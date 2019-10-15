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Новости Одессы и Одесской области

В этот день в Одессе: начало официальному проведению скачек положил Воронцов

В этот день в Одессе: начало официальному проведению скачек положил Воронцов

В середине октября 1833 года в Одессе впервые прошли Большие Новороссийские скачки, проведенные при содействии графа Воронцова.

Правда, «конские соревнования» одесситы проводили еще при Ланжероне, но они имели неофициальный статус. Например, в одном из первых одесских изданий — газете «Мессаже» было помещено объявление, в котором владельцам беговых лошадей, чтобы узнать об условиях участия в соревнованиях, предлагалось прийти в редакцию.
Официальное утверждение одесские скачки получили только при Михаиле Воронцове.

В 1823 году он был назначен новороссийским генерал-губернатором и прибыл в Одессу. Граф воспитывался в Англии, где конские ристания считались чуть ли не национальным видом спорта, поэтому он сразу задумался о том, что неплохо бы организовать скачки и в Одессе. Тем более, что семейство его жены Елизаветы Ксаверьевны владело несколькими конными заводами. Так что все складывалось как нельзя более удачно для организации конных состязаний в Новороссийском крае.

Воронцов обратился в столицу за официальным разрешением на проведение скачек. Но, как известно, решение всех вопросов царское правительство предпочитало откладывать в долгий ящик, поэтому ответ в Одессу пришел только летом 1826 года.

До этого соревнования проводили, что называется, в чистом поле, так как ипподрома в то время в городе еще не было. Для этой цели выбрали скаковое поле для занятий кавалеристов, которое находилось у самой границы порто-франко. А лошадей для участия в скачках предоставляли богатые горожане, у которых были собственные конюшни и лошади ценных пород.

Когда же пришло высочайшее разрешение, состоялся выбор города для проведения скачек. Одесситы были разочарованы: первые новороссийские скачки проводили попеременно то в Симферополе, то в Екатеринославе. И только в 1833 году Большие Новороссийские скачки приняла у себя Одесса.

По материалам viknaodessa.od.ua

Фото: odessa1.com

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