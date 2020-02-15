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Новости Одессы и Одесской области

Вернут ли одну платежку за газ: каких изменений ожидать в газовой отрасли

Вернут ли одну платежку за газ: каких изменений ожидать в газовой отрасли

С момента ввода двух платежек за газ прошло совсем немного времени, однако это новшество уже успело вызвать у жителей всей страны волну непонимания и возмущения. Потому Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ. При этом рассчитывать, что стоимость транспортировки отменят, не стоит. Она также будет отображаться в счете. Кроме того, министерство энергетики и защиты окружающей среды работает над появлением новых поставщиков газа на украинском рынке.

Платежка одна — цены две

В странах, являющихся членами Европейского энергетического содружества, существуют и единая платежка за продажу и транспортировку газа, и две отдельные квитанции (как у нас с 1 января). И оба варианта имеют право на жизнь. Но для Украины в данный момент логичнее было бы применение одной платежки, считает премьер-министр Алексей Гончарук. 

– Две платежки — это правильный шаг, но действительно правильнее, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. Правильно разделить эти услуги, но организовать таким образом, чтобы это был один документ. Мы над этим работаем, это полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Это было их решение. Но, конечно, мы формируем политику. Думаю, в ближайшее время сделаем все, чтобы подавать людям информацию в понятном виде, – сообщил глава Кабмина.

По его мнению, негодование из-за получения двух платежек — это вопрос коммуникации, поскольку доставку газа мы оплачивали и раньше.

Новые поставщики газа

С 1 мая в Украине могут появиться альтернативные поставщики газа. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

– Например, облэнерго, поставляющие электрическую энергию, смогут поставлять и газ. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку. Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать «Укрпочта». Она доходит до каждого, она доносит до каждого украинца счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: «Покупайте у меня, у меня дешевле», – отметил глава минэнерго.

По словам Оржеля, такой подход позволит зайти на рынок газа компаниям, которые умеют работать с потребителями. Также это позволит потребителям выбирать самый низкий тариф среди различных поставщиков газа.

Фото: v-variant.com.ua

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Галина Полищук
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