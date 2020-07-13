В Одессе пенсионерам обещали бесплатные маски в электротранспорте: как их выдают?

Департамент транспорта получил распоряжение мэра обеспечивать медицинскими средствами защиты социально незащищенные группы населения, прежде всего – пенсионеров. Такое поручение департамент транспорта должен был начать выполнять с этой недели. Мы решили проверить, как это работает.

Во время заседания оперативного штаба, мэр Одессы Геннадий Труханов поделился наблюдениями за работой городского транспорта во время карантина. Он был недоволен тем, что пассажиры сидят без масок.

– Обязательно постоянно должно быть звуковое оповещение. Запишите его хорошо, с одесским юмором, о том, что еще ничего не прошло. Мы все находимся в зоне риска. И если вы пренебрегаете своим здоровьем, то не надо подвергать опасности жизнь рядом сидящего человека. Если это возможно, то, пусть на экстренный случай у водителя будет запас масок, чтобы выдать, если человек не может себе ее позволить, – сказал городской глава Геннадий Труханов.

Чиновник упомянул, что медицинские средства индивидуальной защиты нужно выдать «по ситуации» и только социально незащищенным людям, иначе бюджета не хватит.

Спустя два дня директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александра Илько записал видеообращение, в котором разъяснил кому с этого понедельника можно будет попросить маску у оператора городского электротранспорта.

Наш корреспондент отправился понаблюдать за тем, как будет происходить выдача масок по требованию. Мы выбрали несколько троллейбусных маршрутов.

Заходя в транспорт, сразу стало понятно, что ничего особо-то не поменялось. Пассажиров запускают через все двери. Иногда, даже не открываю первую. Соответственно, никакого контроля за масочным режимом и в помине нет.

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Никто из пенсионеров без маски не обратился за защитным средством. В кабине водителя мы не заметили подготовленную на экстренный случай коробку с масками. Оператор ответил, что никто не выдавал маски для раздачи. Как оказалось, после поездки на нескольких троллейбусах, другие водители отвечали примерно одно и то же: «нам никто ничего не выдавал».

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в КП «ОГЭТ». Но все ответственные лица там были заняты в течение дня и никто не нашел времени или не захотел комментировать. Поэтому нам порекомендовали обратиться в мэрию.

Узнать по какой схеме будут определять кому давать маски и на всех ли маршрутах и видах электротранспорта будет такое нововведение мы все же попытались и у горсовета. В пресс-службе нам разъяснили, что проверять по документам пенсионеров, многодетных и социально незащищенных не будут: маску получат те, кому нужно ехать, но средств защиты с собой нет. Также в мэрии ответили, что у всех водителей уже есть запас масок. Однако мы убедились в обратном.

Фото: Артем Виноградов