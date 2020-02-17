В помощь пожилым и ветеранам Одессы: дуэт любви и милосердия

«Любви все оперы покорны» — так назывался большой благотворительный концерт, который с большим успехом прошел в Доме ученых. Впрочем, не просто концерт, а своеобразный тандем двух организаций города, которые объединили свои усилия, соединив воедино милосердие и искусство.

И золото голосов, и золото сердец

Уже задолго до начала концерта стало ясно: мест на всех не хватает. Кто-то сидел на приставных стульях, кто-то стоял. Желание оказать реальную помощь тем, кто в этом нуждается, возникло у многих. Создатель группы «Помощь ветеранам и пожилым людям Одессы» Дарья Маслова и проекта «Опера во благо» Екатерина Мысь — здесь же. Очень переживают — о местах в зале, о том, чтобы было максимально комфортно, чтобы концерт понравился, да и вообще – о многом другом.

Концерт не просто удался. Когда золото голосов мастеров своего дела удивительным образом соединяется с золотом сердец, то, вероятно, успех обеспечен. А успехом в делах милосердия является не только эстетическое наслаждение, но и реальный результат благотворительного вечера.

Звучит Моцарт и Бах, сцены из опер и оперетт — серьезные и шуточные. Аплодисменты, зрительская благодарность, пожертвования. Условие четкое: все средства, вырученные от концерта, пойдут на нужды подопечных группы в Facebook, которая так и называется — «Помощь ветеранам и пожилым людям Одессы». Концерт же устроен силами проекта «Опера во благо» — тоже благотворительного. Это молодые артисты Одессы под руководством солистки Одесского академического театра музыкальной комедии Екатерины Мысь объединились однажды, чтобы оказывать адресную помощь тем, кто в этом остро нуждается. Суть такова: устраивается бесплатный концерт, в ходе его каждый жертвует, сколько может, в помощь тому или иному человеку. Помощь строго адресная.

Творить благо

Разговариваю с Дарьей Масловой. Группа «Помощь ветеранам и пожилым людям Одессы» существует уже почти восемь лет. Подопечных у группы много: по сути, ежемесячно оказывается поддержка около 150 пожилым людям. Продукты, медикаменты, памперсы, пеленки, реже одежда, постельное белье…

— Многие одесситы нашу группу знают. И знаете, это хорошо, что люди, которые готовы оказывать помощь нашим подопечным, осторожны. Известно ведь, что бывает, мягко говоря, разное. Мы же совершенно открыты, в этом можно убедиться, зайдя на нашу страницу в Facebook. Порой нам физическая помощь так же важна, как и материальная — иногда не успеваем развезти продукты или медикаменты самостоятельно, всегда нужны руки и колеса, — рассказывает Дарья.

Кто становится подопечным группы? Как говорит Дарья Маслова, далеко не всегда это одинокие пенсионеры или ветераны. Бывает, что и дети есть взрослые, но у них зарплата «не ахти», не «тянут» они пожилых родителей, особенно когда те болеют и им нужны лекарства.

— Каждый случай — отдельный, и каждый раз решаем, как и чем можем помочь тем, кто оказался в сложной ситуации, — поясняет Дарья.

Любые перечисления вносятся на карту группы («Приватбанк» 4149 4391 0318 4721 (получатель Маслова Дарья Сергеевна)), покупки публикуются в открытых отчетах на странице группы в Facebook.

Стать участником группы «Помощь пожилым и ветеранам Одессы» просто: списываетесь, становитесь участником чата оперативного реагирования — и вы в числе тех, кто готов оказывать милосердие и поддержку тем, кто остро в этом нуждается. Причем, вполне может быть, что нужны не столько денежные средства, а возможность оказаться в нужном месте в нужное время — принести еду, купить лекарства…

Звучат волшебные звуки классической музыки. Молодые артисты от души дарят свой талант всем собравшимся в старом зале «Дома ученых». Здесь все — от души: концерт, сбор средств, улыбки, желание усадить пожилого человека поуютней, даже просто на входе предложить ему конфету в виде сердечка. Здесь все — от всего сердца, потому что сюда пришли не просто насладиться концертом, а послушать, как звучит удивительный дуэт любви и милосердия — во благо пожилых, которые так остро нуждаются в помощи.

Фото автора и с Facebook-страницы «Помощь пожилым и ветеранам Одессы»

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