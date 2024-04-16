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«Voices of captives»: Украинские пленные прошли через рашистские пытки в Бухаресте (фото, видео)

«Voices of captives»: Украинские пленные прошли через рашистские пытки в Бухаресте (фото, видео)

Но только во время перформанса, посвященного акции в защиту наших военных и гражданских, удерживаемых в плену государством-террористом. Созданное в столице Румынии событие стало настолько мощным, что попало на полосы американских изданий.

Большинство украинцев в рашистском плену подвергаются пыткам

Местное сообщество украинцев присоединилось к инициативе, предложенной @heart_in_action. Подобные мероприятия с 11 по 13 апреля прошли в десятках городов 17 стран мира – от Грузии до Австралии, от Канады до Турции.

Сегодня никто не может точно сказать, сколько наших детей и взрослых, воинов и гражданских содержатся в российском плену, депортированы, в фильтрационных лагерях и тюрьмах государства-террориста.

По неофициальным данным, Россия держит за решеткой около 28 тысяч гражданских украинцев: это журналисты, представители местного самоуправления, церквей, международные представители. То, что удалось установить Украине самостоятельно – это более 8 тысяч наших пленников. Цифра достаточно условна. Десятки тысяч украинцев находятся в статусе пропавших без вести.

Более 90% пленных подверглись пыткам. Пытки, голод, изнасилование, унижение, по меньшей мере 17 часов на ногах, электрический ток – это то, через что проходит большинство украинских пленных. Самая большая, официально зафиксированная потеря веса человеком за 5 месяцев российского плена – 77 килограммов.

Это все – зафиксированные факты. россия не выполняет ни одну из конвенций и международных договоренностей относительно пленных, нарушает нормы гуманитарного права, если не сообщает о факте плена. Международные организации обеспокоены, как обычно. Их очень беспокоит то, что страна-террорист не предоставляет никакой информации о местах и условиях содержания наших людей, о состоянии их здоровья. Но это не повод для категоричных действий.

на вижу, не слышу, молчу

Международные организации выражают обеспокоенность судьбой украинских пленных, но не действуют, как обычно .

Искусство как средство борьбы с русскими палачами

Мирные акции украинцев по всему миру призваны побуждать международное сообщество к более действенной позиции по защите заключенных. В Бухаресте и других городах митингующие держали не только плакаты с призывами к местным политикам, они за свой счет распечатали флаги батальонов, чьи бойцы много времени подвергаются пыткам от кровожадных агрессоров, более двух лет находятся в катастрофическом положении. Вторая цель «Voices of captives» — поддержка семей наших военнопленных и защитников, которые считаются пропавшими без вести.

Митингующие за свой счет распечатали флаги батальонов, чьи бойцы много времени подвергаются пыткам от кровожадных агрессоров

Участники бухарестского перформанса признавались: сложно представить, что переживают самые пленные, но и сыграть эту роль было трудно. Фигура русского палача вызвала приторную отвратительность. Судьбы людей в военной одежде, со связанными руками, повязками на глазах – страх и ужас.

Такие же эмоции сопровождали свидетелей акции в Констанце. Там активисты прибегли к не менее сильному визуальному эффекту – мешкам на головах.

Среди вышедших в поддержку мирного события – дети, жены, родители пленных. Они годами не знают, где, в каком состоянии, живи ли их родные. Мир должен понять, террорист никогда не остановитесь. Закончатся украинцы – жадная гидра поползет дальше. Чем раньше ее придавить в ее логове, тем меньше бед она принесет народам.

мешки на головах

В Констанце активисты прибегли к сильному визуальному эффекту – мешкам на головах.

Автор Наталия ШЕСТАКОВА

Фото из Бухареста Екатерина КОШЕЕВА

Авторка видеоролика Антонина ХАЛИУРОВА

Фото из Констанцы: Богдан КОМША

Материал создан с участием CFI, Agence française de developpement medias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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