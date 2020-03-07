Теплая зима — экономия в квитанциях: сколько одесситы заплатят за февральский газ?

Обещания правительства снизить цену на газ в феврале, а затем и в марте начали осуществляться. На днях Кабмин отрапортовал об очередном изменении формулы ценообразования на газ для населения и «существенном снижении цены». Так, сколько заплатят одесситы за февральский газ и вернут ли переплату от газа по страховой цене?

С опережением на понижение тарифа

– В феврале, в марте, летом — будет рекордно низкая цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке, — заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Министр отмечает, что снизить цены удалось благодаря подписанию договора на транзит российского газа через территорию Украины. Также, по данным Украинской энергетической биржи, образовался избыток голубого топлива из-за теплой зимы. По словам Оржеля, уменьшение цены на газ позволило пересмотреть тарифы на распределение. Он пояснил, что это сделано для обновления инфраструктуры, потому как от этого также зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ напрямую у себя в домах.

Февральская цена газа в Одессе

В этом месяце НАК «Нафтогаз Украины» продает голубое топливо для бытовых потребителей страны по 3,95 грн. за кубометр — без учета НДС, наценки газосбытов и расходов на транспортировку. Это самая низкая цена от «Нафтогаза» с апреля 2016 года. Снижение цены по сравнению с январем 2020-го составило 15%.

В компании «Одессагаз — Поставка» сообщили, что розничная цена природного газа на февраль установлена на уровне 5,01 грн. за куб. м. (с учетом НДС, наценкой). Получается, что в этом месяце одесситы заплатят за кубометр газа на 0,86 грн. меньше, чем в прошлом месяце, когда тариф составлял 5,87 грн. за куб газа.

Перерасчет «страховой цены»

В связи с тем, что цены на газ в январе 2020 года оказались ниже прогнозируемых, потребителям, которые закупили его по страховой цене в рамках программы «Газовый запас», в конце отопительного сезона вернут переплату. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

– Наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона. Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением. К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать заранее. Главное — вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цене, — заявил Коболев.

Напомним, программа «Газовый запас» позволяла бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Фото: capita.com.ua

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