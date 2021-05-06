Вступительная кампания 2021: как будет проходить в подробностях

В этом году вступительная кампания для будущих студентов начнется с июля. Абитуриенты должны будут создать электронные кабинеты и загрузить туда все необходимые документы. «Одесская жизнь» узнавала об особенностях вступительной кампании в 2021 году.

Этапы вступительной кампании-2021

В этом году прием документов в вузы стартует 14 июля. График такой:

с 14 по 16 июля — прием документов от абитуриентов, поступающих по собеседованию, экзаменам и творческим конкурсам,

— прием документов от абитуриентов, поступающих по собеседованию, экзаменам и творческим конкурсам, с 14 до 23 июля — прием документов от абитуриентов, поступающих на основании результатов ВНО;

— прием документов от абитуриентов, поступающих на основании результатов ВНО; с 1 по 13 июля — вступительные экзамены и конкурсы для поступающих на бюджет;

— вступительные экзамены и конкурсы для поступающих на бюджет; с 14 по 23 июля — вступительные экзамены и конкурсы для поступающих на контракт;

— вступительные экзамены и конкурсы для поступающих на контракт; 9 августа — зачисление на бюджетную форму обучения;

— зачисление на бюджетную форму обучения; с 11 августа до 30 сентября — зачисление на контрактную форму обучения.

ВАЖНО! В 2021 году можно подать максимум пять заявлений на бюджетные места и 30 на контракт.

Где и как создавать личный кабинет абитуриента?

Абитуриенты будут подавать документы для поступления в вузы в электронном виде — им не придется стоять в очередях в приемных комиссиях и тратить время на дорогу.

Для этого с 1 июля необходимо создать личный кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua (страница заработает с 1 июля) и указать такие данные:

действующий адрес электронной почты абитуриента;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серию и номер аттестата о полном среднем образовании;

средний балл приложения к аттестату по 12-балльной шкале.

После регистрации на указанный почтовый ящик придет письмо со ссылкой для активации. В Е-кабинете абитуриент сможет ознакомиться с конкурсными предложениями вузов, а также добавить свои личные данные:

номер телефона;

цветное фото 3х4;

скан-копию приложения к аттестату;

документы, предоставляющие льготы для поступления (если таковые есть).

Для получения степени бакалавра в вузах абитуриенты должны подать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (двум — в случае проведения творческого конкурса). В целом участники ВНО-2021 смогут сдать экзамены максимум по пяти предметам.

Какие нужны документы для поступления?

свидетельство о рождении или паспорт;

сертификаты ВНО;

шесть цветных фотографий размером 3х4;

документ об образовании и приложение к нему;

военный билет или приписное — для военнообязанных;

заявление о поступлении.

Кому документы придется подавать лично?

Как мы уже указали выше, документы загружаются в электронный кабинет абитуриента. Однако подать их можно в бумажном виде, если:

есть несоответствие данных абитуриента в фамилии, имени, отчестве, дате рождения, гражданстве в документах и сертификатах ВНО;

подается иностранный документ об образовании;

завершился срок работы электронного кабинета;

аттестат в виде книжечки, а не фотополимерный;

есть право на повторное бесплатное образование за бюджетные средства;

нет возможности зарегистрировать личный электронный кабинет и подать заявление в электронной форме;

необходима медицинская справка (по требованию вуза).

Что с сертификатами ВНО?

В этом году сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 годов подойдут для поступления на все специальности. Об этом говорится в «Условиях приема в учреждения высшего образования Украины в 2021 году», утвержденных Министерством образования и науки.

Кроме того, при поступлении в вузы будут принимать сертификаты ВНО 2018-2021 годов. Если, например, среди конкурсных предметов будет иностранный язык, то абитуриент может подавать сертификат ВНО по одному из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский) по своему усмотрению.

Нововведением вступительной кампании 2021 года является отдельный тест ВНО по украинскому языку. Помимо ВНО по украинскому языку, оценивание проводится по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и по одному из иностранных языков по выбору: английский, немецкий, французский или испанский.

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В этом году выпускников школ освободили от обязательной государственной итоговой аттестации. Соответствующий законопроект в марте приняла Верховная Рада в связи с пандемией коронавируса. Однако если ученик решает поступать в вуз, то итоговую аттестацию он проходит в форме внешнего независимого оценивания.

Какие условия поступления в одесские вузы?

В зависимости от специальности условия поступления и перечень необходимых документов могут различаться. Например, не во всех вузах требуется медицинская справка. Так что при выборе учебного заведения эти вопросы лучше уточнять в приемных комиссиях:

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И. МЕЧНИКОВА

Адрес: Французский бульвар, 24/26.

Тел.: (0482) 68-12-84, (0482) 68-18-58.

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Адрес: ул. Дидрихсона, 4.

Тел.: (048) 723-29-55, (048) 729-85-96.

Примечание: есть творческий конкурс при поступлении

на некоторые специальности.

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ им. А.С. ПОПОВА

Адрес: ул. Кузнечная, 1, каб.108, с 09.00 до 16.00.

Тел.: (048) 705-04-11.

Примечание: онлайн-консультация по вопросам поступления состоится 17 мая на платформе Zoom. Время: 13.00. Идентификатор конференции: 8168942861. Пароль: 4RgmVe.

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Адрес: ул. Канатная, 112.

Тел.: (048) 722-80-99, (048) 712-40-88.

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

Адрес: ул. Дидрихсона, 8.

Тел.: (048) 793-16-91, (048) 793-24-83, (096)-758-18-58.

Примечание: к основному пакету документов требуется оригинал медицинской справки по форме 086-у; копия карточки прививок по форме 063-о — только на дневную форму обучения. Формы 086-у и 063-о можно получить в поликлинике. Профессиональный медицинский осмотр при поступлении не требуется.

ИНСТИТУТ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ОДЕССКАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Адрес: ул. Градоначальницкая, 20.

Тел.: (099) 609-70-40, (063) 379-15-23.

Примечание: помимо вступительных экзаменов, здесь потребуется пройти психологическое обследование, оценку уровня физической подготовки, заключительный медицинский осмотр военно-врачебной комиссии.

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес: проспект Шевченко, 1.

Тел.: (048) 722-19-94.

ЮЖНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К.Д. УШИНСКОГО

Адрес: ул. Старопортофранковская, 26.

Тел.: (048) 732-47-69, (048) 732-48-02, (048) 705-46-50, (048) 705-46-51.

Примечание: 21 мая с 14.00 до 17.00 — День открытых дверей.

ОДЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес: ул. Львовская, 15.

Тел.: (0482) 32-67-64, (0482) 32-67-57.

Примечание: к основному пакету документов требуется предоставить автобиографию.

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ им. А.В. НЕЖДАНОВОЙ

Адрес: ул. Новосельского, 63.

Тел.: (063) 746-10-25.

Примечание: при поступлении нужно пройти творческий конкурс.

ОДЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 13, каб.101.

Тел.: (048) 785-10-43, (048) 763-03-40.

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес: ул. Преображенская, 8.

Тел.: (048) 723-80-73.

Примечание: каждую неделю проходят Дни открытых дверей online. Подробное расписание «экскурсий» по каждому из факультетов и ссылки на регистрацию можно найти на сайте вуза — oneu.edu.ua.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес: Фонтанская дорога, 33.

Тел.: (048) 719-88-38, (048) 715-38-28, (048) 719-88-57.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ОДЕССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Адрес: Фонтанская дорога, 23.

Тел.: (048) 719-88-00.

Подготовила Марина Анимуцкая

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