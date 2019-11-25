В этот день в Одессе: городской «орган демократии» просуществовал шесть лет

25 ноября 1820 года (по старому стилю) в Одессе состоялись первые выборы всех сословий в Общую думу.

Еще екатерининской реформой 1785 года был предусмотрен новый принцип деления органов городского самоуправления — организация совещательной Общей думы и исполнительной Шестигласной. Однако параллельно с ними существовали и магистраты, которые выполняли или дублировали многие функции органов городского самоуправления. Кроме того, в стране происходила сравнительно частая смена верховной власти, которая то отменяла, то восстанавливала Городовое положение 1785 года.

Поэтому одесская городская дума фактически была исполнительным органом, а та ее часть, в функции которой входило принятие и обсуждение решений, просто исчезла.

В 1817 году в городе началась реформа по проекту графа Ланжерона. По его ходатайству Одессу вывели из-под юрисдикции военных властей и учредили в городе должность градоначальника, которым был избран Николай Трегубов, тайный советник и первый председатель Одесского коммерческого суда. Жители города, обрадованные положительными переменами, предложили избрать Общую думу, и, по предписанию Николая Трегубова, выборы состоялись.

Общая дума должна была избираться каждые три года и решать вопросы ведения городского хозяйства. В нее избирались представители всех сословий: купечества, цеховых, мещан, иногородних и иностранных торговцев — всего 465 депутатов. Однако просуществовала Общая дума только два срока — с 1820 по 1826 год, и причиной тому были сами одесситы.

Дело в том, что работа в думе рассматривалось горожанами как тяжкое бремя, поэтому многие отказывались от депутатства, ссылаясь на различные причины — от состояния здоровья до недостатка образования. Окончательно свое существование Общая дума прекратила во времена Аракчеева. Тогда же были аннулированы почти все привилегии Одессы, а город передали под начало херсонского военного губернатора.

Фото: odessastory.info

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