Одесская область: какую надбавку к пенсии платят в Захаровской громаде

Павел и его лошади: как житель Арциза решил разводить благородных скакунов У каждого человека есть мечта. Но не всем удается претворить ее в жизнь. А вот бессарабскому болгарину Павлу Гафинцу удалось! И, что интересно, его мечта – она для всех нас! ПОДРОБНЕЕ

Как жители Виноградовки спасают родник, принимают переселенцев и помогают ВСУ В начале 2022 года директор Одесского областного Центра гагаузской культуры Ольга Кулаксыз принимала участие в шоу «Посетите мой дом», которое начало выходить на телеканале «Дом». ПОДРОБНЕЕ