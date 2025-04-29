Всех любителей искусства Японии приглашают в библиотеку на улице Европейской. Там состоится целый ряд событий, которые заинтересуют детей и взрослых, среди которых выставка кукол, презентации книг и мастер класс.
А во Всемирном клубе одесситов отметят Всемирный день джаза. Елена Шевченко, Алексей Петухов напоминают одесситам, что джаз — музыка смелых!
Любители исторических и краеведческих лекций могут присоединиться к мероприятиям в музее истории евреев, и в библиотеках Грушевского и на Французском бульваре.
О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Концерт вокальной музыки
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 29 апреля, 14:30
Что: Выставка японских кукол
Где: Европейская, 67, Арт-пространство
Когда: 29 апреля, 14:30
Что: Открытие выставки Светланы Скиловой
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 29 апреля, 16:00
Что: Лекция «Загадочные баски – кто они?»
Где: Библиотека N 33, Французский бульвар, 22
Когда: 30 апреля, 15:30
Что: Михаил Коцюбинский – между реальностью и импрессией
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 30 апреля, 15:30
Что: Презентация книги «Удивительный мир Хаяо Миядзаки»
Где: Европейская, 67, Арт-пространство
Когда: 30 апреля, 16:00
Что: Кинопоказ фильма Леонида Павловского «Эффект присутствия»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 30 апреля, 16:00
Что: Концерт ко Всемирному дню джаза
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 30 апреля, 18:00
Что: Презентация романа Анны Улюры «366: Книга на каждый день, чтобы производить впечатление культурного человека»
Где: Европейская, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 1 мая, 18:00
Что: Манга и аниме – окно в мир Японии
Где: Европейская, 67, Арт-пространство
Когда: 1 мая, 14:00
Что: Страна, где цветет сакура: детское путешествие в Японию
Где: Европейская, 67, Арт-пространство
Когда: 1 мая, 16:00
Что: Лекция «Казацко-еврейские отношения»
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 1 мая, 18:00