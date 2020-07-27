За долги по коммуналке будут наказывать гораздо строже. Это правда?

Недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг» №3613. Если его примут, то уже с 1 октября за долги по коммунальным услугам неплательщиков будут наказывать гораздо строже. Мы выясняли, какие меры хотят применять к должникам?

Долговые обязательства для всех

Законопроект предлагает провести реструктуризацию всех долгов за коммуналку, которые будут накоплены по состоянию на 1 октября текущего года. Сейчас реструктуризировать долги неплательщики, как правило, соглашаются только после того как коммунальщики обратятся в суд с иском о взыскании долга. А предлагается сделать реструктуризацию обязательной, если задолженность превысит сумму, которую правительство установит по каждому виду жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 октября 2020 года.

Так, семья, задолжавшая за жилищно-коммунальные услуги, по закону будет обязана заключить договор о реструктуризации с управляющей компанией (управляющим ОСМД) и исполнителями жилищно-коммунальных услуг. По этому договору можно будет выплачивать долг равными частями на протяжении пяти лет или даже больше. Срок выплат зависит от суммы долга и уровня доходов семьи. Также потребитель имеет право на досрочное погашение задолженности.

Согласно действующему Порядку погашения задолженности, реструктуризация должна быть рассчитана таким образом, чтобы сумма текущих платежей не превышала 25% доходов, которые учитываются при начислении субсидий для работающих, и 20% доходов – для пенсионеров и получателей социальной помощи. К примеру, при минимальной пенсии в 1712 гривен общая сумма уплаты за жилищно-коммунальные услуги не должна превышать 342,40 гривни.

Детально разбираться в этом вопросе призваны специальные комиссии, созданные при органах исполнительной власти или местного самоуправления. Так, Порядком установлено, что комиссии:

готовят выводы о платежеспособности потребителей на основании данных о совокупном доходе семьи;

разрабатывают проекты погашения задолженности совместно с предприятиями – поставщиками услуг;

согласовывают с потребителями сроки погашения задолженности и т.д.

При составлении договора принимают во внимание, к какой категории относится должник: работающий, безработный, пенсионер или получатель какой-либо социальной помощи.

Какие штрафы предусмотрены?

Если потребитель при наличии долга не подпишет договор о реструктуризации, суда не избежать. Судебная процедура в этом случае максимально упрощена. Никто не станет вызывать должника на заседание – решения о взыскании долга будут выноситься судебными приказами. Кроме собственно задолженности, по требованию коммунальщиков могут еще приплюсовать штраф:

20% от суммы долга, если совокупный размер долгов за коммуналку превышает сумму соответствующих платежей за год;

30% – если долг больше суммы платежей за два года;

50% – если долг больше суммы платежей за три года.

На основании решения суда «выбиванием» долгов займется исполнительная служба. Действовать она будет жестко, так как должников за жилищно-коммунальные услуги планируют приравнять к неплательщикам алиментов.

Факт

Более 60 млрд. гривен составляют долги за жилищно-коммунальные услуги.

Так, по исполнительным документам с заработной платы должника смогут удерживать 50% дохода до погашения задолженности в полном объеме, по другим видам взысканий – 20%.

Прописан и ряд нематериальных наказаний для должников:

запрет выезда за границу;

ограничение на вождение транспортных средств;

ограничение на пользование оружием.

Может дойти и до конфискации имущества. Но если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 104760 гривен), то арестовывать единственное жилье должника не будут.

Платежную дисциплину ужесточением санкций повысить не удастся, считают эксперты. А законопроект должен рассматриваться вместе с созданием в Украине жилищно-коммунальной инспекции, которая могла бы штрафовать за предоставление некачественных коммунальных услуг. Лишь тогда интересы всех сторон будут учтены.

Фото: УНІАН