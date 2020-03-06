Высший балл: какие курсы выбрать для подготовки к ВНО?

«Одесская жизнь» решила помочь нашим читателям в поиске подготовительных курсов и преподавателей, с которыми учиться будет и интересно, и легко!

Последние месяцы учебного года для выпускников школ – особенно напряженные. Время последней усиленной подготовки к экзаменам, сильнейшего нервного напряжения и сосредоточенности. А для тех, кто готовится сдавать ВНО в 2021 году — это время поиска курсов.

Как подготовиться к экзаменам качественно и получить высокий балл? Ведь новый учебный год готовит для поступающих целый ряд изменений в процедуре ВНО. Станет больше обязательных предметов, в тестировании по украинскому языку и математике появятся два уровня сложности. Украинский и математику будут сдавать все; третий предмет на выбор – история Украины или английский, четвертый – по выбору (история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки).

Консультационный центр по подготовке к ВНО: знания — результат постоянной работы

Курсы были открыты в 2011 году. Все преподаватели имеют многолетний опыт подготовки к ВНО и ежегодно принимают участие в профессиональных семинарах и совещаниях. Ежегодно совершенствуются методики, позволяющие в короткий срок эффективно изучать программы по каждому из школьных предметов.

Преимущества обучения на курсах консультационного центра :

методики преподавания, направленные на визуальное восприятие,

большое количество дополнительных печатных материалов,

контроль собственных результатов в период учебы,

уникальная платформа с онлайн-доступом к материалам и результатам работы ученика,

конкурсы на достижение лучших баллов.

Весь этот комплекс инноваций позволяет эффективно подготовиться к ВНО даже выпускникам прошлых лет! Цель курсов – дать возможность каждому, независимо от возраста и начального уровня знаний, получить высокий балл на ВНО!

Предметы подготовки: украинский язык и литература, математика, история Украины, английский язык, биология, география, физика.

Совет, как увлечь школьника и добиться результата? Информация для подготовки к ВНО должна быть представлена в понятном и удобном формате с использованием интересных материалов для визуального восприятия. Обратная связь, касательно промежуточных результатов, должна быть неотъемлемой частью для подготовки к ВНО в короткие сроки.

Результат: максимальный прирост баллов слушателей курсов в прошлом году составил 74 балла. Максимальный балл на ВНО составил 193,5 по украинскому языку и литературе.

Психологическая подготовка школьников к тестированию: в процессе обучения проводится не менее 4 тренингов, полностью повторяющих процедуру ВНО. Ученики анализируют ошибки, возникающие на тренингах, видят сколько недобрали баллов из-за стресса и учатся работать с тестами так, чтобы избежать ошибок. Результат – уверенность во время сдачи ВНО.

Стоимость: уточняйте по телефону.

уточняйте по телефону. Скидки: скидка 30% для многодетных семей и детей сирот, в соответствии с законодательством.

скидка 30% для многодетных семей и детей сирот, в соответствии с законодательством. Сайт : www.zno.org.ua

: Где проходят занятия : г. Одесса, ул. Ак. Королева, 26; ул. Ак. Заболотного, 9.

: г. Одесса, ул. Ак. Королева, 26; ул. Ак. Заболотного, 9. Телефон:(048) 704-93-69.

Учебный центр экспресс-обучения «УцМ»: в комфортной обстановке и с максимальной пользой!

Центр экспресс-обучения «УцМ» специализируется на подготовке к ЗНО независимо от уровня знаний школьника за минимальное количество часов по методике экспресс-обучения. Учеба ведется удаленно, в комфортной для ребенка обстановке. Есть возможность индивидуальных занятий, занятий в малокомплектных группах.

«Мы мотивируем ребенка, наши уроки позволят подготовиться в кратчайшие сроки с помощью авторской методики экспресс-обучения. Благодаря этому можно освоить, восстановить в памяти 1 год школьной программы за 2-3 месяца. Уроки проходят в эмоционально приятной обстановке и на 90 % эффективннее по сравнению с очным уроком», – отмечают в учебном центре.

В центре используются методики междисциплинарного STEAM подхода. Педагоги стремятся создать прочный фундамент для абстрактного и пространственного мышления у ребенка, систематизировать мышление, повысить его скорость. Много времени уделяется не только практическим, но и теоретическим вопросам обучения, владению речью.

Предметы подготовки: математика, физика, украинский, английский, история, право, ораторское искусство.

Совет, как увлечь школьника и добиться результата? В процессе обучения используют педагогические техники мировых лидеров образования: Финляндии, Эстонии, Канады, что подтверждается сертификатами одобренными МОН Украины.

Результат: более 10 лет успешной подготовки к сдаче ЗНО, обучению за рубежем, успешно готовят к экзаменам детей даже с минимальными знаниями.

Психологическая подготовка школьников к тестированию: научат устранять любые страхи, связанные с учебой, что положительно скажется на успеваемости школьника, появится желание учиться.

Стоимость: 300 грн/час.

Скидки : первый ознакомительный урок бесплатно.

Сайт : http://um.in.ua Facebook

: Где проходят занятия : Skype, в любое удобное для клиента время.

: Skype, в любое удобное для клиента время. Телефон: (066) 005 78 46, менеджер.

London School of English: английский язык — интересно и легко!

Хотите успешно сдать ВНО, изучить английский с нуля, улучшить уровень знания языка или практиковать разговорный английский с носителями языка? Тогда курсы London School of English — точно для вас!

За более чем 20 лет присутствия на рынке, London School of English зарекомендовала себя как одна из лучших языковых школ. Здесь можно пройти обучение на общих курсах английского для детей и взрослых – от уровня от Starter до Advanced. Успешно подготовиться к Кэмбриджским экзаменам, к экзамену IELTS. Одно из направлений школы – корпоративное обучение общему и деловому английскому.

Преподаватели языковой школы – сертифицированные специалисты, имеющие Кэмбриджский сертификат международного уровня CELTA. Здесь преподают как украинские учителя, так и носители языка. Занятия проходят в непринужденной обстановке с полным погружением в языковую среду и общением исключительно на английском. Группы занимаются по коммуникативной методике, т. е. большая часть времени уделяется устному общению.

Подробнее о подготовке к ЗНО можно узнать здесь: http://lse.ua/uk/our-courses/english-courses-for-children/preparing-to-zno-in-english

Предметы подготовки: английский язык.

Совет, как увлечь школьника и добиться результата? Только интересными уроками, которые соответствуют целям и возрасту учащихся.

Результат: 95% учащихся успешно сдают экзамены. Успешный опыт подготовки к экзаменам по английскому любой сложности: в т.ч. к международным:

Кэмбриджским,

и к экзамену IELTS.

Психологическая подготовка школьников к тестированию: нет. Только качественное обучение английскому языку.

Стоимость: 2626 грн. за курс подготовки ЗНО (курс с 30.03 по 28.05 включает 12 занятий)

Скидки : бесплатное первичное тестирование.

Сайт : www.lse.ua Facebook

: Где проходят занятия : г. Одесса, ул. Екатерининская, 14 (подготовка к ЗНО только в этом филиале), ул. Академическая 20-Б, пер. Каркашадзе 9.

: г. Одесса, ул. Екатерининская, 14 (подготовка к ЗНО только в этом филиале), ул. Академическая 20-Б, пер. Каркашадзе 9. Телефон: (050) 704 19 87, (067) 711 58 09, (093) 710 53 40.

Курсы при ОНМУ: качественная подготовка для будущих моряков!

Для желающих приобрести престижную специальность и связать жизнь с морем, в Одесском Национальном Морском Университете предлагается сразу несколько вариантов подготовки. Выпускники 2020-21 годов могут готовиться на очных курсах длительностью 8 месяцев, а также – экспресс-курсах дистанционной подготовки.

Дистанционные подготовительные курсы, кстати, особенно актуальны для выпускников этого года. Помимо качественой экспресс-подготовки по математике, украинскому и английскому, слушатетям, успешно окончившим курсы, предлагаются дополнительные бонусы:

10 баллов к конкурсному баллу при поступлении в ОНМУ,

дополнительные баллы по итогам участия в Олимпиаде ОНМУ по математике, английскому, украинскому языку и литературе.

Все, что нужно, чтобы начать учебу — это заполнить Google-анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNshSOyk0ddxU25rldJfALHuOQF_JMKUO9fjUMnuvV-NdEog/viewform?vc=0&c=0&w=1

ОНМУ — многопрофильное учебное заведение с 90-летней историей, в деятельности вуза сочетаются современные достижения высшей школы Украины и прогрессивные тенденции мирового морского образования. Сегодня в ОНМУ учатся около 6 тысяч студентов на 18 различных специальностях по образовательно-квалификационным уровням бакалавра, магистра и доктора философии. В структуре университета три факультета, три института. Подробнее о специальностях можно узнать на сайте университета.

Предметы подготовки: математика, украинский, английский языки.

Совет, как увлечь школьника и добиться результата? Надежный способ заинтересовать школьника учиться – создать мотивацию. Основная мотивация для учебы в ОНМУ – это престижная работа и высокий заработок!

Результат: 100% результат на контрактную форму обучения, на бюджет – все зависит от абитуриента и его балла ЗНО, обучение на курсах дает возможность получить+10 баллов к рейтингу поступающим в ОНМУ.

Психологическая подготовка школьников к тестированию: в процессе обучения проводятся пробные тесты для учащихся по всем темам курса, итоговое оценивание знаний по этим же темам курса.

Стоимость: Очн ые курсы (длительность обучения: 8 месяцев ) – 4176,00 грн. Дистанционные курсы (длительность обучения: по мере усвоения материала). Преимущество в том, что вы сами можете контролировать сроки обучения – 1475 грн.

4176,00 грн. Дистанционные курсы (длительность обучения: по мере усвоения материала). Преимущество в том, что вы сами можете контролировать сроки обучения – 1475 грн. Скидки : дополнительные баллы при поступлении в вуз слушателям курсов.

Сайт : www.onmu.odessa.ua

: Где проходят занятия : г. Одесса, ул. Мечникова, 34.

: г. Одесса, ул. Мечникова, 34. Телефон: (048) 732 23 46, (063) 162 37 52.

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