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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области появились поддельные “пятисотки”: как не попасться на фальшивку

В Одесской области появились поддельные “пятисотки”: как не попасться на фальшивку

В Украине, в том числе и Одесской области, в августе и сентябре появились поддельные купюры номиналом 500 гривен. Как распознать фальшивую купюру и что делать, если вы стали ее «счастливым обладателям», узнавал корреспондент «Одесской жизни».

Как проверить купюру?

О том, что в Одесской области «гуляют» фальшивые деньги, рассказали в пресс службе Нацбанка.

– В августе нынешнего года зафиксировано увеличение количества изъятых из оборота поддельных банкнот номиналом 500 гривен, изготовленных при помощи струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты. Больше всего поддельных купюр изымают в Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской и Черкасской областях, — рассказали в пресс-службе Нацбанка.

Отличить настоящую купюру от фейковой сложно, но возможно, если внимательно ее рассмотреть. Необходимо проверить все элементы защиты, которые есть на банкноте:

  • жесткость купюры: на ощупь фальшивая купюра более жесткая, чем настоящая, так как она склеена из двух листов бумаги;
  • изображения: на подделке они более светлые и менее четкие, чем на настоящей банкноте;
  • цвет защитного элемента – ромба: под разными углами попадания света на банкноту ромб меняет цвет с фиолетового на зеленый. У фальшивки этого эффекта нет;
  • микротестеры (цифры): банкиры советуют кассирам, не имеющим на рабочем месте детекторов для определения подлинности, обзавестись хотя бы увеличительным стеклом. С его помощью можно найти на купюрах микротексты. Если таковых нет, то купюра поддельная.

Что делать, если вам попалась фальшивка?

Если вам попалась банкнота, которая вызывает сомнения, вы можете обратиться в любой банк Украины. Там бесплатно проверят банкноту, и если она окажется фальшивой, выдадут вместо нее настоящую купюру.

Если подделка обнаружена уже в кошельке, стоит действовать очень осторожно. Согласно инструкции Нацбанка, кассир обязан изъять у клиента фальшивые деньги. Более того, если обнаружены две или больше сомнительных банкнот, кассир должен немедленно по сообщить об этом в полицию.

Если фальшивую купюру выдал банкомат, юристы советуют обратиться в банк, если терминал находится в здании банка. Если банк уже закрыт или банкомат находится в отдаленном месте, нужно вызвать полицию и запротоколировать факт получения фальшивой купюры из банкомата. Также стоит позвонить на «горячую линию» банка, обслуживающего банкомат, и на «горячую линию» НБУ (0 800 505 240). После разбирательства деньги обязаны вернуть в полном объеме.

Интернет стал площадкой преступной деятельности

Сейчас в украинском сегменте интернета появились десятки объявлений, авторы которых массово предлагают купить фальшивки. Расценки при этом фигурируют разные: как правило –  половина от общей суммы.

Юристы говорят, что наказать мошенников, действующих в сети подобным образом, весьма проблематично. Единственное, что можно сделать в этой ситуации — это попытаться закрыть сайт. Но, опять же, никто не запрещает мошенникам через пару дней открыть новый, на новом домене и продолжить свою незаконную деятельность.

Фото: i.ytimg.com

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Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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