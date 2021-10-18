В сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, подавший заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса «Дія» или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении «Укрпочты» или через курьера.

Как подать заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса «Дія»

выбрать раздел «Услуги» в «Дії», а затем там выбрать подраздел «Замена водительского удостоверения»;

из предложенного списка выбрать одну причину замены документа и способ доставки, а также населенный пункт регистрации водителя;

прикрепить отсканированные копии (допускается фотография) медсправки, подтвердить данные о крови, которые указаны в водительских правах;

внести номер телефона, адрес, поставить электронную подпись под заявлением;

оплатить выдачу, а затем доставку обновленных документов.

Сразу после оформления новых документов их электронная версия автоматически подтянется в приложение «Дія», а сами права доставят в отделение почты или курьер принесет по указанному адресу. Этой услугой смогут воспользоваться только те водители, у которых есть ID-карта.

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