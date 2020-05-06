Установка индивидуального газового счетчика в Одессе: какие сроки и за чей счет?

Потребителям голубого топлива предоставили возможность бесплатной установки индивидуального прибора учета. Воспользоваться предложением правительства могут абоненты, которые используют газ только для приготовления пищи. Порядок установки прибора учета регулируется документом “О внесении изменений в Закон Украины Об обеспечении коммерческого учета природного газа” № 2260-VIII от 21 декабря 2017 года (действует с 19.01.2018 года).

Газовым компаниям закон не писан?

Срок окончательного перевода потребителей, использующих газ только для приготовления пищи, на счетчики установлен до 1 января 2021 года. До этого времени оплата за коммунальную услугу будет начисляться по нормам потребления, установленным Кабмином.

Также предусмотрели компенсацию затраченных средств. Ее должны предоставить в течение 12 месяцев путем учета в тарифе на распределение газа.

Кроме того, закон четко определил, что работы по оснащению населения приборами учета газа выполняются за счет средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение газа на соответствующей территории. То есть за счет компании, которая поставляет газ. Однако многие газовые компании проигнорировали выполнение этого закона и отказались бесплатно устанавливать потребителям индивидуальные газовые счетчики. Как правило, ссылаясь на то, что у них нет на это денег. При этом газовые компании стали оснащать потребителей общедомовыми счетчиками, что также предусмотрено законом.

А что разрешено?

Рассмотрим основные положения закона:

– общедомовой счетчик газа может быть установлен только с согласия совладельцев многоквартирного дома;

– установка индивидуальных счетчиков природного газа может осуществляться на условиях софинансирования потребителей и оператора за счет тарифа на распределение природного газа;

– операторам ГРС запрещается прекращать поставки газа в многоквартирный дом в случае несогласия его совладельцев с установкой общедомового счетчика;

– ввод в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных многоквартирных жилых домов осуществляется только при наличии индивидуальных счетчиков газа. Ввод в эксплуатацию объектов производственного и непроизводственного назначения осуществляется только при наличии узлов учета природного газа.

А у нас в квартире газ, а у вас?

Мы обратились в компанию “Одессагаз”, чтобы уточнить, могут ли одесситы рассчитывать на бесплатную установку индивидуальных приборов учета.

– Почти все дома в нашем городе мы уже оборудовали общедомовыми приборами учета, то есть выполнили условие закона. Если в каком-то из домов еще нет прибора учета, то мы его обязательно установим, у нас есть еще год. Индивидуальные приборы учета мы сейчас не устанавливаем, – проинформировали нас в компании “Одессагаз”.

Отметим, что на сайте “Единого обращения граждан” появилось обращение по поводу бесплатной установки индивидуального прибора учета.

Вот что пишет жительница дома по улице Семена Палия, 108:

– Хотела бы, чтобы мне по моему адресу установили газовый счетчик по бесплатной государственной программе. Но не знаю, куда обращаться и где писать заявление на установку. Везде, куда звонила, говорят, что они не ставят бесплатно счетчик, ни в колл-центре, ни в абонотделе. Никакой информации никто не дает.

Обращение опубликовано 15 апреля, регистрационный номер И1-23176. На сайте отмечено, что сейчас ответ на вопрос готовит АО “Одессагаз”. Мы будем следить за развитием событий.

Как в других городах Украины?

Примечательно, что в других городах Украины, а именно: Николаев, Харьков, Киев программа по установке индивидуальных счетчиков работает. Приборы учета газа устанавливают в рамках инвестиционной программы, утвержденной НКРЭКП, за средства, выделенные в виде тарифа на распределение природного газа.

Внимание

Если до 1 января 2021 года потребители голубого топлива не будут оснащены общедомовым или индивидуальным прибором учета, то газоснабжение будет прекращено.

Напомним, ранее мы информировали наших читателей о том, как, где и почем можно установить газовый счетчик в Одессе. Впрочем, возместить стоимость установленного самостоятельно счетчика пока не удастся, поскольку до сих пор власть не разработала механизм реализации и не приняла проектное решение. Также мы выясняли, что изменится для жителей домов с общим прибором учета.

Фото: MRPL.CITY

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