Учения и военная техника в Одессе и области: что происходит?

С 20 февраля в Одессе и окрестностях проходят плановые тактические учения. Военные маневры — всегда дело тревожное. Особые опасения любые учения вызывают при обострении внешнеполитической ситуации, которое сейчас и происходит на границах нашей страны.

Но учения — на то и учения, что никаких опасностей населению не несут, а даже напротив — должны помочь нашей армии стать сильнее и профессиональнее.

Плановые тактические учения, правда, с применением военной техники, проходят и в этот раз. Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

Военные предупредили, что тренировки затронут сразу несколько участков: в городе Одессе, в Одесском районе, а также в Березанском районе Николаевской области.

Жителей мест, где пройдут учения, просят не пугаться и отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Кроме того, в военном подразделении напоминают о запрете фото- и видео­съемки, онлайн-трансляции и публикации в социальных сетях сведений о местонахождении военной техники, вооружения, имущества и личного состава.

Ведь ваши фото или видео в интернете видят не только местные жители, но и противник, воспринимая это как бесплатные разведданные. Таким образом, подобные действия могут навредить как нашим военным, так и вам лично, ведь съемка военных объектов, колонн и личного состава — это уголовно наказуемые действия.

Учения 28-й мехбригады продлятся до 5 марта.

СБУ ловит диверсантов

Также до начала марта координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области проводит в регионе многоэтапные контрдиверсионные учения. В связи с этим на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, осмотр авто.

Потому, если вы заметили лиц, проявляющих интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, административным зданиям и ведущих фото- или видеосъемку, безотлагательно сообщайте в управление СБУ в Одесской области по телефону (048) 725-33-23 либо по электронной почте usbu_ode@ssu.gov.ua

Мобилизация в случае полномасштабной войны: что нужно знать

Цей матеріал також доступний українською