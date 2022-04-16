Восстановление разрушенных украинских городов: почему важно думать об этом уже сегодня?

Война за свободу Украины и всего цивилизованного мира продолжается. Наши Вооруженные силы героически отбивают жестокие атаки россиян и стараются бережно относиться не только к людям, попавшим под обстрелы и бомбежки, но и к украинским городам и селам. Но противник прицельно бьет по жилым домам и инфраструктуре. И все это необходимо восстанавливать. Вопрос: когда? В Варшаве реконструкция города началась еще во время Второй мировой войны, и это было правильное решение. Но подходит ли оно Украине?

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко еще в начале апреля говорил о том, что необходимо построить десятки тысяч квартир для украинцев, оставшихся без жилья. Причем, они должны появиться в относительно спокойных районах страны. Ведь до сих пор жителей освобожденных от оккупации территорий (в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях) просят повременить и пока не возвращаться домой. И это, не говоря о юго-востоке Украины, где продолжаются активные боевые действия.

С одной стороны, идея большого строительства во время войны может казаться несколько циничной: пока волонтеры собирают деньги для нужд военных, государство будет финансировать стройку. Но, с другой стороны, не всем сегодня везет жить у себя дома. А значит этот вопрос более чем актуален.

Сразу же после Победы

Реальное восстановление городов должно начаться сразу же после победы. Значит готовиться к нему надо во время войны.

После победы Украины (а мы победим однозначно) изменится многое. Собственно, уже стали другими украинцы, уже изменилось отношение мира к нам. Но важно не потерять это чувство единения и не растратить первые драгоценные месяцы на споры и ругань или на создание новых коррупционных схем. Потому что на восстановление страны, тем более если мы рассчитываем на международную поддержку, не будет много времени, но будет контроль за финансами. Уже в первые мирные дни на освобожденных и расчищенных территориях должно начинаться строительство. И к этому времени хорошо иметь четкие планы такого строительства. Мир видит украинцев во время войны и восхищается ими. Мир должен продолжать восхищаться украинцами, а значит помогать, как минимум финансово, и дальше.

Человек создает город, но город формирует человека

Проблем будет много, но, пожалуй, прежде всего после победы нужно будет решать вопрос с жильем. Причем не делать акцент на модульные дома, а думать о перспективах украинских городов на 10-20 лет вперед.

«Главное преимущество любого города – это люди. Поэтому, строя город, нужно подумать, будет ли у людей достаточно места для комфортного общения, общественных пространств, где люди могли бы проводить время и обмениваться идеями. Главный принцип современной архитектуры: человек – пространство – строение. До этого долгое время строили наоборот: строили здание, как-то обустраивали пространство, о нуждах людей думали в последнюю очередь»,

– уверен датский архитектор и урбанист Ян Гейл.

Возможно, сегодня это заявление звучит странно: тут бы людей через гуманитарные коридоры вывезти и Мариуполь деблокировать. Но ситуация такова, что людям всегда нужно пространство для жизни. А после таких страшных испытаний оно обязано быть комфортным. Типовые советские многоэтажки и современные безликие новостройки без продуманной вокруг инфраструктуры будут лишь вгонять в депрессию своих и без того измученных жителей. Качественное восстановление городов позволит успешнее запустить процесс возвращения людей к нормальной жизни. Тем более, что международная поддержка обещает быть основательной. Так что по-старому уже будет просто нельзя.

О восстановлении разрушенной в 1940-х годах Варшаве

До Второй Мировой войны Варшава выглядела живописно, но при этом обладала целым комплексом градостроительных проблем. Польский архитектор Гжегож Пионтек в своем исследовании о восстановлении Варшавы в 1940-х годах, рассказывает, что столица до войны была «ужасом с точки зрения планировщика-модерниста». Здесь и крайне высокая плотность населения в центре (15-20 тысяч человек на квадратный километр), и низкое качество жилья, и отсутствие публичного пространства, музеев, галерей, деревьев… Промышленная революция и столетнее господство России тоже не помогало развитию столицы. А потом пришла война, после которой город превратился в море руин: как минимум 60% зданий не подлежали восстановлению. Но после освобождения люди начали массово возвращаться в Варшаву и самостоятельно отстраивать свои дома. Параллельно подключилась и государственная программа: было создано Бюро восстановления столицы. В организации работали 1500 человек: архитекторы, инженеры, художники, фотографы и даже журналисты.

«Целью бюро стала задача по превращению Варшавы в современный функциональный город, как это видели в то время. Создание качественного жилья и понятной транспортной системы, разделение города на функциональные зоны и увеличение зон зеленых насаждений. Превращение Варшавы в город с качественным уровнем жизни»,

– пишет Гжегож Пионтекк.

При этом важной частью восстановления оставалось сохранение и утверждение собственной идентичности. Так, в бюро решили использовать обломки исторических построек либо создавать несохранившиеся детали с помощью старых чертежей и схем. А еще сохранение некоторых видов Варшавы стало возможным благодаря картинам с видами города работы итальянского художника Бернардо Беллотто. На них ориентировались польские архитекторы и инженеры.

Ориентация на удачные европейские примеры

Сегодня Офис президента, Мининфраструктуры Украины, архитекторы, урбанисты и местные власти должны эту идею рассмотреть и поддержать. Любой город нужно восстанавливать, не просто воспроизводя поврежденные сооружения, а основываясь на стратегии, представлении о том, какой должна быть жизнь в нем через десятки лет. Даже сегодня, а возможно особенно сегодня, при планировании города поставить во главу угла людей. И не решать проблему недостаточного количества жилья, строя еще более высокие и монструозные многоэтажки. После многочисленных испытаний украинцы заслужили жить в стране европейской не только географически, но и по качеству жизни. В уютных безопасных домах с зеленой придомовой территорией, с развитой инфраструктурой и публичным пространством. Для переживших войну это будет очень важно.