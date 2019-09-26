Возмущают водители-нарушители и ямы на дорогах: куда обращаться?

Любой пешеход или водитель может стать свидетелем нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые не зафиксировались автоматическими видеокамерами. Кто принимает заявки о нарушениях ПДД, и куда обращаться, если вы заметили ямы на дорогах.

Нарушение правил дорожного движения

Муниципальный “Единый центр обращения граждан” (1535.odessa.ua) принимает в онлайн-режиме видео и фотоматериалы с фиксацией нарушений дорожного движения. Чтобы оставить заявление, необходимо зарегистрироваться или войти через Фейсбук. Выбрать тему заявления, изложить суть и прикрепить по возможности фото или видео. О ходе расследования вам будет сообщено на электронную почту.

О нарушениях правил парковки можно сообщить по телефону:

(048) 705-98-00.

Состояние дорог

Если проблема касается дорог внутри двора, надо обращаться в Единый центр обращения граждан по телефону 15-35.

Дороги, которые не относятся к придомовым территориям, обслуживает “Служба местных автомобильных дорог в Одесской области”:

адрес: ул. Грушевского, 49

телефон: (048) 753-15-56, (048) 778-24-07, (0482) 34-15-06,

+38 (050) 417-17-50.

e-mail: sad-od@ukravtodor.gov.ua.

Фото: i1.wp.com