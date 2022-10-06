Во Львове открылся Bookforum: в этом году он антивоенный (программа)

6 октября во Львове открылся 29-й по счету Bookforum. Это международный книжный фестиваль, самый крупный в Украине. В этом году главная его тематика – антивоенная. «Одесская Жизнь» рассказывает, как приобщиться к форуму и посетить его события.
В Украине война. Поэтому, из соображений безопасности, фестиваль пройдет в онлайн формате. Но резонанс от события от этого меньше не станет. Наоборот, благодаря дистанционному участию, посетить его сможет намного больше людей чем обычно.
В этом году Bookforum пройдет в партнерстве с крупнейшим британским книжным фестивалем HAY Festival. Это еще больше добавит веса, зрителей и участников мероприятию.
Участвовать в Bookforum в этом году будет мировая интеллектуальная элита: Филипп Сэндс, Генри Марш, Ювал Ной Харари, Джонатан Литтель, Нил Гейман, Майкл Катакис, Александр Михед, Севгиль Мусаева, Елена Стяжкина, Вадим Карпяк и другие.
Это честь и привилегия быть частью 29-го Львовского BookForum. Даже в темные дни войны фестиваль продолжает смелый акт сопротивления и позволяет таким писателям как я солидаризироваться с писателями и читателями Украины. С помощью Hay Festival приложение Lviv BookForum может охватить миллионы людей по всему миру. И это касается каждого, где бы вы ни были. Присоединяйтесь, слушайте и учитесь,
– отметил Нил Гейман.
В течение четырех дней гости Форума будут дискутировать по темам:
О том, как война в Украине изменит Европу, будут говорить Филипп Сэндс, Татьяна Огаркова, Владимир Ермоленко и Миша Гленни;
Об империализме и идентичности будут общаться Елена Стяжкина, Абдулразак Гурна, Игорь Померанцев, Лидия Качо, Джон Ли Андерсон;
О пропаганде и наказании пропагандистов будут дискутировать Филипп Сэндс, Бруно Масаеш, Питер Померанцев, Люба Цыбульская, Эмма Уинберг.
Все события форума будут проходить онлайн. Присоединиться к ним можно будет на сайте форума.
Полная программа Bookforum 2022
07 Октября
Любовь и утрата
Участники: Генри Марш, Рейчел Кларк, Юрий Прохасько, Андрей Мизак, Ирина Цыбух
12:00 – 13:30, Онлайн
Женщины & война
Участники: Эмма Грэхем-Харрисон, Лидия Качо, Диана Берг, Ярина Черногуз, Джанин Ди Джованни
14:00 – 15:30, Онлайн
Публичный разговор с Элиф Шафак
Участники: Елиф Шафак, Екатерина Калитко
16:00 – 16:50, Онлайн
Искусство во времена конфликта
Участники: Диана Берг, Екатерина Калитко, Остап Сливинский, Эмма Грэхем-Харрисон, Артем Полежака, Александр Михед
17:30 – 18:50, Онлайн
Публичный разговор с Ювалом Харари и Нилом Гейманом
Участники: Севгиль Мусаева, Ювал Харари, Нил Гейман
19:00 – 20:00, Онлайн
08 Октября
Утренние чтения для детишек с Сашей Дерманским
Участник: Саша Дерманский
10:00 – 10:45, Оффлайн
Идея Европы
Участники: Владимир Ермоленко, Филипп Сэндс, Татьяна Огаркова, Миша Гленни, Павел Казарин.
11:00 – 12:30, Онлайн
Империализм и идентичность
Участники: Елена Стяжкина, Абдулразак Гурна, Лидия Качо, Игорь Померанцев, Джон Ли Андерсон, Дмитрий Крапивенко
13:00 – 14:30, Онлайн
Пропаганда
Участники: Бруно Масаеш, Филипп Сэндс, Эмма Винберг, Любовь Цыбульская, Питер Померанцев, Андрей Шаповалов, Максим Скубенко
15:00 – 16:30, Онлайн
Надежда, человечность и война
Участники: Маргарет Макмиллан, Сергей Плохий, Ярослав Грицак
17:00 – 18:30, Онлайн
Военные преступления и память
Участники: Филипп Сэндс, Наталья Гуменюк, Станислав Асеев, Джонатан Литель, Андрей Куликов, Маси Найем
18:30 – 20:00, Онлайн
Публичный разговор с Маргарет Этвуд
Участники: Маргарет Этвуд, Юрий Прохасько
20:15 — 21:15, Онлайн
09 Октября
Утренние чтения для детишек с Сашей Дерманским
Участник: Саша Дерманский
10:00 – 10:45, Онлайн
Деньги и культура: как культурные институты становятся русскими оффшорами
Участники: Миша Гленни, Оливер Було, Кэтрин Белтон, Вадим Карпьяк
11:00 – 12:30, Онлайн
Публичный разговор Филиппа Сэндса и Виктории Амелиной
Участники: Филипп Сэндс, Виктория Амелина
13:00 – 14:30, Онлайн
Журналисты и писатели на войне
Участники: Майкл Катакис, Виктория Амелина, Джон Ли Андерсон, Татьяна Огаркова, Джанин Ди Джованни
15:00 – 16:30, Онлайн
Новая реальность – новое творчество. Предыдущая презентация антологии «Война 2022»: дневники, эссе, поэзия
Участники: Марьяна Савка, Татьяна Терен, Евгений Климакин, Виктория Амелина
17:00 – 18:30, Онлайн
Публичный разговор с Абдулразаком Гурна
Участники: Абдулразак Гурна, Алим Алиев
19:00 – 20:00, Онлайн
Более подробно узнать о содержании событий и мероприятий фестиваля можно перейдя по ссылке: https://bookforum.ua/events