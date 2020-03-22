Вопрос-ответ: почему не засчитывают в стаж научную работу?

«Я агроном, большую часть времени работал по специальности в колхозах. Одновременно я занимался научно-технической деятельностью: проводил исследования, имел изобретения, писал научные статьи, защитил диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных наук. Но мне ни одного года не засчитали в научный стаж. Ссылаются на постановление Кабинета Министров №257 от 4 марта 2004 года. Считаю несправедливым, что законодательство в этом вопросе недоработано, ведь у меня научная степень есть, а стажа научной работы нет. Владимир Зубрицкий, с. Озерная, Черкасская обл.»

О несовершенстве закона…

К сожалению, у нас нет возможности опубликовать ваше письмо полностью. Приведенные в нем размышления вполне логичны, и, по сути, вы сами отвечаете на свой вопрос – проблема заключается в несовершенстве законодательства.

Для начала обратимся к Закону Украины «О научной и научно-технической деятельности» №1977-XII от 13 декабря 1991 года. Этим законом, в частности, регулировался вопрос назначения пенсий научным работникам. Там же сказано о том, что Перечень должностей научных работников и учреждений, работа в которых дает право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 указанного закона, утверждается Кабинетом Министров Украины (с учетом должностей научных работников, описанных в статье 22 этого закона).

Это отсылает нас к постановлению Кабинета Министров «Об утверждении перечня должностей научных (научно-педагогических) работников учреждений, организаций, предприятий, высших учебных заведений, пребывание на которых дает право на назначение пенсии и выплату денежной помощи при выходе на пенсию в соответствии с Законом Украины «О научной и научно-технической деятельности» №257 от 4 марта 2004 года. Как вы сами подчеркиваете, занимаемая вами должность в этом перечне отсутствует, и выполняемая научная работа, к сожалению, остается за сферой влияния указанного закона.

…и новых правилах

Также важно понимать, что сейчас действует обновленный Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности» №848-VIII от 26 ноября 2015 года. И после внесенных в него в октябре 2017 года изменений научные пенсии по этому закону теперь вообще не назначаются. Научные пенсии, назначенные ранее, сейчас не индексируются, а пенсии для научных работников, которые выходят на пенсию после октября 2017 года, назначаются на общих основаниях – по нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В таких условиях указанный Перечень, утвержденный Постановлением Кабинета Министров №257 утратил смысл, по крайне мере в части определения права на научную пенсию.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: sportacadem

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