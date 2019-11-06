Высотка на Костанди мешает самолетам: еще незаселенный дом в Одессе могут снести

Выстроенная на улице Костанди, 104 высотка оказалась под угрозой сноса. Здание жилого комплекса «Горизонт» требуют снести в госпредприятии обслуживания воздушного движения Украины. А строительство второй подобной высотки там же – остановить. “Одесская жизнь” разбиралась, кому и почему мешает многоэтажка?

Высотка вне закона

Новострой на Костанди уже оказывался в центре скандала: то из-за его строительства дорогу перекрыли, то техника пробки создавала. Теперь высотка вообще стала «фигурантом» судебного разбирательства.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины подало в суд на одесских чиновников. В «Украэрорухе» утверждают, что 24-этажное здание, которое уже фактически построила на Костанди, 104 строительная компания «Будова», мешает полетам самолетов, которые движутся в направлении Одесского аэропорта.

Госавиаслужба пытается обязать городской департамент архитектуры и градостроительства отменить разрешение на строительство ЖК «Горизонт». В «Украэрорухе» утверждают, что городской ГАСК вообще не имел права предоставлять застройщикам декларацию на проведение строительных работ, так как высотка находится в коридоре взлета и посадки аэропорта. Поэтому уже выросшее здание требуют снести.

При этом, что будет с людьми, которые уже купили квартиры в новострое, пока неясно.

Впрочем, многие одесситы — жители окрестных домов вообще не понимают, как это здание может мешать полетам. «Что за бред? Я живу напротив этого дома. Тут самолёты никогда не летают!», – пишет Виктория Барыкина.

Одесский аэропорт может потерять статус «международного»

В то же время ряд экспертов утверждает, что Одесский аэропорт может лишиться сертификата на международные перелеты. Так, по словам общественника Михаила Кузаконя, Генплан, который принял горсовет в части возле аэропорта, противоречит безопасности полетов. То есть, застройку вокруг аэропорта наши зодчие с Госавиаслужбой и Министерством обороны просто не согласовали. И теперь Госавиаслужба, подала целый ряд исков.

Пока катастроф из-за излишней высотности зданий в полетной зоне аэропорта не случалось, но если что-то произойдет, отвечать придётся на уровне международных обязательств.

Фото: zaodessu.com.ua