Вернулся из Польши, чтобы защищать Украину: история десантника 46-й ОДШБ

Пулеметчик 46-й Отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей с позывным «Гугл» получил ранение в бою на Херсонщине. Сразу после реабилитации военный планирует вернуться на фронт. Война застала мужчину в Польше, где он работал последние 5 лет. Без колебаний Сергей бросил работу и уехал защищать Родину. О боевых буднях «Гугл» рассказал «Одесской жизни».

Чуть больше 5 лет Сергей работал в Польше – занимался строительством. Планировал поднять на ноги детей, сделать ремонт в квартире и вернуться домой. На заработки ездил вместе с родным братом – именно его звонок посреди ночи 24 февраля и разбудил Сергея. Его брат – участник боевых действий в АТО – сказал, что срочно уезжает в Украину. Решили, что Сергей пока останется в Польше, чтобы в случае чего помочь уехать родственникам. Впрочем, как оказалось, родные никуда уезжать и не собирались, поэтому Сергей тоже уволился и встал на защиту Украины. С 21 марта мужчина служит в ВСУ, он – пулеметчик 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Военные удерживали позиции в Белогорке Херсонской области. Танки врага были где-то в 700-800 метрах. Как только обстрелы стихли, мужчина решил позвонить маме, сообщить, что все хорошо. Только набрал – «прилет». Минут через 10 Сергей получил ранения. Обломок попал в руку, раздробил кость.

Каску снесло, а у меня ни один волос не выпал. 27 июля второй мой день рождения,

– комментирует Сергей, рассматривая уже прооперированную руку.

Раненых забрали Husky (бронированные машины от Великобритании – ред).

В моем подразделении ребята на Husky по 3-4 дня нон-стоп работали, не отдыхали, не спали. Либо БК подвозили, либо воду, либо 300 забирали, 200 забирали. Под шквальным артиллерийским огнем. Мины, не мины, сушки летят, танчики работают, ребята все равно едут,

– делится военнослужащий.

Кара ВСУ не заставила себя долго ждать и уничтожила тот танк, который обстрелял позиции Сергея:

Тот танчик, что по нам прилетел, уже получил свое, скажем так.

Украинские военнослужащие в основном работают по стандартам НАТО. Главное отличие в том, что здесь больше свободы для военных:

Меня в армии учили так держать автомат, а не иначе, прицеливаться так, а не иначе. Я же спросил своего инструктора, как правильно, он говорит: «По НАТОвским стандартам, как тебе удобно, так и правильно». Главное, чтобы было эффективно. «Только знаете, сейчас НАТО нужно учить у нас, а не нас у них.