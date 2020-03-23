Три причины, почему стиральная машина Electrolux EW6S426BUI – лучший выбор для вашего дома

Выбор стиральных машин на рынке очень широкий. Каждый бренд стремится выделиться, поэтому добавляет уникальные функции в свои аппараты. Однако компания «Электролюкс» остается одной из самых инновационных и популярных среди потребителей и не спешит сдавать свои позиции.

В данном материале мы рассмотрим стиральную машину Electrolux EW6S426BUI, и выделим три причины, почему сегодня это лучший выбор для домашнего использования.

Высокая эффективность стирки

На официальном сайте производителя – https://www.electrolux.ua/ru/ мы нашли информацию о том, что данная машина оснащается самым современным инверторным двигателем. Он обеспечивает хорошую экономию электричества и эффективную работу на любой программе стирки.

Также машина оснащена такими полезными функциями:

скоростной отжим на 1200 об/мин;

контроль дисбаланса;

технология Fuzzy Logic, благодаря которой автоматически контролируется и при необходимости корректируется выбранная программа.

Electrolux EW6S426BUI, несмотря на свои компактные размеры – всего 38 см в глубину, отлично справляется со стиркой до 6 кг белья. Такая модель будет особенно ценной, если места под установку полноформатной машины у вас не хватает, а объем стирки накапливается достаточно большой.

Функции бережной стирки и защиты цвета

Эксперты отмечают, стиральная машина Электролюкс EW6S426BUI оснащена всем необходимым набором современных программ, которые позволяют сохранить цвет и структуру тканей даже после интенсивной стирки. В арсенале модели есть:

отдельная программа для всех популярных типов тканей, в том числе детского белья, шелка, шерсти и джинсовой ткани;

функция добавления пара, которая размягчает волокна – благодаря этому на вещах образовывается меньше складок;

контроль времени и температуры стирки, чтобы ткань не теряла цвет.

Максимальная энергоэффективность и экономичность

По подсчетам специалистов компании, за год интенсивного использования машина израсходует 9400 литров воды. Для ее подключения в сеть достаточно 2 кВт выделенной мощности, которую аппарат будет потреблять очень бережно, ведь имеет класс энергоэффективности А+++.

Купив Electrolux EW6S426BUI, вы точно не пожалеете о своем выборе. Удачного использования!

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