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Новости Одессы и Одесской области

В Украине проверят источники доходов у пенсионеров

В Украине проверят источники доходов у пенсионеров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение пяти лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%. А это значит, что страна должна не только зарабатывать деньги, но и разумно ими распоряжаться. Речь в данном случае идет о том, что при новом правительстве продолжатся проверки (верификация) получателей государственной помощи и социальных выплат. Что будут проверять и кому грозят наказанием?

Проверки получателей соцвыплат осуществляются уже не один год, но пока существует бумажный документооборот, есть риск двойных выплат, а также выплат тем, кто является вполне обеспеченным и не нуждается в помощи государства. Чтобы запустить полноценную верификацию, правительство предлагает создать единую информационную платформу, куда будут стекаться данные из разных реестров и государственных учреждений. Здесь можно будет увидеть все:

·       банковские счета и остатки по ним;

·       наличие жилья и транспортных средств;

·       информацию о фактическом месте жительства;

·       данные налоговой службы об источниках доходов;

·       сведения о лицах, нарушивших пограничный режим;

·       выписки о штрафах за нарушения законодательства, в том числе административного.

Кроме того, намерены отслеживать крупные покупки – через реестры или банковский счет. Предметом интереса станет и земельный участок, в частности: кадастровый номер и площадь участка, его местонахождение, целевое назначение и нормативная денежная оценка.

По словам Галины Третьяковой, которая является одним из инициаторов принятия закона о верификации, проверки затронут всех, кто получает денежные выплаты от государства: пенсионеров, субисидиантов, матерей-одиночек, чернобыльцев и других льготников.

По результатам проверки государственных пособий лишатся те, кто оформил их незаконно. Остальным получателям ничего не угрожает.

Говорят цифры

От  22 до 75 млрд. гривен можно вернуть в бюджет страны по результатам верификации.

Фото: dsnews.ua

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