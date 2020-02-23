«Все по 5, 10, 25»: что известно об одесских эконом-магазинах?

Наверное, каждый хоть раз в жизни забегал в магазин-«трешку», чтобы прикупить какую-то мелочевку для дома. В Одессе торговые точки «Все по 5, 10, 25 или 40» можно найти на каждом шагу. Они буквально заменили нам советские «Хозтовары». Здесь за дешево можно приобрести товары для дома, одежду, моющие средства и многое другое.

Наша редакция посетила несколько эконом магазинов, чтобы узнать откуда привозят товар и что лучше не покупать даже за незначительные суммы.

Что такое магазины «Все от…»

Сегодня сеть магазинов «Все от…» – одна из самых популярных в городе. В них есть широкий ассортимент товаров для дома за «смешные» деньги. Обычно это мелкие бытовые вещи, аксессуары и бижутерия невысокого качества, недорогая косметика и парфюмерия, товары для детей, принадлежности для сада и огорода, а также бытовая химия. Скидок и акций в таких магазинах нет, однако товар можно приобрести якобы по оптовым ценам. Большинство продукции везут из Китая, а закупают на «7 километре» или через интернет. Нередко встречается украинская и турецкая продукция — это, в основном, трикотаж и хлопчатобумажные изделия.

Цена или качество?

Не смотря на то, что эконом магазины предлагают «все по выгодной цене», некоторые товары будут продаваться по завышенной стоимости. Например, забегая за пачкой салфеток, придется купить упаковку, а значит заплатить больше. А некоторые товары вовсе окажутся дороже, чем в обычном супермаркета.

Что касается качества, то оно, вопреки многих предубеждениям, не самое худшее. Даже вещи из Китая могут соответствовать потребительским стандартам. Но бывает и такое: ядовитый запах у пластика и ткани, сломанные детали, трещины на стекле, торчащие нитки. Не рекомендуется в таких магазинах покупать столовые приборы, сковородки, маникюрные наборы, косметику и детские игрушки — все это в основном изготовлено из сырья низкого качества. А вот стеклянную посуду, канцелярию, аксессуары и емкости (ведра, коробки, ванночки) можно покупать спокойно.

Что и где можно приобрести?

Товары для дома и не только: магазины «Все от 3, 5 и 25 гривен»

Небольшие киоски обычно размещаются у остановок, рядом с жилыми домами или рынками. В них продают самые необходимые товары для дома, но порядка там не ждите. Часто товар в таких магазинчиках располагается на полу, а за чистотой и целостностью мало кто следит. В «трешке» рекомендуют покупать стеклянную посуду: чашки, стаканы, тарелки, пищевые контейнеры — их цена от 10 грн. за единицу. Не дорогая и бытовая химия: моющие средства — от 10 грн., порошки — от 15 грн. Дешево можно приобрести кухонные принадлежности — от 5 грн. и средства личной гигиены — от 10 до 30 грн. Из трикотажа предлагают нижнее белье, носки, колготки, майки. Средняя стоимость таких товаров от 15 до 120 грн. Детские игрушки можно найти от 5 до 100 грн. За 3 и 5 грн. продают салфетки, хозяйственное мыло и одноразовые пакеты.

Оденем и обуем: магазины «Все от 40 гривен»

Сеть магазинов «Все от 40 гривен» предлагает одесситам одежду, обувь, головные уборы и сумки. Здесь можно приобрести джинсы, брюки, кофты, футболки, верхнюю одежду, кроссовки и туфли. В некоторых магазинах продают текстиль для дома. К примеру, одеяло, плед или подушки. Цены в них не отличаются от торговых центров и рынков. Да и само качество иногда оставляет желать лучшего — при выборе вещей стоит смотреть на швы, застежки и змейки. Итак, здесь можно купить куртку за 600-800 грн., ветровку и джинсы за 350-450 грн., свитера и батники от 200 грн.

А вот обувь здесь она совсем дешевая — от 100 до 400 грн. за пару. Сумки и головные уборы — от 50 до 150 грн.

Как в Европе: магазин для всей семьи «Эконом»

Эту новую сеть магазинов можно встретить на центральных улицах города. Она работает по принципу супермаркета — товар рассортирован по полкам, все чисто и опрятно, есть касса и валидатор. Сам ассортимент не отличается от обычной «трешки». Из вещей для быта предлагают посуду, сковородки, столовые предметы — их средняя стоимость от 15 до 200 грн. Средства личной гигиены (мыло, гели для душа, шампуни, ароматизаторы, кремы) и другие принадлежности для мужчин и женщин обойдутся в 15-25 грн. за единицу. Изделия из трикотажа и полотенца — от 30 грн.

Неплохой выбор игрушек, канцтоваров и сувениров, их стартовая цена — от 10 грн. Кроме этого, ассортимент включает и электроприборы, к примеру утюг или электрический чайник за 250 грн.

Можно ли вернуть товар, «купленный за копейки»?

Обычно купленный товар в эконом магазинах возвращают редко. И как и следовало ожидать, принимают назад его тоже редко. Во многих случаях, забыв о правах потребителя, это заканчивается скандалом или недовольными комментариями продавца. Они рекомендуют покупателям тщательно осматривать товар перед покупкой.

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