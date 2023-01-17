Весь мир в шоке от теракта россии в Днепре: что писала об этом пресса разных стран

Первые полосы мировых СМИ о войне россии в Украине от 16 января 2023 почти все посвящены трагедии в Днепре, где российская ракета унесла десятки жизней.

Отметим, что все представленные издания выходили до того момента, когда стало известно окончательное количество погибших, пострадавших и пропавших без вести. 17 января власти Днепра сообщили о завершении спасательной операции. Согласно обнародованным данным вследствие попадания ракеты РФ в девятиэтажку:

— 44 человека погибли. Среди погибших пятеро детей. Младшему мальчику не было и года;

— 39 человек спасены;

— 79 – ранены.

США « Arkansas Democrat-Gazette» — «Последствия российской бомбардировки»

В воскресенье работник службы экстренной помощи несет раненую женщину, которая пострадала в результате попадания российской ракеты в многоэтажное здание в субботу в Днепре, Украина. Число погибших в результате нападения в воскресенье продолжало расти, поскольку спасатели работали, чтобы добраться до выживших в здании, где проживало около 1700 человек.

США, The New York Times — Днепр оплакивает десятки погибших во время удара России

В руинах квартир – признаки тактического сдвига

Смерть легко найти.

По мере того, как дым и пыль поднимались в днепровское небо, легкая снежная пыль начала скапливаться на пятерых пострадавших, которые были извлечены из-под завалов и разложены в мешках для трупов на небольшой лужайке рядом с разрушенным домом.

Это были пятеро из 30 подтвержденных погибших в результате российского удара по гражданскому кварталу — 79 человек получили ранения — и по меньшей мере 30 человек числятся пропавшими без вести.

Даже некоторые из тех, кого вытащили из-под развалин, когда-то бывших их домом, казалось, имели лишь неуверенное представление о жизни.

«У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не испытываю, кроме огромной пустоты внутри», – написала в социальных сетях 23-летняя женщина Анастасия Швец.

Фотография госпожи Швец с места нападения вызвала отклик у украинцев по всей стране. На нем изображена молодая женщина, которая, сжимая плюшевую игрушку и золотую рождественскую гирлянд, стоит среди руин и ждет спасения.

Госпожа Швец получила небольшую рану на голове и синяки на ногах. Но ее родители, как она написала в проверенном аккаунте в Instagram, пропали без вести. А ее друг, служивший в украинской армии, четыре месяца тому назад погиб в бою.

Удар в субботу по обычному девятиэтажному жилому дому привел к одной из самых больших потерь среди гражданского населения вдали от линии фронта с начала войны и вызвал новые обвинения Москвы в военных преступлениях.

Фото: Спасение женщины из многоквартирного дома в Днепре, Украина, разрушенного российской ракетой в субботу.

«The Washington Post» — « Осада представляет опасность для Украины»

Бахмут столкнулся с ожесточенным штурмом

Наступательные планы, оборона города требуют баланса

Украина стоит перед тяжелым выбором, насколько глубоко ее вооруженные силы должны быть вовлечены в затяжные бои за город Бахмут, поскольку Киев готовится к новому контрнаступлению в другом месте на фронте, требующем сохранения оружия, боеприпасов и опытных бойцов.

В последние дни Россия усилила свои атаки в этом районе, развязав ожесточенные бои, подчеркнувшие высокую цену битвы. Российские наемники и освобожденные преступники из группы Вагнера двинулись в соседний соледобывающий город Соледар и на дюйм приблизились к Бахмуту, взятие которого ускользало от них в течение нескольких месяцев, несмотря на превосходство огневого могущества и готовность пожертвовать войсками.

«Когда мы убиваем пятерых из 10 бойцов сразу, они снова пополняются до 10 в течение нескольких часов», — сказал Андрей Крищенко, заместитель командира батальона подразделения национальной гвардии, дислоцированного к югу от города.

«Хотя они и штурмуют небольшими группами, но люди постоянно пополняются, что дает им возможность очень часто штурмовать позиции – иногда пять, шесть, семь раз в течение дня», – сказал Крищенко.

« The Washington Times » – «Путинский повар» поджигает наемников и «поджаривает» обычных российских военных»

Группа Вагнера, теневая армия наемников, контролируемая российским бизнес-магнатом, известным как «повар Путина», использовала одно из самых ожесточенных битв 11-месячного вторжения на Украину, чтобы поднять свой авторитет за границей и свое политическое влияние внутри страны.

Аналитики говорят, что частная армия направила в Украину около 50 тысяч наемных солдат с момента вторжения России почти год назад. Администрация Байдена заявляет, что по меньшей мере 40 000 из них — осужденные, освобожденные из российских тюрем, которым было предложено помилование в обмен на шестимесячную командировку на передовую, в том числе командировку в Сирию и страны Африки, к югу от Сахары.

Боевые действия в Украине на прошлой неделе были своеобразным выходом в свет для группы Вагнера и все более мощного босса Евгения Пригожина.

Наемники группы Вагнера вели бои в городах Бахмут и Соледар на востоке Украины, где Кремль стремится к символически значимой победе перед решительным сопротивлением.

В пятницу Россия заявила, что ее войска захватили Соледар, город, где ведется упорная борьба за добычу соли, что станет редкой победой Кремля после серии неудач в войне. Однако украинские власти заявили, что борьба за Соледарь продолжается.

Господин Пригожин, не стесняющийся критиковать действия традиционной российской армии в Украине, настаивал на том, что его войска взяли под контроль Соледарь. Правительство в Киеве опровергло это утверждение.

Пригожин сказал в видео, распространенном в начале января, что «исключительно» его войска захватили и удержали территорию вокруг Соледара.

Он хвастался, что «Бахмут — центральный пункт восточного фронта и серьезный логистический центр».

Задача группы Вагнера, по словам бизнес-магната, «состоит в том, чтобы его бойцов погибло там как можно меньше и уничтожить врагов».

ФОТО: АТАКА НА ГРАЖДАНСКИХ — спасатели спасли десятки людей, оказавшихся под завалами жилого дома, разрушенного российской ракетой в эти выходные в Днепре, Украина. Киев пообещал отомстить за гибель не менее 29 человек, среди которых один ребенок.

«Arizona Daily Star» — «Возрастает количество погибших в результате российского удара»

«Boston Globe» — «Среди украинских руин ярость сочетается с отчаянием»

Российская крылатая ракета разрезала жилой дом пополам

Япония « Mainichi shinbun » — «Русские войска атакуют многоквартирный дом»

Фото: Работники скорой помощи ищут жертв российских ракетных обстрелов в жилом комплексе на востоке Украины, Днепр

Канада: «The National post» – Рабочие спасают женщину из Днепровского жилого дома, пострадавшего от российского ракетного удара. Чиновники больше не надеялись найти выживших под завалами

«The Globe and Mail» — «Украина будет настаивать на получении у Канады боевых танков «Леопард», когда Германия согласится»

Советник Зеленского говорит, что Берлин должен сначала прекратить сопротивление реэкспорту оружия.

Украина планирует пригласить в Канаду часть своих основных боевых танков Leopard-2, как только Германия перестанет отрицать реэкспорт произведенного ею вооружения.

Михаил Подоляк, главный советник Президента Украины Владимира Зеленского, заявил The Globe and Mail, что Зеленский обратится с просьбой к премьер-министру Джастину Трюдо, когда бюрократические препоны с Берлином будут устранены.

Украина заявляет, что ей нужно несколько сотен тяжелых танков стандарта НАТО, чтобы оттеснить вторгшиеся российские войска со своей территории и положить конец почти 11-месячной войне. Однако канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор оказывал сопротивление давлению с целью разрешить реэкспорт производимых в Германии «Леопардов», опасаясь, что поставки танков НАТО Украине могут привести к эскалации конфликта.

Однако господин Подоляк был оптимистичен, что правительство Шольца в конце концов позволит передачу «Леопардов» Украине. Польша и Финляндия уже выразили готовность отправить в Украину несколько своих танков «Леопард-2», если и когда Германия откажется от возражений.

Канаде, имеющей 82 Leopard-2, закупленные в Германии в 2007 году, будет предложено сделать то же самое.

«Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Первый шаг по снабжению брони должен быть за Германией, потому что она является владельцем технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе», – сказал Подоляк.

Даниэль Минден, пресс-секретарь министра обороны Аниты Ананд, не сказал, предоставит ли Оттава эти танки, если Германия даст добро. Он сказал, что Ананд находится в тесном контакте с министром обороны Украины Алексеем Резниковым по решению насущных потребностей Украины в сфере безопасности.

«Канада продолжает поддерживать Украину, и мы определяем разные варианты продления предоставления Украине всесторонней военной помощи», — сказал Минден.

Хотя за последний год Германию неоднократно обвиняли в том, что она медлит с оказанием военной поддержки Украине, господин Подоляк сказал, что ожидает, что Шольц в скором времени даст необходимое согласие.

Фото: Сотрудник службы экстренной помощи несет женщину, раненую в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре, Украина.

«Toronto Star» — «Это просто не по-человечески»

По меньшей мере 30 человек погибли, десятки пропали без вести после обстрела дома в Днепре российскими ракетами

Чили «El Mercurio» – «Атака на востоке Украины»

Спасатели ищут людей, оказавшихся под завалами после того, как российская ракета попала в жилой дом в украинском городе Днепр. Произошедшее в субботу вечером на данный момент покидает баланс — 30 погибших и 40 пропавших без вести, эта цифра, очевидно, будет расти, поскольку спасательные работы будут продолжаться.

Нидерланды «NRC» – «Британцы поставят танки в Киев»

Незадолго до новых массированных российских атак на мирных жителей Лондон объявил, что направит в Украину четырнадцать танков.

Фото: Спасатели выносят женщину из днепровской квартиры, сильно пострадавшей в результате российского ракетного обстрела в субботу по Украине, российские ракеты поразили гражданские объекты.

Италия «Corriere della Sera» — «Десяти погибших и пропавших без вести в Днепре» «Ракеты против мирного населения Украины»

«Москва: цель достигнута»

«Il Mattino» – «Днепр, расправа над семьями»

Украина, 30 погибших и многие пропали без вести под завалами

Испания «El País» – «Это бойня, они наступают и идут по трупам»

EL PAÍS посещает фронт в Бахмуте, где большая украинская дислокация содержит русских наемников Вагнера

В 20-километровом периметре вокруг Бахмута нет ни одной рощи или фермы, где бы ни стояли артиллерийские подразделения, замаскированные бензовозы или танковые роты. Бои на фронте в этом уголке Донецкой области сегодня самые ожесточенные за всю войну в Украине.

Россия хочет достичь своей первой военной победы за полгода и после унизительных отходов, таких как из Харькова и Херсона, но прибывающее украинское подкрепление замедлило продвижение наемников группы Вагнера.

Развертывание украинских военных вокруг Бахмута является колоссальным, согласно интервью, проведенному EL PAÍS в минувшие выходные на фронте. Вот как описывает Богдан Киган, солдат 77-й ОМСБр: «Это бойня, посылают «вагнеровцев», чтобы завоевать позиции, а затем бригады регулярной армии наступают на их трупы». Вдали видны Соледар, откуда слышен стук автоматов и звуки взрывов.

Поддоны, загруженные энергетическими напитками всех возможных марок и вкусов, составлены на двух действующих АЗС в Константиновке, восточная Украина. Около двадцати солдат выстраиваются у кассы, чтобы взять полные сумки этих бодрящих напитков и пачки табака. Они одеты в боевое снаряжение, винтовку на плечах и каску в одной руке. Заправляют внедорожники, а оттуда возвращаются на Бахмутский фронт, в 11 километрах. Бой в этом уголке Донецкой области на сегодняшний день самый ожесточенный в войне.

На каждом другом отрезке войны украинское командование делает невозможным прямой доступ прессы к этим боям. В Бахмуте, напротив, журналисты могут наблюдать за стрельбой из залпового огня «Град», перемещением пушки НАТО M777 с одного места на другое или колонной танков, стоящих на вершине холма, чтобы навести огонь на врага. В Бахмуте военные слишком заняты, чтобы заботиться о журналистах.

6 января, накануне православного Рождества, подразделения Вагнера, частные военные, оплачиваемые Кремлем, приступили к внезапному штурму Соледара, к северу от Бахмута.

Теперь в их руках находится большая часть этого шахтерского города – почти уничтожена разрушением – за исключением его западной окраины. В Москве уверяют, что они полностью контролируют Соледар, но вчера украинский командир, отвечающий на кодовое имя Мадяр, подтвердил изображениями в своих социальных сетях, что украинское знамя до сих пор развевается в районе Соледарских соляных рудников, на западе города.

EL PAÍS был в субботу на второстепенной подъездной дороге к Соледару из Баймута. И покой солдат, которые там дислоцировались, и военное движение по этой дороге, длиной всего пять километров, свидетельствовали, что западный фланг Соледара все еще в руках украинских войск. Несмотря на это, было видно, что киевские войска готовятся к возможному уходу.

В окрестностях Красной Горы, городка между Соледаром и Бахмутом, грузовик разгружал противотанковые мины, которые несколько отрядов саперов должны были отвезти в Соледар и Баймут – основное оружие для остановки наступления танков и бронетранспортеров пехоты. Приблизительно в 10 километрах от этой точки на карте, в направлении Краматорска, украинцы также окапывали оборонительные позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заверил, что в район направлено все возможное подкрепление. За последние 72 часа продвижение россиян замедлилось, украинские силы устраивают тактические контратаки, чтобы получить несколько метров в восточном пригороде Бахмута, куда пришли кремлевские войска.

Бой почти рукопашный, и вы можете сражаться целыми днями, чтобы взять жилой дом. «На поле боя у нас россияне на расстоянии 40 метров, это то, с чем я еще не встречался на этой войне», — рассказывает Роман, солдат 17-й бронетанковой бригады. Романа — фамилию он предпочитает не называть — полтора месяца назад распределили в Бахмут. На передней части бронежилета у него есть зарядные устройства для ружья; в одной руке банка Red Bull, переданная ему коллегой, а в другой – сигарета. По его оценкам, на днях он стреляет втрое больше, чем когда приехал в ноябре.

Российская артиллерия падает всего в 50 метрах от места, где стоит Роман, но его умеренность контрастирует с нервами журналиста. Этот солдат кричит, способ общения напоминает то, что написал Сергей Жадан в своем романе о войне на Донбассе «Дом сирот», где бойцы отступающего полка в Донецкой области кричат, потому что взрывы боя сделали их полуглухими.

Одной из самых распространенных недостоверных сведений на прошлой неделе является то, что Красная Гора, что рядом с Бахмутом, оккупировали россияне. Об этом сообщила разведывательная группа Osint, а также российское государственное агентство ТАСС. Согласно этим источникам, наемники Вагнера смогли попасть туда из-за отступления 17-й бронетанковой бригады.

Фото: Украинские военные вчера применяли зенитный огонь на фронте вблизи Бахмута.

«La Vanguardia» — «Десяти людей погибли в результате одного из самых жестоких нападений России на мирных жителей Украины»

Киев просит у союзников оружие для перехвата российских ракет Х-22

Результат российской атаки ракетой Х-22 по жилому дому в Днепре в субботу – предварительно 29 погибших, что делает ее самой большой по количеству смертей среди гражданских за несколько месяцев.

Спасатели извлекли из-под завалов еще 73 раненых и разыскивают 40 пропавших без вести.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ