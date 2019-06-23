Выгодно ли быть госслужащим?

Государственные служащие Украины 23 июня отмечают свой профессиональный праздник. Это особая категория, о которой все жители Украины знают. Но многие даже не задумываются, чем их деятельность, обеспечение (зарплаты и пенсии), права и обязанности отличаются от других граждан.

Чиновники обязаны противодействовать коррупции

Государственная служба — это публичная, профессиональная, политически беспристрастная деятельность по практическому выполнению задач и функций государства. А государственный служащий — это гражданин Украины, который занимает должность в государственном органе власти, получает заработную плату из госбюджета и осуществляет соответствующие должностные полномочия. Так характеризует государственную службу и тех, кто ее исполняет, Закон Украины «О государственной службе».

Считается, что занимать любую должность в государственных органах очень выгодно. Правда, глядя на мизерные зарплаты рядовых сотрудников тех же администраций, идти на работу туда никто особо не торопится. Кроме того, госслужащие имеют немалый перечень обязанностей и ограничений, а права — как и остальные жители Украины.

Одна из главных обязанностей работников государственных органов власти, согласно тому же закону, заключается в соблюдении норм Конституции. А еще госслужащие обязаны соблюдать этические нормы, законы и уважать права и свободы тех, кто к ним обращается, независимо от их национальности и политических взглядов. В обязанность государственных служащих также вменяется противодействие коррупции. Правда, учитывая количество нареканий, этот пункт вызывает, скорее, улыбку.

В процессе работы сотрудникам государственных служб становятся известны личные данные многих людей. Разглашать их строжайше запрещено, и нарушение может закончиться массой неприятностей для госработника, вплоть до увольнения.

На госслужбу не берут алиментщиков

Права «служащих государству» ничем не отличаются от прав остальных жителей страны. Например, они так же имеют право на уважительное отношение, оплату труда и социальные гарантии. Не возбраняется государственным служащим участвовать в профсоюзных или других объединениях. Единственное ограничение — эти организации не должны нести в себе никакой политической окраски. Кроме того, чиновник имеет право на защиту от преследования со стороны должностных лиц и государственных органов.

Поступить на государственную службу теоретически может любой житель Украины. Правда, сначала ему придется поучаствовать в конкурсном отборе, без чего на государственную службу никого не примут. Если претендент прошел отбор, и при этом совершеннолетний, имеет украинское гражданство и высшее образование, а также владеет государственным языком, то он имеет полное право стать государственным служащим. А вот те, кому исполнилось 65 лет, имеют долги по алиментам или были замешаны в коррупционных скандалах, претендовать на место в государственной структуре не могут. Этого права также лишены граждане с судимостью.

Приступить к исполнению обязанностей государственный служащий может только после того, как примет и подпишет специальную присягу: «Осознавая свою высокую ответственность, торжественно клянусь, что буду верно служить украинскому народу, соблюдать Конституцию и законы Украины, воплощать их в жизнь, уважать и охранять права, свободы и законные интересы человека и гражданина, честь государства, с достоинством нести высокое звание государственного служащего и добросовестно выполнять свои обязанности».

Маленькие зарплаты и служебное жилье

Государственная служба имеет девять рангов и категории «А», «Б» и «В».

в категорию «А» входят служащие 1, 2, 3-го рангов: госсекретари министерств, руководители центральных органов власти, высших судебных инстанций;

категория «Б» включает в себя 3, 4, 5, 6-й ранги: руководители и их заместители в подразделениях высших органов власти, министерствах, местных администрациях, апелляционных и местных судах;

под категорию «В» подпадают 6, 7, 8, 9-й ранги — остальные должности госслужащих.

Каждые три года служащему присваивается следующий ранг, разумеется, если не было взысканий и проколов. А вот лишить чиновника ранга можно только по решению суда.

По подсчетам экономистов, из бюджета на зарплаты чиновникам каждый год уходит 80% всех денег, предназначенных для управленческих органов. Зарплату государственных служащих составляет должностной оклад, премии, надбавка за выслугу лет и ранг. Правда, в этом году премии ограничили, зато в конце года чиновники получат прибавку. Кстати, в этом году зарплаты чиновников 1-й группы выросли на 6 тыс. грн.

Однако высокие зарплаты в государственных структурах получают далеко не все. Например, минимальный оклад составляет 8340 грн, — это два прожиточных минимума. Зато в некоторых случаях сотрудники государственных органов могут рассчитывать на служебное жилье и неплохую материальную помощь.

Топ министерских зарплат

(по данным на апрель 2019 года):

министр здравоохранения Ульяна Супрун — 29,4 тыс. грн,

министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик — 33,8 тыс.грн,

премьер-министр Владимир Гройсман — 37,5 тыс. грн,

министр иностранных дел Павел Климкин — 61,4 тыс. грн,

министр внутренних дел Арсен Аваков — 86,4 тыс. грн,

министр социальной политики Андрей Рева — 122 тыс. грн, из которых больше половины — это помощь на решение социально-бытовых вопросов и премия.

Фото: gorodenka.at.ua