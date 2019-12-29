В Одессе откроется новый культурный центр в старинном историческом доме (фото)

Михаил Рева рассказал, что идея этого проекта родилась еще 20 лет назад. В 2015 году совместно с другими деятелями культуры уже была попытка создания проекта, который предполагал запуск целого культурного квартала города, включая в себя легендарное здание. Но тогда в силу разных причин проект не был реализован. В этом году Михаил снова взялся попробовать реализовать масштабный культурный проект.

– Цель у меня одна – спасти это уникальное здание, наполнить его смыслом и жизнью, говорит скульптор. – В первую очередь, нам предстоит реставрация и восстановление аутентичных элементов здания, а также перепланировка некоторых помещений бывшего банка, так как разрушения приняли угрожающие масштабы.

На своей странице в facebook Михаил Рева показал, как планируется переосмыслить старое пространство.

– На меня возложена большая ответственность по сохранению здания и его исторического облика, и я надеюсь на поддержку властей, жителей города и друзей Одессы по всему миру, – отметил он.

К слову, здание было построено в 1903 году по проекту архитектора Бернардацци, и до 2014 в нем находился банк “Порто-Франко”. В 2014 году банк закрылся и в мае 2019 года, согласно решению Хозяйственного суда, здание вернулось в собственность Облсовета.

Фото: Михаил Рева, facebook

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