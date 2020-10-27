В руинах живут дети: еще один одесский дом напомнил о своих проблемах с помощью баннера (фото)

Со Строгановского моста отлично просматривается дом и двор на Польском спуске, 9. Это тот самый дом, часть флигеля которого обвалилась в мае этого года. Проваленную крышу, кстати, починили, а проблемы в старом доме остались, и немалые.

И жильцы дома поступили так же, как и те, что живут на Старопортофранковской, 29: они вывесили баннер (даже два) с криком о помощи: «Дайте людям крышу над головой», «Может, хватит обвалов? В руинах живут дети»…

Баннеры, которые вывешивали жители Старопортофрансковской, снимали коммунальщики. Баннеры, вывешенные на Польском спуске, 9 сорвал ветер. На сегодняшний день они барахтаются на ветру, текст уже не прочитать.

Спускаюсь с моста, захожу во двор. Там полным ходом идет прочистка канализации, соседи наблюдают за процессом.

Проблема в старом доме не только в канализации. Слышу привычные жалобы: «трещины по стенам, фасад «в жутком состоянии и тоже трескается»… Да, все так, куда ни повернешь объектив: он фиксирует соответствующее состояние этого жилого дома. Даже постеленная когда-то плитка уже отжила свое.

Одна из жительниц дома нервно отозвалась: «Да о каких проблемах можно говорить, если все в таком состоянии, что мы, можно сказать, живем в руинах? Чего ждать? Очередного обвала?»

Могу лишь добавить, что в июне этого года мэрия получила результаты экспертизы состояния дома на Польском спуске, 9. Согласно им, дом признан аварийным больше, чем на 70%.

Как сообщает ресурс «Домофото», этот дом строился как склад Игнатия Багенского, позже, в 1893 году, был переустроен под приют Римо-Католического благотворительного общества.

Ресурс также сообщает: «В 1929-1938 годах (вероятно, и в более раннее/позднее время) по адресу Строгановский мост, 9 (или улица К. Либкнехта угол Строганова моста) размещалась детская консультация №7. Во ІІ половине ХХ века в здании также размещалась детская поликлиника, со Строгановского моста ко входу на втором этаже был устроен мостик».

Напомним, в мае 2020 года в Одессе обрушился флигель жилого дома на Польском спуске, 9.

Фото автора, фото баннера до того, как его сорвал ветер — lotsia.com.ua