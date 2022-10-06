Во Львове открылся Bookforum: в этом году он антивоенный (программа)

6 октября во Львове открылся 29-й по счету Bookforum. Это международный книжный фестиваль, самый крупный в Украине. В этом году главная его тематика – антивоенная. «Одесская Жизнь» рассказывает, как приобщиться к форуму и посетить его события.

В Украине война. Поэтому, из соображений безопасности, фестиваль пройдет в онлайн формате. Но резонанс от события от этого меньше не станет. Наоборот, благодаря дистанционному участию, посетить его сможет намного больше людей чем обычно.

В этом году Bookforum пройдет в партнерстве с крупнейшим британским книжным фестивалем HAY Festival. Это еще больше добавит веса, зрителей и участников мероприятию.

Участвовать в Bookforum в этом году будет мировая интеллектуальная элита: Филипп Сэндс, Генри Марш, Ювал Ной Харари, Джонатан Литтель, Нил Гейман, Майкл Катакис, Александр Михед, Севгиль Мусаева, Елена Стяжкина, Вадим Карпяк и другие.

Это честь и привилегия быть частью 29-го Львовского BookForum. Даже в темные дни войны фестиваль продолжает смелый акт сопротивления и позволяет таким писателям как я солидаризироваться с писателями и читателями Украины. С помощью Hay Festival приложение Lviv BookForum может охватить миллионы людей по всему миру. И это касается каждого, где бы вы ни были. Присоединяйтесь, слушайте и учитесь,

– отметил Нил Гейман.

В течение четырех дней гости Форума будут дискутировать по темам:

О том, как война в Украине изменит Европу, будут говорить Филипп Сэндс, Татьяна Огаркова, Владимир Ермоленко и Миша Гленни;

Об империализме и идентичности будут общаться Елена Стяжкина, Абдулразак Гурна, Игорь Померанцев, Лидия Качо, Джон Ли Андерсон;

О пропаганде и наказании пропагандистов будут дискутировать Филипп Сэндс, Бруно Масаеш, Питер Померанцев, Люба Цыбульская, Эмма Уинберг.

Все события форума будут проходить онлайн. Присоединиться к ним можно будет на сайте форума.

Полная программа Bookforum 2022

07 Октября

Любовь и утрата

Участники: Генри Марш, Рейчел Кларк, Юрий Прохасько, Андрей Мизак, Ирина Цыбух

12:00 – 13:30, Онлайн

Женщины & война

Участники: Эмма Грэхем-Харрисон, Лидия Качо, Диана Берг, Ярина Черногуз, Джанин Ди Джованни

14:00 – 15:30, Онлайн

Публичный разговор с Элиф Шафак

Участники: Елиф Шафак, Екатерина Калитко

16:00 – 16:50, Онлайн

Искусство во времена конфликта

Участники: Диана Берг, Екатерина Калитко, Остап Сливинский, Эмма Грэхем-Харрисон, Артем Полежака, Александр Михед

17:30 – 18:50, Онлайн

Публичный разговор с Ювалом Харари и Нилом Гейманом

Участники: Севгиль Мусаева, Ювал Харари, Нил Гейман

19:00 – 20:00, Онлайн

08 Октября

Утренние чтения для детишек с Сашей Дерманским

Участник: Саша Дерманский

10:00 – 10:45, Оффлайн

Идея Европы

Участники: Владимир Ермоленко, Филипп Сэндс, Татьяна Огаркова, Миша Гленни, Павел Казарин.

11:00 – 12:30, Онлайн

Империализм и идентичность

Участники: Елена Стяжкина, Абдулразак Гурна, Лидия Качо, Игорь Померанцев, Джон Ли Андерсон, Дмитрий Крапивенко

13:00 – 14:30, Онлайн

Пропаганда

Участники: Бруно Масаеш, Филипп Сэндс, Эмма Винберг, Любовь Цыбульская, Питер Померанцев, Андрей Шаповалов, Максим Скубенко

15:00 – 16:30, Онлайн

Надежда, человечность и война

Участники: Маргарет Макмиллан, Сергей Плохий, Ярослав Грицак

17:00 – 18:30, Онлайн

Военные преступления и память

Участники: Филипп Сэндс, Наталья Гуменюк, Станислав Асеев, Джонатан Литель, Андрей Куликов, Маси Найем

18:30 – 20:00, Онлайн

Публичный разговор с Маргарет Этвуд

Участники: Маргарет Этвуд, Юрий Прохасько

20:15 — 21:15, Онлайн

09 Октября

Утренние чтения для детишек с Сашей Дерманским

Участник: Саша Дерманский

10:00 – 10:45, Онлайн

Деньги и культура: как культурные институты становятся русскими оффшорами

Участники: Миша Гленни, Оливер Було, Кэтрин Белтон, Вадим Карпьяк

11:00 – 12:30, Онлайн

Публичный разговор Филиппа Сэндса и Виктории Амелиной

Участники: Филипп Сэндс, Виктория Амелина

13:00 – 14:30, Онлайн

Журналисты и писатели на войне

Участники: Майкл Катакис, Виктория Амелина, Джон Ли Андерсон, Татьяна Огаркова, Джанин Ди Джованни

15:00 – 16:30, Онлайн

Новая реальность – новое творчество. Предыдущая презентация антологии «Война 2022»: дневники, эссе, поэзия

Участники: Марьяна Савка, Татьяна Терен, Евгений Климакин, Виктория Амелина

17:00 – 18:30, Онлайн

Публичный разговор с Абдулразаком Гурна

Участники: Абдулразак Гурна, Алим Алиев

19:00 – 20:00, Онлайн

Более подробно узнать о содержании событий и мероприятий фестиваля можно перейдя по ссылке: https://bookforum.ua/events