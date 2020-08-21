В Одессе приводят в порядок памятник Апельсину (фото)

В Одессе приводят в порядок памятник Апельсину, который в народе именуется памятником взятке.

Сейчас памятник (вернее, территорию вокруг него) приводят в порядок. Кстати, он давно в этом нуждается: вокруг прикольного памятника давно «облезла» плитка, имеются проблемы с оградой, есть и другие повреждения.

Автор скульптуры — Александр Токарев. Памятник бронзовый, поменял «прописку»: поначалу его установили на ул. Ланжероновской, потом перенесли на бульвар Жванецкого.

Памятник Апельсину Памятник Апельсину Памятник Апельсину Памятник Апельсину Памятник Апельсину

Напомним: памятник придуман и выполнен в память об историческом эпизоде во взаимоотношениях юного черноморского города с верховной монаршей властью. В феврале 1800 года из Одесского порта в Петербург в подарок от одесситов императору Павлу I были доставлены три тысячи греческих апельсинов. Павел, до того не жаловавший Одессу, сменил гнев на милость. Город получил кредит в четверть миллиона рублей, необходимых для завершения строительства порта, а также продление действия льгот.

Фото: Мария Котова