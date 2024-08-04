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Украинский центр в Варне: как сообщество «Ми разом» превращает Болгарию в новый дом

Украинский центр в Варне: как сообщество «Ми разом» превращает Болгарию в новый дом

В Варне уже третий год работает сообщество, которое помогает украинцам преодолевать трудности и адаптироваться в новое общество.

Элизабет Аллен — пресс-секретарь из Вашингтона, находясь с дипломатической миссией по странам ЕС, посетила и Болгарию, а именно Варну. Она обедала в ресторане украинской кухни «Стефания», потому что кто-то ей сказал, что здесь собирается украинская диаспора. И она очень просила показать ей украинок — этих стальных женщин. Госпожа Элизабет была поражена тем, как эти женщины, несмотря на войну и нечеловеческие испытания, остаются такими красивыми, улыбчивыми и позитивными. Этому, кстати, удивляются и здешние болгары, — вспоминает Кристина Виер, одна из именно таких украинок.

Как адаптироваться в новой среде?

з Олесею Ілащук

Кристина — украинка болгарского происхождения. Она родилась на юге Одесской области, в селе Новые Трояны Болградского района. До февраля 2022 года жила и работала в Одессе, но война заставила ее с сыном переехать в болгарскую Варну.

— Все мы, бессарабские болгары, дети двух матерей — Украины и Болгарии. Поэтому, честно говоря, я долго не сомневалась, куда ехать, — говорит Кристина.

Она вспоминает, как после переезда в течение месяца пыталась адаптироваться в новой среде. В поисках работы отправила два резюме на вакансию горничной, ведь деньги были очень нужны. А также на должность пиарщицы, потому что в Украине в последние годы занималась именно этим. Работать горничной ее не пригласили. А вот вести телеграмм-канал общественной организации «Ми разом» предложили.

Сегодня этот канал имеет почти 11 тысяч подписчиков. Здесь каждый украинец может задать любые вопросы относительно своего пребывания в Болгарии.

От пиарщицы — до руководительницы

ми разом

Впоследствии Кристине предложили возглавить эту организацию — она настолько умело справлялась со всеми задачами, что ее деятельность удовлетворяла всех, кто искал поддержки. Также она говорит, что и все девушки, которые работали с начала создания организации, сегодня руководят отделами. То есть люди здесь совершенствуют свои умения и за чуть более двух лет наработали большую базу необходимой информации.

— Мы посчитали, что в год предоставляем около 17 тысяч экспресс-консультаций в телеграм-чате. В день получается по 300 консультаций в день. Кроме того, каждый день в наш офис заходят от пяти до десяти человек, которые также сразу получают помощь, — рассказывает руководитель.

«Гордимся нашими соотечественниками!»

офис

— Социальное направление деятельности сообщества «Ми разом» — это мастер-классы, которые мы проводим каждую субботу. К нам приходят украинские детки. Мы с ними рисуем, лепим вареники, убираем мусор в парке, организовываем концерты и различные представления. Также работает разговорный клуб по болгарскому языку. Мы это проводим в рамках интеграционных процессов и очень рады, что многие украинцы посещают нас и имеют такие успехи, которыми мы гордимся. Некоторые из них уже смогли трудоустроиться в болгарские компании, — рассказывает Татьяна, тоже украинская болгарка, которая учит украинцев говорить на болгарском языке.

Сюда всегда можно прийти за поддержкой

дети

— Я выбрала такой лозунг — «Мы теплый круг своих». Мне бы очень хотелось, чтобы когда я только приехала сюда, такие люди уже были, чтобы они мне посоветовали, чтобы они сказали: «Не беспокойся, мы поможем, приходи к нам, поговори с нами». Поэтому мы стараемся делать так, чтобы те, кто приезжает сейчас, и те, кто сегодня сталкивается с трудностями, имели куда прийти за советом.

Да, все наши направления организованы или созданы из запросов, которые поступают от украинцев, — рассказывает Кристина.

Чтобы не было штрафов — все должно быть законно

девочка

Еще одно направление — это бизнес под ключ и рекомендации по инвестированию в Болгарии.

— Это одно из топ-направлений, я бы сказала. Мы уже работаем здесь третий год и у нас есть болгарские эксперты, с которыми мы наладили связи. Они — проверенные специалисты, работают с нашими партнерами или украинскими владельцами бизнесов. Это болгарские юристы, нотариусы, бухгалтеры и т.д., которые не подвели украинцев и которые помогли их бизнесам развиться здесь. Следовательно, мы можем их рекомендовать нашим соотечественникам, которые только приехали и намерены открыть фирмы в Болгарии.

діти

Кстати, это касается и работы в сфере услуг. Например, когда только приехали девушки, которые делали маникюр в Одессе, они продолжали работать здесь по гостиницам или дома. Мы же им рекомендовали не делать этого, ведь это не законно: одна жалоба от кого-то в соответствующие органы повлекла бы за собой большие штрафы. Поэтому мы советуем делать бизнес по букве закона. Открыть фирму здесь относительно недорого, как и нанять бухгалтера на аутсорсе. Мы даем советы и рекомендации, а люди уже могут решить и выбрать себе то, что им подходит, — рассказывает об особенностях работы Кристина.

В офисе сообщества «Ми разом» работают шесть женщин. Каждый день, начиная с апреля 2022 года, они помогают украинским гражданам интегрироваться в болгарское общество и достойно представлять Украину. А возле офиса «Ми разом» находится ресторан украинской кухни «Стефания». Эти две украинские организации сотрудничают и объединяют еще больше украинцев.

пані Олеся Ілащук з командою

— У нас здесь образовался настоящий украинский центр. Я очень горжусь тем, что сюда приходят, — наша деятельность стала магнитом для людей. К нам приходят не только те, кто ищет помощи, но и те, кто неравнодушен к беде украинцев. Недавно к нам пришла и посол Украины в Болгарии госпожа Олеся Илащук с командой. Она общалась с девушками, которые как раз пришли на занятия с психологом, прорабатывая травму войны. Были девушки из Мариуполя, из Херсона. И она им сказала такие поддерживающие, мотивирующие слова. Это было очень сильно.

Мы проводили также и премьеру фильма «Мариуполь — непокоренная надежда». Перед этим мы перевели его на болгарский язык, ведь на премьеру пришло много местных жителей, которые неравнодушны ко всему, что происходит в Украине. А все вырученные средства, которые собрали во время показа, мы отправили нашим военным, которые сегодня на фронте, — говорит Кристина Виер.

Кроме того, сообщество «Ми разом» поддерживает гуманитарно-образовательный центр. В него входят начальные классы для украинских детей. Около 120 детей уже второй год учатся в Варне по украинской программе.

Справка «ОЖ»

дети рисуют

Миссия сообщества «Ми разом» — всесторонняя помощь и поддержка граждан Украины в Болгарии в адаптации и интеграции в болгарское общество. Каждый гражданин Украины в Варне должен чувствовать себя комфортно и безопасно и уверенно смотреть в завтрашний день.

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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