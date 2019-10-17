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Новости Одессы и Одесской области

Что такое долгосрочный займ?

Что такое долгосрочный займ?

Благодаря этой услуге все организации, предоставляющие микрокредиты, с легкостью конкурируют с банками.

Долгосрочный займ – это услуга, которую предоставляет микрофинансовая организация для населения. В МФО Возьмизайм ею реально воспользоваться, не выходя из дома, в любое время суток. Онлайн займ на карту можно заказать до пятнадцати тысяч гривен, а выплачивать в течение указанного в договоре срока.

Какие документы нужны, чтобы получить долгосрочный займ?

Чтобы получить долгосрочный кредит, необходимо подготовить следующие документы:

  • идентификационный код;
  • паспорт гражданина Украины;
  • пластиковую карточку любого банка.

Основные действия для получения долгосрочного займа?

Чтобы получить долгосрочный кредит на карту в Киеве, нужно для начала зайти на сайт МФО, ввести свои данные в анкету, заполнить заявку и отправить ее по электронной почте. Рассмотрение заявки происходит в течение пятнадцати минут после отправления. Практически каждая заявка получает положительный ответ (отказ может быть только злостным неплательщикам). Микрозайм сразу перечисляется на карту без дополнительных звонков и подтверждений.

Преимущества сотрудничества с МФО в том, что выплату займа можно отсрочить на месяц или два, путем выплаты только процентов. Этот вариант подходит тем клиентам, которые не могут выплатить взятые обязательства прямо сейчас.

Вернуть взятые деньги взаймы можно несколькими способами. Самым простым является интернет-банкинг. При помощи этой услуги вернуть деньги организации буквально в несколько кликов. Если же этот вариант не подходит, тогда используйте терминал самообслуживания или оплату через банк.

Оформить долгосрочный кредит на карту в Украине можно в любом населенном пункте. Для этого необходимо иметь компьютер или смартфон с доступом к интернету. Совершенно нет необходимости искать для этого офис и собирать пакет документов.

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