Все, что нужно знать о зачете стажа предпринимателям

«В 1994-2001 годах я была предпринимателем. Тогда мы отчитывались в налоговой инспекции. Вы писали, что для подтверждения такого стажа нужно предоставить патент предпринимателя. У меня есть документ из налоговой о том, что я платила налоги. Но в Пенсионном фонде говорят, что надо было делать отчисления в Пенсионный фонд. Но тогда такого закона не было. Как мне быть?

Лариса Апатова, г. Киев»

О периодах работы и документах

Мы точно не знаем, на каких условиях вы занимались предпринимательской деятельностью. Надеемся, что изложенная ниже информация поможет разобраться в данной ситуации.

Период осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности (если вопрос не касается лиц, работающих по упрощенной системе налогообложения) с 1 июля 2000 года подтверждается справкой из базы данных реестра застрахованных лиц по информации отдела персонифицированного учета.

Период осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения до 1 января 2004 года подтверждается:

– специальным торговым патентом

– или свидетельством об уплате единого налога,

– или патентом об уплате фиксированного размера подоходного налога с граждан,

– или справкой об уплате страховых взносов.

С 1 января 2004 года работа предпринимателем подтверждается информацией отдела персонифицированного учета.

Как подтвердить стаж?

Для определения права на назначение пенсии по возрасту, в соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», за период ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, а также с применением фиксированного налога с 1 января 1998-го по 30 июня 2000 года включительно, предоставляется справка о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Все это предусмотрено «Порядком предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 года №22-1.

То есть видим, что вариантов подтверждения предпринимательского стажа есть несколько. И это не обязательно должен быть торговый патент, может быть и свидетельство об уплате налога.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: images.aif.ru