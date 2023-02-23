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Одесская область: какую надбавку к пенсии платят в Захаровской громаде

Одесская область: какую надбавку к пенсии платят в Захаровской громаде

Старейшие жители Захаровской общины, возглавляемой Алексеем Осийчуком, начали получать доплату из местной казны.

Так решили местные депутаты и при принятии бюджета поселкового совета на 2023 год утвердили Программу поддержки пенсионеров.

На данный момент ежемесячное пособие выплачивается по следующей градации:

  • от 80 лет — 300 гривен;
  • от 85 лет — 400 гривен;
  • от 90 лет — 500 гривен;
  • от 95 лет — 1000 гривен.

В перспективе планируются выплаты и 75-летним. Также для жителей общины запустили бесплатный транспорт, курсирующий из близлежащих сел в админцентр.

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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