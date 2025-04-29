Всех любителей искусства Японии приглашают в библиотеку на улице Европейской. Там состоится целый ряд событий, которые заинтересуют детей и взрослых, среди которых выставка кукол, презентации книг и мастер класс.

А во Всемирном клубе одесситов отметят Всемирный день джаза. Елена Шевченко, Алексей Петухов напоминают одесситам, что джаз — музыка смелых!

Любители исторических и краеведческих лекций могут присоединиться к мероприятиям в музее истории евреев, и в библиотеках Грушевского и на Французском бульваре.

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Концерт вокальной музыки

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 29 апреля, 14:30



Что: Выставка японских кукол

Где: Европейская, 67, Арт-пространство

Когда: 29 апреля, 14:30



Что: Открытие выставки Светланы Скиловой

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 29 апреля, 16:00

Что: Лекция «Загадочные баски – кто они?»

Где: Библиотека N 33, Французский бульвар, 22

Когда: 30 апреля, 15:30

Что: Михаил Коцюбинский – между реальностью и импрессией

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 30 апреля, 15:30

Что: Презентация книги «Удивительный мир Хаяо Миядзаки»

Где: Европейская, 67, Арт-пространство

Когда: 30 апреля, 16:00

Что: Кинопоказ фильма Леонида Павловского «Эффект присутствия»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 30 апреля, 16:00

Что: Концерт ко Всемирному дню джаза

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 30 апреля, 18:00

Что: Презентация романа Анны Улюры «366: Книга на каждый день, чтобы производить впечатление культурного человека»

Где: Европейская, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва

Когда: 1 мая, 18:00

Что: Манга и аниме – окно в мир Японии

Где: Европейская, 67, Арт-пространство

Когда: 1 мая, 14:00

Что: Страна, где цветет сакура: детское путешествие в Японию

Где: Европейская, 67, Арт-пространство

Когда: 1 мая, 16:00

Что: Лекция «Казацко-еврейские отношения»

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 1 мая, 18:00

