Туда не водят экскурсии: где нашел вечный покой любимый одесситами Дюк (фото)

Одесский историк и краевед Сергей Матвеев рассказал на своей странице в Facebook о месте упокоения знаменитого одесского градоначальника Дюка де Ришелье и показал его на фото.

Одесский историк и краевед Сергей Матвеев рассказал на своей странице в Facebook о месте упокоения знаменитого одесского градоначальника Дюка де Ришелье и показал его на фото.

Арман-Эммануэль София Септимани де Виньеро, Дю Плесси, граф де Шинон, герцог Д’Эгийон, герцог де Фронсак, Пятый Герцог де Ришелье умер бездетным. Похоронен в церкви Сорбонны в Париже, построенной его предком кардиналом Ришелье.

– Все люди, как люди. Приехав в Париж, большинство туристов отправляются прямиком на Эйфелеву башню, Триумфальную арку или в Лувр. Я, получается, не совсем обычный турист: сначала в Сорбонну. Там есть Капелла Святой Урсулы Сорбонской или просто Капелла Сорбонны. Это религиозное здание, расположенное в Латинском квартале Парижа среди архитектурного ансамбля Сорбонны. Адрес: 19, rue de la Sorbonne, 75005 Paris. Построили церковь по приказу кардинала Ришелье, который в то время был ректором Сорбонны, в план сразу включили и будущий мавзолей кардинала. Церковь имеет два входа – на площадь и во внутренний двор Сорбонны. Соответственно два алтаря – лицом к обоим входам, главный алтарь и алтарь, посвященный кардиналу, который обращен ко входу, расположенному во дворе. Там сейчас находится саркофаг кардинала Ришелье, – рассказывает Сергей Матвеев.

В стенах по периметру зала замурованы останки потомков кардинала. Среди них – и бывший премьер-министр Франции Арман Эммануэль дю Плесси Ришелье. А для одесситов – наш Дюк.

– На мраморной плите очень подробно описаны все титулы и должности герцога – все, кроме тех, что связаны с нашим городом. Во Франции его помнят таким. Но ведь это наш любимый, и, может быть, самый лучший одесский градоначальник. Да, это тот самый Дюк Ришелье!!! – сообщает Сергей Матвеев.

Краевед добавляет, что туда не водят экскурсии, об этом надгробии мало кто знает даже из французов.

Сейчас церковь превращена в выставочный зал, поэтому попасть в нее можно только, если там проходит какая-нибудь выставка или общественное мероприятие.

Напомним, 25 сентября Дюку, исполнилось 254 года.

Фото Сергея Матвеева