Вопрос-ответ: какой должна быть пенсия у детей войны и чернобыльцев?

«Я на пенсии с 1994 года. Стаж 39 лет. Имею статус «ребенок войны». Стараюсь внимательно следить за всеми изменениями в пенсионном законодательстве. Последние годы пенсию несколько раз пересчитывали. Путаница началась с 1 октября 2017 года и с 1 января 2019 года. Мои собственные расчеты не сходятся с той суммой, которую я получаю. В частности, мне интересно, почему не меняется размер доплаты за сверхнормативный стаж, если размер минимальной пенсии постоянно растет. Кроме того, интересно, почему пенсия с 1 июля у меня составляет ровно 2000 грн.? Это размер минимальной пенсии или просто всем, кому не хватало, пенсию дотянули до этого размера? Надежда Синило, село Киселевка, Херсонская обл.»

Как считают доплату за сверхстаж?

Ваши расчеты мы не стали публиковать, чтобы не запутать остальных читателей. Со своей стороны мы не можем их прокомментировать в полной мере, поскольку речь идет о нескольких видах повышений за длительный период, и мы при этом не знаем всех нюансов вашего пенсионного дела.

Но можем точно сказать, что повышение прожиточного минимума не всегда влечет за собой изменение размера доплаты за сверхнормативный стаж.

Если основной размер пенсии ниже минимального (ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность), то процент доплаты за переработанные годы берется от основного размера пенсии.

Если основной размер пенсии выше минимального, то доплата за сверхнормативный стаж считается от минимального размера.

То есть, если пенсия маленькая, то при увеличении прожиточного минимума надбавка за стаж не меняется, а растет размер доплаты до минимальной пенсии. Похоже, это ваш случай.

Когда и как повышали пенсию?

Что касается перерасчета пенсии с 1 октября 2017 года, то там пенсию увеличивали не только в связи с увеличением минимальной пенсии. Тогда механизм перерасчета был гораздо сложнее: кроме изменения минималки, еще менялся размер зарплаты и коэффициент стажа.

Кроме того, важно не запутаться в видах минимальной пенсии.

Так, с 1 января 2019 года немного изменился размер минимальной пенсии только для тех, кому исполнилось 65 лет и кто имеет стажа не менее 30 лет для женщин и не менее 35 лет для мужчин. Для таких людей минимальная пенсия составила 1669,20 грн. (это 40% от размера минимальной заработной платы в Украине). При этом доплата за сверхнормативный стаж все равно привязывается к прожиточному минимуму.

С 1 июля 2019 года размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц составил 1564 грн. Таким же был размер минимальной пенсии по возрасту для остальных граждан. С 1 декабря 2019 года минимальная пенсия равна 1638 грн.

При этом 26 июня 2019 года дополнительно принято Постановление Кабинета Министров «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» №543. Согласно данному постановлению, женщинам, имеющим не менее 30 лет стажа, и мужчинам, имеющим не менее 35 лет стажа, пенсия устанавливается в размере не менее 2000 грн. У кого пенсия до 1 июля была меньше, но стажа хватало, с 1 июня размер пенсии автоматически дотянули до 2000 грн.

О размере пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС

«Я ликвидатор аварии на ЧАЭС I категории. Проходил срочную службу с 29 июня 1986 года по 8 июня 1978 года в 30-километровой зоне. На основании экспертного заключения о причинной связи болезни с аварией на ЧАЭС в 2014 году мне установили ІІІ группу инвалидности, а с 2017 года – ІІ группу (75% утраты здоровья). Какую пенсию я должен получать? Моя пенсия составляет 12800 грн. в месяц. Но по моим подсчетам, она должна быть около 20 тысяч гривен.

И еще. В Постановлении Кабмина №851 от 15 ноября 2017 года речь идет о том, что пенсия по инвалидности, связанной с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС во время прохождения срочной службы, считается из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года, а это 3200 грн. Как в таком случае рассчитывается пенсия?

Николай Степанюк, г. Ровно»

Порядок расчета чернобыльских пенсий утвержден Постановлением Кабинета Министров «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» №1210 от 23 ноября 2011 года. В это постановление вносились изменения, в частности, на основании упомянутого вами постановления №851 от 15 ноября 2017 года, а также постановления №543 от 26 июня 2019 года. Оба раза изменения касались пункта 9-1, о котором и идет речь. Приведем этот пункт в действующей редакции полностью:

«9-1. По желанию военнослужащих, в том числе военнообязанных, призванных на военные сборы, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, военных учениях с применением ядерного оружия во время прохождения военной службы (военных сборов) и вследствие этого ставших лицами с инвалидностью, пенсия по инвалидности исчисляется из пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года, по формуле:

где П – размер пенсии;

Зс – средняя заработная плата (доход) в Украине, из которой уплачены страховые взносы, определяется как средний показатель за 2014, 2015 и 2016 годы (то есть 3764,40 грн.);

Кзс – среднемесячный коэффициент заработной платы, который учитывается при исчислении пенсии;

Кв – размер возмещения фактических убытков (в процентах).

Среднемесячный коэффициент заработной платы, который учитывается при исчислении пенсии (Кзс), определяется по формуле:

где Зп (мин) – размер минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года;

ЗС1 – средняя заработная плата (доход) в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, из которой уплачены страховые взносы за год, предшествующий соответствующему году.

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Размер возмещения фактических убытков (Кв) определяется как процент потери трудоспособности, определенный органами медико-социальной экспертизы.

При изменении размера минимальной зарплаты производится перерасчет указанных пенсий исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года (в этом году минимальная зарплата в Украине составляет 4173 грн. – прим. Авт.)».

К слову, максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для нетрудоспособных лиц. Это предусмотрено статьей 67 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Если с 1 июля 2019 года указанный вид прожиточного минимум был 1564 грн., то максимальный размер пенсии был не более 15640 грн. С 1 декабря указанный показатель составил 1638 грн., и максимальная пенсия, соответственно, не может превышать 16380 грн.

Считают вашу пенсию по старой формуле или по обновленной, как описано выше, мы не знаем. Также для точного расчета необходимо знать, из какой зарплаты считается ваша пенсия, каков ее индивидуальный коэффициент. Все это можно уточнить в Пенсионном фонде по месту жительства.

Куда обращаться?

Главное управление ПФУ в Ровенской области.

Адрес: ул. Короленко, 7, г. Ровно, 33028.

Телефон: (03629) 26-96-48.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: rusposobie.ru

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