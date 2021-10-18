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Вопрос — ответ: как получить водительские права по почте

Вопрос — ответ: как получить водительские права по почте

В сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, подавший заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса «Дія» или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении «Укрпочты» или через курьера.

Как подать заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса «Дія»

  • выбрать раздел «Услуги» в «Дії», а затем там выбрать подраздел «Замена водительского удостоверения»;
  • из предложенного списка выбрать одну причину замены документа и способ доставки, а также населенный пункт регистрации водителя;
  • прикрепить отсканированные копии (допускается фотография) медсправки, подтвердить данные о крови, которые указаны в водительских правах;
  • внести номер телефона, адрес, поставить электронную подпись под заявлением;
  • оплатить выдачу, а затем доставку обновленных документов.
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Сразу после оформления новых документов их электронная версия автоматически подтянется в приложение «Дія», а сами права доставят в отделение почты или курьер принесет по указанному адресу. Этой услугой смогут воспользоваться только те водители, у которых есть ID-карта.

Ранее мы рассказывали о том, что в автошколах разрешили учиться онлайн и получать права по почте.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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