fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе откроется новый культурный центр в старинном историческом доме (фото)

В Одессе откроется новый культурный центр в старинном историческом доме (фото)

Одесский скульптор Михаил Рева стал победителем конкурса, проводимого областным советом на аренду здания банка “Порто-Франко” (Пушкинская, 10) с проектом культурного центра “Пространство вдохновения”.

Михаил Рева рассказал, что идея этого проекта родилась еще 20 лет назад. В 2015 году совместно с другими деятелями культуры уже была попытка создания проекта, который предполагал запуск целого культурного квартала города, включая в себя легендарное здание. Но тогда в силу разных причин проект не был реализован. В этом году Михаил снова взялся попробовать реализовать масштабный культурный проект.

– Цель у меня одна – спасти это уникальное здание, наполнить его смыслом и жизнью, говорит скульптор.  – В первую очередь, нам предстоит реставрация и восстановление аутентичных элементов здания, а также перепланировка некоторых помещений бывшего банка, так как разрушения приняли угрожающие масштабы.

На своей странице в facebook Михаил Рева показал, как планируется переосмыслить старое пространство.

– На меня возложена большая ответственность по сохранению здания и его исторического облика, и я надеюсь на поддержку властей, жителей города и друзей Одессы по всему миру, – отметил он.

К слову, здание было построено в 1903 году по проекту архитектора Бернардацци, и до 2014 в нем находился банк “Порто-Франко”. В 2014 году банк закрылся и в мае 2019 года, согласно решению Хозяйственного суда, здание вернулось в собственность Облсовета.

 

Фото: Михаил Рева, facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить