Возмущают водители-нарушители и ямы на дорогах: куда обращаться?

Любой пешеход или водитель может стать свидетелем нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые не зафиксировались автоматическими видеокамерами. Кто принимает заявки о нарушениях ПДД, и куда обращаться, если вы заметили ямы на дорогах.
Нарушение правил дорожного движения
Муниципальный “Единый центр обращения граждан” (1535.odessa.ua) принимает в онлайн-режиме видео и фотоматериалы с фиксацией нарушений дорожного движения. Чтобы оставить заявление, необходимо зарегистрироваться или войти через Фейсбук. Выбрать тему заявления, изложить суть и прикрепить по возможности фото или видео. О ходе расследования вам будет сообщено на электронную почту.
О нарушениях правил парковки можно сообщить по телефону:
(048) 705-98-00.
Состояние дорог
Если проблема касается дорог внутри двора, надо обращаться в Единый центр обращения граждан по телефону 15-35.
Дороги, которые не относятся к придомовым территориям, обслуживает “Служба местных автомобильных дорог в Одесской области”:
адрес: ул. Грушевского, 49
телефон: (048) 753-15-56, (048) 778-24-07, (0482) 34-15-06,
+38 (050) 417-17-50.
e-mail: sad-od@ukravtodor.gov.ua.
Фото: i1.wp.com
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