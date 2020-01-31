Тур выходного дня: куда отправиться на выходные из Одессы

Время от времени каждому нужна смена обстановки, отдых от работы и решения бытовых вопросов. Туры выходного дня – это очень популярный вид отдыха, который позволяет посетить много интересных локаций за небольшие деньги. Не откладывайте маленькие радости на потом, освободите для себя несколько дней и отправьтесь в увлекательное путешествие в выходные. Для этого мы подготовили для вас подборку мест по Украине и по Одесской области, где можно интересно провести время зимой.

Колоритный Львов и средневековые замки

Львов — один из самых старых и красивых городов на территории Украины. Выбор достопримечательностей — на любой вкус. А проложить маршрут не составит труда.

Олеский замок — считают одной из старейших крепостей Украины времен Киевской Руси. Первые исторические упоминания о замке достигают еще 1327 года. Во время экскурсии есть возможность осмотреть интерьеры замка, где хранится более 1500 экспонатов: иконы, скульптуры, оригинальная мебель 17-18 века, коллекция произведений скульптора Ивана Пинзеля и много других исторических памятников.

Золочевский замок — памятник истории и культуры национального значения. Сооружение принадлежит к зданиям типа «palazzo in fortezzo», то есть был и крепостью для обороны и жилым помещением. На территории также находится «Китайский дворец», где представлено искусство стран Востока. Большой интерес у туристов вызывают камни с зашифрованными надписями. Предполагают, что надписи были сделаны тамплиерами. Говорят, что здесь сбываются желания.

Подгорецкий замок — один из красивейших ренессансных дворцов Европы. Туристам здесь покажут окружающие территории, фасад и костел Воздвижения святого Иосифа, который был построен в 1752-1766 годах, как родовая усыпальница. Расскажут вам и мистические истории о призраке женщины – «Белой даме», которая бродит по замку.

Как доехать? Поездом или автобусом Одесса – Львов.

Стоимость:

дорога из Одессы во Львов обойдется примерно в 900 грн. в обе стороны;

тур на выходные стоит в среднем 1300 гривен. В эту цену входит: трансфер в отель по приезду во Львов; проживание в отеле (1 ночь, стандартное размещение); завтрак; экскурсии по городу; однодневная поездка по замкам; сопровождение гида-экскурсовода.

Итого: 2200 грн. на одного человека.

Учтите! Организацией проезда могут заниматься сами туристические фирмы. Они заказывают железнодорожные билеты или экскурсионный автобус для группы.

«Термальное Закарпатье»

Карпаты, замки, дворцы, вина, – все лучшее, что может предложить гостеприимное Закарпатье. Здесь также есть множество источников минеральных вод.

Водопад «Шипот» (Шипіт) — один из красивейших и самых полноводных водопадов Закарпатья. Находится в горах на окраине села Пилипец. Так прозван за громкий голос, который издали слышится как шепот. Вода стекает с высоты 14 м с горного массива «Полонина Боржава» живописными каскадами.

Озеро «Синевир» — самое известное и большое озеро в украинских Карпатах. Расположено в верховьях реки Теребли, на высоте 989 метров. Озеро образовалось в послеледниковый период. В 1989 году на территориях вокруг озера создан одноименный Национальный парк.

Термальный бассейн «Жайворонок» — даже зимой не остывает. Подземные источники из-за особенностей химического состава применяют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, варикоза, остеохондроза. Из-за высокой минерализации и температуры находиться в бассейне больше 2 часов нельзя — вредно для сердца.

Замок «Паланок» — настоящий ветеран, закаленный войнами. Он выдержал множество вражеских осад, самой долгой из которых стала австрийская осада, продолжавшаяся три года (1685-1688 года).

Замок «Шенборнов» — элегантный охотничий дворец-замок графов Шенборнов расположен в урочище «Берегвар», в 15 км от Мукачево. Получив в 1728 г. от императора Карла VI обширные земли, новые владельцы выбрали живописное урочище для проведения охот и построили деревянный охотничий замок.

Как доехать? Поездом или автобусом Одесса — Львов.

Стоимость:

дорога из Одессы во Львов туда и обратно — 900 грн. с человека;

двухдневный тур — порядка 1900 грн. В него входит проезд автобусом от Львова до места, проживание, сопровождение гида-экскурсовода, экскурсионное обслуживание в музеях, страховка.

Итого: 2800 грн. на одного человека.

Важно! Уточняйте у операторов, входит ли в стоимость тура питание, поскольку в некоторых компаниях это надо оплачивать отдельно или же включен только завтрак.

«На родину Гоголя»

Ощутить колорит мест, описанных в произведениях Николая Гоголя «Вий», « Вечера на хуторе близ Диканьки», можно в поездке по Полтавщине.

Триумфальная арка — исторический символ Диканьки 1820 года, парадный въезд в усадьбу Кочубеев в память о приезде сюда императора Александра I.

Николаевская церковь — построена в 1794 году на окраине Диканьки. Именно в неё ездила юная Мария Гоголь-Яновская, прося Бога о том, чтобы третий её ребёнок (будущий Николай) всё-таки выжил. В подвале Николаевской церкви находится родовая усыпальница с оригинальными саркофагами. Там покоятся несколько поколений Кочубеев.

Кочубеевы Дубы — им по 800 лет и о них писал А.С.Пушкин в поэме «Полтава».

Троицкая церковь — в ней происходили схожие события, описанные в произведениях Н.В.Гоголя «Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Как доехать? Поездом или автобусом Одесса — Харьков до Полтавы.

Стоимость:

дорога в обе стороны в среднем будет стоить 700 грн.

сама экскурсия — 1800 грн. В стоимость тура входит трансфер, проживание (1 ночь), завтрак, входные билеты в музеи (по программе), услуги гида.

Итого: 2500 грн. на человека.

Куда поехать в Одесской области?

Горнолыжная Березовка — находится на живописной опушке соснового леса. Отлично подойдет тем, кто не хочет далеко ехать. На территории комплекса находятся: две лыжные и сноуборд-трасса длиной 650 метров и 700 метров. Благодаря освещению, есть возможность кататься и вечером. В прокате доступны 250 горнолыжных комплектов разных размеров, которые включают в себя: лыжи, обувь и палки или сноуборд +обувь. Но маски и костюмы лучше все-таки взять с собой.

Как доехать? Организованной группой или железнодорожным транспортом.

Стоимость:

для взрослых: 1 час — 250 гривен, 3 часа — 400 гривен, день — 700 гривен,

для детей: 1 час — 200 гривен, 3 часа — 250 гривен, день — 500 гривен.

За организованную поездку в обе стороны возьмут 300 грн., электричка обойдется порядка 250 грн, а маршрутка 200 грн.

Фото: zik.ua, action-city.od.ua, hotel-edem.lviv.ua, zak-kor.net

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