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В Одессе пенсионерам обещали бесплатные маски в электротранспорте: как их выдают?

В Одессе пенсионерам обещали бесплатные маски в электротранспорте: как их выдают?

Департамент транспорта получил распоряжение мэра обеспечивать медицинскими средствами защиты социально незащищенные группы населения, прежде всего – пенсионеров. Такое поручение департамент транспорта должен был начать выполнять с этой недели. Мы решили проверить, как это работает.

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Во время заседания оперативного штаба, мэр Одессы Геннадий Труханов поделился наблюдениями за работой городского транспорта во время карантина. Он был недоволен тем, что пассажиры сидят без масок.

– Обязательно постоянно должно быть звуковое оповещение. Запишите его хорошо, с одесским юмором, о том, что еще ничего не прошло. Мы все находимся в зоне риска. И если вы пренебрегаете своим здоровьем, то не надо подвергать опасности жизнь рядом сидящего человека. Если это возможно, то, пусть на экстренный случай у водителя будет запас масок, чтобы выдать, если человек не может себе ее позволить, – сказал городской глава Геннадий Труханов.

Чиновник упомянул, что медицинские средства индивидуальной защиты нужно выдать «по ситуации» и только социально незащищенным людям, иначе бюджета не хватит.

Спустя два дня директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александра Илько записал видеообращение, в котором разъяснил кому с этого понедельника можно будет попросить маску у оператора городского электротранспорта.

Наш корреспондент отправился понаблюдать за тем, как будет происходить выдача масок по требованию. Мы выбрали несколько троллейбусных маршрутов.

Заходя в транспорт, сразу стало понятно, что ничего особо-то не поменялось. Пассажиров запускают через все двери. Иногда, даже не открываю первую. Соответственно, никакого контроля за масочным режимом и в помине нет.

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Никто из пенсионеров без маски не обратился за защитным средством. В кабине водителя мы не заметили подготовленную на экстренный случай коробку с масками. Оператор ответил, что никто не выдавал маски для раздачи. Как оказалось, после поездки на нескольких троллейбусах, другие водители отвечали примерно одно и то же: «нам никто ничего не выдавал».

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в КП «ОГЭТ». Но все ответственные лица там были заняты в течение дня и никто не нашел времени или не захотел комментировать. Поэтому нам порекомендовали обратиться в мэрию.

Узнать по какой схеме будут определять кому давать маски и на всех ли маршрутах и видах электротранспорта будет такое нововведение мы все же попытались и у горсовета. В пресс-службе нам разъяснили, что проверять по документам пенсионеров, многодетных и социально незащищенных не будут: маску получат те, кому нужно ехать, но средств защиты с собой нет. Также в мэрии ответили, что у всех водителей уже есть запас масок. Однако мы убедились в обратном.

Фото: Артем Виноградов

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

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