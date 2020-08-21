Новости Одессы и Одесской области

В Одессе приводят в порядок памятник Апельсину (фото)

В Одессе приводят в порядок памятник Апельсину (фото)

В Одессе приводят в порядок памятник Апельсину, который в народе именуется памятником взятке.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Сейчас памятник (вернее, территорию вокруг него) приводят в порядок. Кстати, он давно в этом нуждается: вокруг прикольного памятника давно «облезла» плитка, имеются проблемы с оградой, есть и другие повреждения.

Автор скульптуры — Александр Токарев. Памятник бронзовый, поменял «прописку»: поначалу его установили на ул. Ланжероновской, потом перенесли на бульвар Жванецкого.

Памятник Апельсину
Памятник Апельсину
Памятник Апельсину
Памятник Апельсину
Памятник Апельсину

Напомним: памятник придуман и выполнен в память об историческом эпизоде во взаимоотношениях юного черноморского города с верховной монаршей властью. В феврале 1800 года из Одесского порта в Петербург в подарок от одесситов императору Павлу I были доставлены три тысячи греческих апельсинов. Павел, до того не жаловавший Одессу, сменил гнев на милость. Город получил кредит в четверть миллиона рублей, необходимых для завершения строительства порта, а также продление действия льгот.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить