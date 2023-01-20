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Трауберг: одесский кинорежиссер, чьи работы изучают в киношколах мира

Трауберг: одесский кинорежиссер, чьи работы изучают в киношколах мира

121 год назад, 17 января 1902 года в Одессе родился Леонид Трауберг — знаменитый режиссер, классик мирового кино, фильмы которого стали предметом для изучения во многих киношколах мира.

Родился будущий режиссер на Раскидайловской улице. Его отец был издателем и сотрудником газет «Южное обозрение» и «Новые ведомости». Больше всего мальчика привлекал театр, а когда появился кинематограф, Леонид буквально заболел им. В детстве он не раз пересмотрел все пять серий фильма «Фантомас», снятого в 1913 году. Некоторые режиссерские приемы он позже использовал в своих фильмах.

Он также был одним из первых одесских бойскаутов. Начальником этого молодежного «летучего отряда скаутов» был будущий знаменитый кинорежиссер Сергей Васильев, а Трауберг — его заместителем. Вместе с ними в дружину входил Павел Вирский — будущий руководитель всемирно известного танцевального ансамбля.

Творческий путь Леонида Трауберга

В 1920-х годах он переехал в Петроград. Там он познакомился с киевлянином режиссером Григорием Козинцевым, с которым они вместе создали ФЭКС — Фабрику эксцентрического актера, где учились Сергей Герасимов, Янина Жеймо, Сергей Мартинсон. 

В 1929 году Трауберг снял фильм «Новый Вавилон», съемки которого проходили в Одессе на Софиевской улице и спуске к Пересыпскому мосту. Сейчас этот фильм входит в список шедевров мирового кинематографа и изучается на режиссерских факультетах театральных мировых школ.

В 1941 году Трауберг получил Сталинскую премию, а в 1948-м попал в опалу во время начавшейся кампании по борьбе с космополитизмом. Его объявили лидером антипатриотической группы буржуазных космополитов в кинематографии. Работы не было, и, чтобы выжить, Трауберг продавал книги из личной библиотеки.

После смерти Сталина он читал лекции на Высших режиссерских курсах, писал сценарии, книги. Когда 85-летнему режиссеру сообщили, что он получил звание народного артиста, Трауберг пожал плечами и ответил: «Мне теперь это безразлично».

 

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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