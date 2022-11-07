Война дронов и чем закончит путин: мировые СМИ о событиях в Украине

Япония. «The Japan Times» — «Украинский конфликт движется к «войне дронов»

Быстрый и строгий ответ российского президента Владимира Путина на нападение на его Черноморский флот отражает войну, которая все больше характеризуется дуэлью между российскими ракетами большой дальности и украинскими инновационными беспилотниками и бомбами для грузовиков.

В понедельник Путин объяснил, почему он прекращает участие России в соглашении, которое в течение трех месяцев позволяло поставлять столь необходимое украинское зерно на мировые рынки: он хочет обезопасить корабли ВМФ России после атаки воздушных и морских беспилотников.

Его реакция красноречиво говорит о двойственной природе войны, которая сейчас так же интенсивно ведется по линии фронта, как и на ней.

Базирующийся в Крыму черноморский флот может больше не угрожать неизбежному десанту, как это было в начале путинского вторжения, но, по данным США и Украины, он запускает крылатые ракеты «Калибр», которые являются частью ракетных заграждений. Россия уже несколько недель обрушивается на украинские города.

И хотя силы президента Украины Владимира Зеленского не имеют в своем арсенале прямых аналогов для ответного огня, они находят другие способы ответить.

Дальняя война, частью которой является Черноморский флот, скорее всего, станет еще важнее в ближайшие месяцы, поскольку наземные бои замедляются осенними дождями и падающими зимними температурами, что еще больше утомляет обе армии. конфликт высокой интенсивности, продолжающийся с февраля.

Это «война дронов», заявил заместитель премьер-министра Украины по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes Ukraine, опубликованном в понедельник, добавив, что его страна находится на пороге бума их производства, в частности модели специально предназначенной для сбивания. беспилотников.

«Выиграют те, кто сейчас сможет масштабировать управление и производство ударных дронов на промышленном уровне», – сказал Федоров.

Россия отрицает, что ее беспилотники «Геран-2» переименованы из «Шахедов», купленных в Иране. Во вторник официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что «Иран может рассмотреть вопрос о поставках России ракет класса «земля-земля» в дополнение к беспилотникам». Собственным производственным линиям Путина мешают санкции в отношении ключевых компонентов, таких как кремниевые чипы.

Между тем, Украина, похоже, использует любые средства для нанесения удара.

Швеция. «Aftonbladet» — «Так закончится война для Путина»

▪ Последняя битва ▪ Конец для Путина: «Вряд ли он выживет»

Битва за Херсон считается последней великой битвой перед наступлением зимы, глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что город будет уволен до декабря.

В большом интервью The Warzone он выражает свое видение того, чем закончится война – и что произойдет с Путиным. Черноморский город Херсон оставшиеся жители называют городом-призраком. Большинство скрылось уже в начале войны, когда Россия быстро оккупировала весь регион.

В контрнаступлении украинские войска продвигаются вдоль Днепра на юг и подходят к Херсону. Сейчас Россия эвакуировала из города своих граждан и пророссийски настроенных жителей.

Для российского руководства было бы большой утратой престижа быть вынужденным отказаться от Херсонщины, части одноименной области, которую он аннексировал и считает частью России. Город имеет стратегическое значение для Украины, поскольку его можно использовать в качестве базы для дальнейшего продвижения в Крым. Говорят, что война скорее всего войдет в более низкую интенсивность, когда зимняя погода сделает дороги и местность непроходимыми.

В большом интервью опытному военному репортеру Говарду Альтману на сайте The Warzone Кирилл Буданов, руководитель военной разведки Украины, рассказывает о видении страны о том, когда город удастся взять.

— Операция, вероятно, продлится до конца следующего месяца, — говорит он. Начальник разведки спрашивает, какие российские войска находятся в городе.

– Лучше всего подготовленные и боеспособные российские подразделения сейчас находятся в Херсоне. Значительную часть из них составляют ВДВ, русский спецназ и морская пехота. Так что лучше всего, что они имеют. Эти подразделения составляют остов, но они также были усилены солдатами по мобилизации, рассказал Буданов The Warzone.

Он утверждает, что Россия имеет около 40 000 солдат в регионе с обеих сторон реки.

Буданов говорит, что предпринимаются попытки оцепить Херсон, чтобы зафиксировать российские войска в городе, но они сталкиваются с сильным сопротивлением российских подразделений из других мест.

Во время интервью руководитель разведки отвечает на ряд вопросов о том, как будет развиваться война после зимы.

► Об украинском наступлении на Крым – и возможность возвращения аннексированного полуострова.

– Это возможно только военными усилиями, и это будет в следующем году.

► Могут ли новомобилизованные солдаты Путина замедлить продвижение Украины.

– Нам бросают пушечное мясо, но в современной войне они не имеют большого значения или решающего влияния на войну.

► Если Путин прикажет нанести ядерный удар по Украине.

– Теоретически это возможно, потому что Россия – государство-изгой с ядерным оружием. Но подготовки к ядерному удару по Украине мы не зафиксировали, говорит он.

Буданова также спрашивают, чем закончится война – и какова будет победа Украины.

– Это очень просто. Сначала мы восстановим наши границы так, как они выглядели в 1991 году. Тогда мы воспримем это как хороший знак и хорошую возможность покончить с войной.

– Это будет в следующем году.

Однако Буданов не уточняет, когда это может произойти, поскольку не хочет «вдаваться в военное планирование». Его также спрашивают, сможет ли Путин политически пережить поражение в войне.

– Вряд ли он это переживет.

Он не верит в государственный переворот против Путина, пока идет война, но в то, что она «уйдет быстро», если Россию вытеснят из Украины.

Норвегия. «Dagbladet» – «Думаю, Путина изменят. Следующий может быть еще более опасным»

Без оптимизма: Британский историк и писатель сэр Энтони Бивор внимательно следил за историей России и теперь он в курсе последних событий благодаря книге «Россия». Революция и гражданская война 1917–1921 гг.

Путин всегда был умен, но сейчас он очень глуп. Он, кажется, полностью потерял хватку и добился прямо противоположного тому, что планировал сделать в Украине, говорит известный историк и писатель сэр Энтони Бивор.

Как и большинство других, его тоже усыпили бдительность, когда Россия вторглась в Украину.

— Я знал только одного человека, который был уверен, что Путин нападет. «Бывший министр иностранных дел Польши Радек Соковски был убежден, что Путин был злом, и сказал мне, что чувствовал зла, когда Путин вошел в комнату», — сказал Бивор Dagbladet BOK.

Британский автор недавно находился в Осло в связи с тем, что его последняя книга «Россия. Революция и гражданская война 1917-1922 гг. переведен на норвежский язык. Он считает, что не исключено внезапное исчезновение Путина.

— В течение февраля или марта следующего года мы узнаем гораздо больше, и я не удивлюсь, если Путина к тому времени уже не будет, — говорит он и продолжает:

— Многое будет зависеть от скорости роспуска российской армии и от того, попытается ли Путин начать атаку устрашения с чистого отчаяния. Его речь стала совершенно безумной, Путин перешел от разговоров о братьях и сестрах к фашистам и нацистам. Он говорит о сатанизме. По словам Бивора, сейчас происходит крайнее умственное деградирование.

Историк обращается к старой советской эпохе и вспоминает о возможности санатория.

— Вполне может случиться так, что Путина отправят в санаторий, а остальные в его окружении решат, кто его возьмет. По его словам, чтобы предоставить режиму новое лицо.

– Но это ничего не изменит. Либералов, которые могут вдруг прийти, нет, а захватящие хуже Путина. Эти люди знают, что для них нет альтернативы. Их собственная жизнь, и главное, чтобы не забрали их состояние, иначе они будут в опасности, говорит Бивор.

Он считает Путина и его окружения «узниками собственного прошлого», постоянно боящимися быть окруженными врагами. Путин тоже не работает на то, чтобы нравиться народу.

– Как любой гангстерский босс, он хочет уважения и страха, – говорит Бивор.

Это часть истории, в чем играет Путин, как и его предшественники.

– В России всегда было оправдание: такой большой стране нужен сильный человек, иначе он развалится. Когда Сталин умер, почти все жители были в слезах. Не потому, что они любили Сталина, а потому, что боялись, что в России может разразиться гражданская война из-за того, что они потеряли сильного человека, говорит Бивор.

Российские военные также должны наводить страх на противников, как указывает Бивор, перекликающийся с монгольским нашествием в 12 веке.

— В течение многих лет террор, массовые разрушения и изнасилования были для русских орудиями войны. Так было и в Европе во время религиозных войн, но это давно исчезло, говорит Бивор.

– Россияне кажутся замкнутыми в своем прошлом. Не все, конечно, историк должен отрицать обобщение. Но когда мы смотрим на возможности для демократии и на то, что сейчас происходит в России, урок не очень обнадеживающий.

Как военный историк, он, естественно, внимательно следит за продолжающейся войной. Бивор давно считал, что президент Украины Владимир Зеленский будет использовать аннексированный Крымский полуостров как то, что он называет «умным козырем».

– Здесь меня недавно поправил посол, хорошо знающий Зеленского. Он заявил, что президент настолько злой на то, что произошло в стране, что ни о каком разрешении русским оставаться на территории Украины не может быть и речи. Зеленский полон решимости вернуть весь Крым, говорит Бивор.

Автор отмечает, что и англичане, и американцы уже давно очень не решаются допустить должного нападения на Крым.

– Это было видно из того, какое оружие выдали украинцам. Теперь это, похоже, изменилось. Когда британский министр обороны недавно был в Вашингтоне, он открыто намекнул, что Крым теперь законная цель, говорит Бивор и продолжает:

– Многое изменилось. Не вызывает сомнений, что война не окончится очень скоро. Но Крым будет частью ключа, в этом нет никаких сомнений, говорит он.

Бивор удивлен тем, чего достигли украинцы, и отмечает, что теперь у них больше танков, чем у россиян благодаря огромной помощи США, Великобритании, ЕС и Норвегии.

– На этот раз я считаю, что западный альянс неплохо разыграл свои карты. Я думаю, что Йенс Столтенберг, НАТО и все остальные произвели очень сильное впечатление. Они не провоцировали без надобности и двигались спокойно, говорит Бивор.

Он считает, что агрессивная война России будет продолжаться.

— В будущем, я думаю, мы увидим безобразные ракетные удары и все, что с ними связано. Нет сомнений в том, что Херсон и другие города полностью разгромят, прогнозирует Бивор.

– Выходит, нам стоит волноваться?

– Да, я очень волнуюсь. Есть много факторов, вступающих в игру. У русских солдат нет хорошего мотива воевать. Во время второй мировой войны было несколько иначе. Затем заговорили о мести за совершенное нацистами. Сейчас этого нет, и это одна из причин плохого нравственного духа русских войск.

По словам Бивора, в последнее время российская армия вербует бездомных на улицах Санкт-Петербурга и заключенных из особо опасных тюрем.

– Боюсь, завербованные борются достаточно эффективно, потому что им дали жестокий пряник: они могут делать именно то, что хотят, когда доберутся туда. Мы не знаем, но я боюсь, что зверства будут еще хуже, чем то, что мы видели в Буче и других местах, – говорит Бивор.

В то же время он считает, что сейчас ситуация все же гораздо лучше, чем когда в феврале началась война.

– Даже Путин понимает, что войну он более-менее проиграл. Но это делает всю ситуацию более опасной с точки зрения человеческой жизни, мести и разрушения.

– Россияне снова боятся новой, великой гражданской войны, если режим Путина упадет?

– Нет, никогда больше не будет 1917 года. Революции происходят только тогда, когда правящий режим теряет веру. Или потерял свободу к власти. Это не случай здесь. Если Путин исчезнет, ​​его замена готова. А они еще хуже, повторяет Бивор…

Подготовил Сергей Черновский

Заглавный рисунок: dev.ua