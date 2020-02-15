Военные пенсионеры пошли в суды

Разговоры на тему повышения пенсий военнослужащих не стихают уже несколько лет. Сначала – потому что пенсии просто не повышали, позже – наоборот, потому что были приняты соответствующие законодательные документы о перерасчете, но они не устроили экс-силовиков. С 1 января этого года состоялся очередной (третий) этап перерасчета военных пенсий. Но это не повод сидеть сложа руки – считают военнослужащие в запасе и отставке и продолжают борьбу за свои права. Что не так с пенсионным обеспечением военнослужащих?

В реестре судебных дел самая многочисленная категория, говорят юристы, – жалобы бывших военнослужащих на неправомерное урезание размера пенсий. И есть все юридические основания, чтобы добиться справедливости.

Согласно Постановлению Кабмина «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц» №103 от 21 февраля 2018 года, при начислении пенсии бывшим военным учитывают только три составляющих: оклад, звание и выслуга. Дополнительные выплаты (премии, надбавки за особые условия прохождения службы и прочее) не учитываются.

При этом 5 марта 2019 года вступило в силу решение Верховного Суда по делу №826/3858/18, которым нормы Постановления №103 признаны противоправными. Таким образом, с 5 марта возникли основания для перерасчета военных пенсий с учетом размера должностного оклада, оклада по воинскому (специальному) званию и процентной надбавки за выслугу лет, а также дополнительных видов денежного обеспечения.

Максимальный размер пенсий военнослужащих ранее мог составлять до 90% денежного обеспечения. Военные, вышедшие на пенсию после 2018 года, получают не больше 70% денежного обеспечения. Но проблема в том, что сотрудники Пенсионного фонда при перерасчете пенсий применяют новую норму и к тем, кто стал пенсионером до 2018 года.

В октябре прошлого года Большая палата Верховного Суда приняла решение по делу №240/5401/18, предметом спора в котором стало уменьшение процентного размера основной пенсии. Вердикт суда: размер основной пенсии, рассчитанный при ее назначении с учетом выслуги лет, является неизменным. Поэтому при пересчете пенсии переменной величиной является только размер денежного обеспечения. Те же, кому пенсия была назначена в размере до 90% денежного обеспечения, по-прежнему должны получать такую сумму выплат.

***

Судебное решение в пользу истца – еще не повод выплачивать отсуженные суммы военным пенсионерам. Так считает Пенсионный фонд Украины и государство в целом. Многочисленные аппеляции и дежурное «нет средств» – то, с чем постоянно сталкиваются ущемленные граждане.

Правда, после суда пенсионерам начинают платить положенные суммы, но деньги, недополученные за предыдущие годы, не выплачивают.

Адвокат Ростислав Кравец утверждает, что подобные ситуации не заканчиваются на экс-силовиках. Это касается и других «социальных долгов» государства. Изменить такое положение может только персональная ответственность соцработников.

– Чтобы они выплачивали судебные неустойки по проигранным спорам. А еще лучше – чтобы одновременно привлекались к уголовной ответственности. Только это может заставить выполнять действующее законодательство и прекратить произвол, – утверждает адвокат.

Мария Васильева

Фото: bunte.de

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!