fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Вопрос-ответ: почему не засчитывают в стаж научную работу?

Вопрос-ответ: почему не засчитывают в стаж научную работу?

«Я агроном, большую часть времени работал по специальности в колхозах. Одновременно я занимался научно-технической деятельностью: проводил исследования, имел изобретения, писал научные статьи, защитил диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных наук. Но мне ни одного года не засчитали в научный стаж. Ссылаются на постановление Кабинета Министров №257 от 4 марта 2004 года. Считаю несправедливым, что законодательство в этом вопросе недоработано, ведь у меня научная степень есть, а стажа научной работы нет.
Владимир Зубрицкий, с. Озерная, Черкасская обл.»

О несовершенстве закона…

К сожалению, у нас нет возможности опубликовать ваше письмо полностью. Приведенные в нем размышления вполне логичны, и, по сути, вы сами отвечаете на свой вопрос – проблема заключается в несовершенстве законодательства.

Для начала обратимся к Закону Украины «О научной и научно-технической деятельности» №1977-XII от 13 декабря 1991 года. Этим законом, в частности, регулировался вопрос назначения пенсий научным работникам. Там же сказано о том, что Перечень должностей научных работников и учреждений, работа в которых дает право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 указанного закона, утверждается Кабинетом Министров Украины (с учетом должностей научных работников, описанных в статье 22 этого закона).

Это отсылает нас к постановлению Кабинета Министров «Об утверждении перечня должностей научных (научно-педагогических) работников учреждений, организаций, предприятий, высших учебных заведений, пребывание на которых дает право на назначение пенсии и выплату денежной помощи при выходе на пенсию в соответствии с Законом Украины «О научной и научно-технической деятельности» №257 от 4 марта 2004 года. Как вы сами подчеркиваете, занимаемая вами должность в этом перечне отсутствует, и выполняемая научная работа, к сожалению, остается за сферой влияния указанного закона.

…и новых правилах

Также важно понимать, что сейчас действует обновленный Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности» №848-VIII от 26 ноября 2015 года. И после внесенных в него в октябре 2017 года изменений научные пенсии по этому закону теперь вообще не назначаются. Научные пенсии, назначенные ранее, сейчас не индексируются, а пенсии для научных работников, которые выходят на пенсию после октября 2017 года, назначаются на общих основаниях – по нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В таких условиях указанный Перечень, утвержденный Постановлением Кабинета Министров №257 утратил смысл, по крайне мере в части определения права на научную пенсию.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: sportacadem

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Отвечает специалист: кому грозит анемия и как с ней справиться?
    Отвечает специалист: кому грозит анемия и как с ней справиться?

    Если весной вы испытываете общую слабость, сонливость и упадок сил, в лучшем случае вам просто надо выспаться и отдохнуть, в худшем – это признаки анемии. Это состояние может не только говорить о нехватке железа в организме, но и быть симптомом многих заболеваний. Отчего оно возникает, кому грозит и как лечиться, объяснила врач-терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Вовина тысяча»: президент Украины пообещал доплатить пенсионерам
    «Вовина тысяча»: президент Украины пообещал доплатить пенсионерам

    Неожиданные подарки от первых лиц государства всегда удивляют и, что сказать, радуют пенсионеров. Президент заявил, что в связи с пандемией коронавируса пожилым людям с пенсией меньше 5 тысяч гривен дополнительно выплатят по 1 тысяче.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Добавят 12 новых квитанций: кому и за что придется платить?
    Добавят 12 новых квитанций: кому и за что придется платить?

    В стране полным ходом идет реформа коммунальной сферы. Сначала разделили компании, предоставляющие услуги в многоквартирных домах, чтобы одни обеспечивали сбыт, вторые осуществляют доставку и обслуживание сетей. Из-за этого разделились и платежки. Кроме того, уже сейчас жильцы многоэтажек посредством договоров сами должны определить, кому и за какие услуги платить. Изменения должны вступить в силу уже с мая. Что это значит для конечного потребителя?

    ПОДРОБНЕЕ
  • 10 вопросов о коронавирусе: что надо знать?
    10 вопросов о коронавирусе: что надо знать?

    Пандемия коронавируса охватила все континенты: от Китая до Америки, от стран ЕС до Африки. И число заболевших растет с каждым днем. В нашей стране на официальном уровне говорят, что все не так плохо. Но некоторые чиновники и медработники, выступая на телевидении, заявляют, что официальные цифры по заболевшим коронавирусом в Украине не соответствуют действительности. К тому же у жителей страны нет полной картины ситуации, опасности и последствий пандемии. Отсюда – страх и чрезмерное беспокойство или, наоборот, непонимание и игнорирование запретов, введенных правительством на территории страны.
    Чем опасен короновирус? Можно ли защитить себя от заражения? Мы ответим на эти и другие вопросы, которые волнуют сейчас всех без исключения.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Похороны бесплатно: кто может сэкономить на ритуальных услугах?
    Похороны бесплатно: кто может сэкономить на ритуальных услугах?

    «Несколько месяцев назад ушла из жизни моя мама. Она была ветераном труда, имела соответствующее удостоверение. Я обратился в социальную службу. Надеялся на какие-то скидки при организации похорон, но мне отказали. Я точно знаю, что льготы при захоронении предоставляют. Уточните, кого это касается.
    Валентин Р., г. Винница»

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить