Тема, которая касается каждого: женщина из Любашевки о 4 детях, 10 внуках и людях с инвалидностью

До недавнего времени 56-летняя женщина жила с семьей в селе Бобрик Первый. С мужем Владимиром они вырастили четырех детей — Наталью, Ивана, Валентину и Вячеслава. Теперь радуются аж десятью внуками — Илоной, Викой, Сашей, Лизой, Аней, Лерой, Ксенией, Вовой, Златкой и самой маленькой Викой. Внучка Лизочка родилась с весом 850 граммов. К счастью, ее удалось выходить. У Златы же обнаружен сердечный порок и косоглазие. Последний порок врачи устранили, однако назначили инвалидность по врожденной аномалии. На днях бабушка и дедушка ожидают рождения еще одного внука.

Екатерина рассказала, что познакомилась с мужем, когда приехала из Молдовы в местный колхоз на заработки. В селе и встретилась с прекрасным милиционером. Молодожены горячо полюбили друг друга, и в ноябре 1991 года стали на свадебный рушник.

— Завели мы с мужем коров, свиней, птицу, большой огород — без этого в селе не прожить. Я из многодетной семьи. Имею пятерых сестер и двух братьев. Всегда мечтала о большой семье, — рассказала Екатерина Ивановна. — Работала дояркой, разнорабочей, охранником. В Бобрике мы прожили 32 года, но были вынуждены переехать в Любашевку, потому что приобрела инвалидность второй группы. Из-за острых приступов часто приходилось вызывать «скорую», да и с лекарствами в селе сложно. В поселке все доступно. Были бы деньги. Правда, я получаю государственное пособие 2900 гривен, а муж, «чернобылец» третьей категории, — почему-то всего 2700.

Считаю, что тема, поднятая газетой, злободневная и актуальная, ведь количество людей с недостатками здоровья растет.