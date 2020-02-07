В Аккермане подорожает лечение зубов: за что и сколько будут платить пациенты?

Исполком Белгород-Днестровского горсовета утвердил перечень платных услуг, которые предоставляются в хозрасчетном отделении стоматологической поликлиники Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы. Всем ли придется платить и во сколько обойдутся услуги по лечению и протезированию зубов?

С 1 февраля врачи стоматологической поликлиники переходят на хозрасчет. То есть, все пациенты должны будут оплачивать лечение или протезирование из своего кармана. За исключением детей до 18 лет. Их лечение будет оплачиваться Национальной службой здоровья Украины по Программе медицинских гарантий. Также местной программой предусмотрено льготное зубопротезирование для отдельных категорий граждан.

Пока непонятно, как будет с пенсионерами, так как в Программе медицинских гарантий нет четкого определения закупки этой услуги Национальной службой здоровья Украины. Возможно, лечение пенсионеров будет оплачиваться из бюджета Белгорода-Днестровского. И еще один вопрос, который остается открытым: будет ли при этом учитываться совокупный доход семьи?

Даже если вопросы решатся в пользу пенсионеров, покрывать расходы на их лечение смогут не сразу — надо принять соответствующие документы, изыскать деньги и т. д. На все это потребуется время, а значит — в ближайшее время стоит рассчитывать только на свои финансовые возможности. Правда, в экстренных случаях кабинеты скорой помощи помогут избавиться от боли бесплатно.

Перечень некоторых платных стоматуслуг

Услуга рентгенкабинета

Рентгенограмма зуба — 30 грн.

Терапевтическая стоматология

Первичный осмотр – 35 грн.

Лечение глубокого кариеса (без наложения пломбы) — 111 грн.

Наложение пломбы (из светополимерного материала) — 247 грн.

Наложение временной пломбы (при осложненном кариесе) — 143 грн.

Раскрытие и формирование полости зуба — 64 грн.

Механическая обработка одного канала — 71 грн.

Медикаментозная обработка одного канала — 47 грн.

Пломбировка корневого канала зуба форедентом — 62 грн.

Оказание стоматологической помощи на дому лежачему больному (лечебно-консультативная работа оплачивается дополнительно) — 153 грн.

Хирургическая стоматология

Первичный осмотр больного (включая запись анамнеза, обследований, запланированной программы диагностики и лечения) — 35 грн.

Обезболивание — 58 грн. или 73 грн. (в зависимости от вида)

Удаление зуба простое (обезболивание оплачивается дополнительно) — 196 грн.

Удаление зуба сложное (обезболивание оплачивается дополнительно) — 262 грн.

Удаление осколка зуба-корня — 104 грн.

Удаление атипичное — 300 грн.

Удаление папилломы — 386 грн.

Остановка кровотечения после удаления зуба — 86 грн.

Наложение швов на лунку после удаления зуба — 170 грн.

Снятие швов — 47 грн.

Ортодонтическая помощь

Первичный осмотр больного (включая запись анамнеза, физических обследований, запланированной программы диагностики и лечения) — 85 грн.

Консультация врача-ортодонта — 85 грн.

Составление плана ортодонтического лечения — 70 грн.

Психологическая подготовка больного к ортодонтическому лечению — 95 грн.

Обучение правилам гигиены полости рта и ухода за ортодонтическими аппаратами — 100 грн.

Ортодонтическая коронка — 504 грн.

Примечание. При лечении зуба плата берется за все этапы работы врача. Мы привели тарифы только на некоторые из них — понятные каждому. Документ с полным перечнем платных услуг, которые предоставляются в хозрасчетном отделении стоматологической поликлиники Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы, размещен на сайте Белгород-Днестровского горсовета.

Автор – Мария Васильева

Фото: mgadental.com.au

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!