«У порта Южный, и в целом у отрасли, есть будущее», – Виталий Жуковский

Наш сегодняшний собеседник – экс-руководитель морского торгового порта «Южный» Виталий Жуковский. В порту он проработал более восьми лет: до того, как возглавил предприятие, занимал должность заместителя директора по правовым вопросам.

Уйдя с поста руководителя весной 2018 года, недавно Жуковский вернулся в порт в качестве советника, после чего на него обрушился шквал негативных материалов в интернет-прессе.

Поэтому мы решили не обходить острые углы и прямо попросили портовика дать свои пояснения по всем пунктам, в которых его обвиняют в интернете. К счастью, он не уходил от ответа и на все наши вопросы ответил прямо и откровенно.

-25 ноября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий своим приказом уволил директора порта Южный Анатолия Яблуновского и назначил на эту должность Александра Олейника. Как вы оцениваете это назначение?

– Я считаю, что министр инфраструктуры Владислав Криклий совершил весьма удачный кадровый ход. Несмотря на то, что в портовой отрасли много хороших специалистов, сложно было подобрать другого настолько грамотного и профессионального человека, обладающего необходимыми морально-волевыми качествами, как Александр Олейник. Да и коллектив воспринял это назначение с большим энтузиазмом.

– Сейчас Вы вернулись в порт в качестве советника директора. Как Вы попали в новую команду?

– С Олейником я знаком достаточно давно – когда он еще не был руководителем Мариупольского порта, а я не был руководителем порта Южный. Встречались на различных совещаниях в министерстве, на отраслевых форумах, обменивались опытом, поздравляли друг друга с успехами. Позднее поддерживали рабочие и приятельские отношения. Когда я узнал о его назначении в порт Южный, то позвонил ему и сказал, что хочу быть полезен. С тех пор и помогаю.

Новый руководитель пригласил меня по гражданско-правовому договору сроком на 1 месяц. Важно подчеркнуть: я нахожусь не в штате, а в качестве советника, отвечаю за персонал и кадровую политику. Я не имею отношения ни к закупкам, ни к финансам, ни к чему бы то ни было кроме бумаг в кадровой сфере.

– Чем Вы можете быть полезным новому начальнику и в целом порту?

-Я проработал в порту «Южный» 8 лет. Последние полтора года своей работы я занимал должность руководителя порта, до этого – был заместителем директора по правовым вопросам. Я знаю, кто чем живет, знаю, как люди действуют и ведут себя в различных ситуациях – и в хороших и плохих. Во-вторых, я профессиональный юрист, адвокат с достаточно большим стажем.

Как советник директора по кадровым вопросам, вычитываю должностные инструкции, всевозможные положения, работаю над созданием новой штатной структуры. Дело в том, что каждый порт по-своему уникален, и Олейник, придя из Мариуполя, видит штатную структуру не так, как она была построена в Южном. Сейчас он перестраивает систему. Вот именно в этом я ему помогаю, работаю с бумагами, с людьми, все данные предоставляю руководителю, а он уже принимает окончательное решение. Никаких действий без его согласования я не делаю, никакой самодеятельности.

– Вы сами были в роли руководителя порта.Насколько сложно работать новому руководителю сегодня?

– Честно говоря, он сейчас сталкивается с колоссальными трудностями. Бывший директор порта Анатолий Яблуновский, наперекор приказу министра инфраструктуры, не считает себя уволенным, и подал иск в суд об отмене приказа о своем увольнении. Но хуже всего, что бывшего руководителя поддержали некоторые люди из топ-менеджмента и среднего звена руководства. Они разбежались по больничным, ушли в отпуска, саботируют работу, таким образом оголив важные участки деятельности порта. В общем, наблюдается серьезная кадровая проблема. Олейник пригласил несколько специалистов со своего прежнего места работы, из Мариупольского порта. Но весь Мариуполь в Южный не привезёшь, необходимо решать вопрос на месте, формировать новую команду, чем я тоже в силу своих возможностей занимаюсь.

– И как решается кадровая проблема?

– Мы поднимаем людей «снизу», переводим их с более низких должностей на места их руководителей, берем на работу новых людей, а где-то и «хорошо забытых старых» – профессионалов, у которых не было понимания с прежним руководством, но зато складываются нормальные рабочие отношения с новым. В общем,потихоньку справляемся.

– Перейдем к острым вопросам. Недавно в интернете появились публикации о том, что в порту с вашим возвращением якобы возрождаются какие-то коррупционные схемы. Например, в одном из материалов говорилось о том, что порт за большие деньги заказал услуги аудиторов по переводу финансовой отчетности на международные стандарты, которые на самом деле не требовались. Как вы это прокомментируете?

– Такие публикации – это абсолютная глупость. Их пишут либо люди, которые совершенно не разбираются в материале, либо,что вероятнее, изначально ставят целью очернить новую администрацию порта и меня.

Все очень просто. Подчёркиваю красным -я не имею никакого отношения ни к тендерам, ни к финансам, ни к основной деятельности порта, и даже этим не интересуюсь. Моя задача – это работа с бумагами в кадровой сфере и непосредственно с кадрами.

Что касается необходимости аудита, то согласно законодательству Украины, все предприятия в период с 2017 по 2020 год должны были перейти на международные стандарты финансовой отчётности – провести так называемую трансформацию финансовой отчётности.

Мариупольский порт провел такую трансформацию собственными силами еще до 2019 года. Порт Одесса, АМПУ воспользовались услугами аудиторов и тоже провели трансформацию в установленные Законом сроки. Порт Южный при мне начинал подобный процесс, но, к сожалению, в связи с тем, что меня отстранили от должности, довести его до конца я не смог.

Сейчас же новый руководитель порта Олейник обратил внимание на эту ситуацию в бухгалтерии, и поручил ее исправить. Ситуация весьма неприятная и справиться своими силами бухгалтерия в эти кратчайшие сроки просто не в состоянии. Поэтому руководитель порта понял, что необходимо пригласить серьезных аудиторов для того, чтобы хотя бы сделать отчётность текущего года по европейским стандартам. А дальше полностью провести трансформацию бухгалтерии с помощью аудиторов.

Замечу, что невыполнение процесса трансформации влечет за собой штрафы. Получается, что ее не провели предшественники, а штраф сейчас выпишут уже Олейнику. Поэтому он, образно говоря,сейчас пытается «тушить пожар», и других способов это сделать у него нет. Однако и в этом случае, повторюсь, ко мне эта ситуация не имеет никакого отношения.

– Вас также обвиняли в том, что в 2016 году порт заплатил компании «Грищенко и партнеры» десятки тысяч гривен за юридические услуги в нескольких уголовных делах, при том, что некоторые из них уже были закрыты годом ранее. Как вы объясните необходимость заказа сторонней компании таких юридических услуг?

– Прокуратура Одесской области зарегистрировала уголовное производство по якобы имеющимся нарушениям в работе с адвокатской компанией «Грищенко и партнеры», но в дальнейшем не было проведено ни одного процессуального действия. Ни один человек не был допрошен, ни один документ не затребован, ни одна экспертиза не проведена! То есть, просто взяли, зарегистрировали дело, «вбросили» это в СМИ и на этом всё закончилось.

У порта была необходимость заказать услуги серьезной юридической компании. К нам регулярно приходили запросы – например, из прокуратуры. Там указан номер уголовного производства из 14 цифр, и требование предоставить такие-то документы. Но что это за дела, в отношении кого, по каким фактам, из текста запроса узнать нельзя.

В апреле 2016 года в порту прошли обыски, связанные с тендерами по закупке новых кранов. Честно говоря, это серьезно заставило задуматься руководителя порта о том, чтобы с этими уголовными делами разобраться. И директор поручил мне, как руководителю юридического направления, установить, где какое дело находится, и что с ними на данном этапе происходит.

Для начала нужно было все эти дела идентифицировать – узнать, какой следственный орган их ведет, относительно кого, по какому факту. А дальше – требовать от этого следственного органа проведения следственных мероприятий – и либо вы доводите дело до конца и наказываете виновных, либо закрываете дело. Для этого мною была привлечена компания «Грищенко и партнеры». Откуда она взялась? Во-первых, я сам адвокат и член Одесского союза адвокатов, поэтому выбирал самых лучших специалистов, профессионалов, которые имеют опыт в таких делах, серьёзную и независимую адвокатскую компанию.

Мы заключали с ней разовые маленькие договора, где ставили чёткие задачи – идентифицировать дело, закрыть дело и т.д. Каждый договор закрывался актом выполненных работ, куда подкладывались все запросы, поездки, чеки и другие расходы. Бывало так, что они отправили куда-то запрос, а им отвечают, что дело уже закрыто, это тоже результат: компания отчиталась об этом, получила деньги. Суммы были разные – от 10 до 15 тысяч гривен за одно дело. Всего за полгода мы выплатили им до 200 тысяч гривен за более чем десять дел.

Я считаю, что прокуратура не проводила никаких процессуальных действий в этом деле потому, что уголовное производство не имело никаких перспектив.

– Вы перечислили ряд проблем, с которыми Вы сами сталкивались на посту директора порта, и с которыми теперь сталкивается новый начальник. Как вы считаете, что ждет порт и отрасль в ближайшее время?

– Порт для меня является не просто местом работы. Можно сказать, я прожил на нем целых восемь лет. Там прекрасный коллектив, замечательные люди, великолепный профсоюз, там всё мне дорого. Разумеется, я желаю этому предприятию и людям только всего самого хорошего. И сейчас, когда я вижу, какую кадровую политику ведёт нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий в портовой отрасли, то от себя скажу, что у меня в душе есть достаточно твердый оптимизм, что у порта Южный, и в целом у отрасли, есть будущее.

– Как долго вы планируете сотрудничать с Портом?

–У меня есть знания, опыт, энергия. Я готов работать столько, сколько будет нужно руководству Порта или руководству отрасли.

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