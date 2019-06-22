Техосмотр автомобилей возвращается для всех

В мае текущего года изменились правила прохождения обязательного технического контроля (ОТК) коммерческого и грузового транспорта. Также Министерством инфрастуктуры обнародован законопроект, которым предлагается вернуть осмотр технического состояния частных автомобилей.

Кто и как будет контролировать техническую исправность автомобилей, какие новшества ожидают владельцев автотранспорта, выясняла «Одесская жизнь».

Периодичность проверки

Периодичность проверки зависит от типа и назначения автомобиля: коммерческие легковые авто и грузовики до 3,5 тонн проходят техосмотр каждые два года, грузовики свыше 3,5 тонн и такси — ежегодно, автобусы и спецтранспорт для перевозки опасных грузов — дважды в год. Техосмотр проводят аккредитованные центры МВД, причем с 2017 г. ведется фото— и видеофиксация всего процесса.

Кроме бумажного протокола ОТК по результатам проверки с 1 мая водитель также получает самоклеющуюся метку радиочастотной идентификации, которая наклеивается с внутренней стороны ветрового стекла в правом верхнем углу. Данная метка, по словам пресс-службы МВД, снизит риск фальсификации протоколов и позволит создать электронный реестр транспортных средств, прошедших сертифицированный техосмотр.

В планах – обеспечить свободный доступ к этой базе, что сделает более прозрачным рынок бывших в употреблении авто. Информацию с метки в перспективе можно будет считывать дистанционно в автоматическом режиме.

Изменения в правилах пока не коснутся тех водителей, которые получили бланк протокола ОТК до 1 мая 2019 г. — они смогут пользоваться старым документом до окончания срока его действия.

Контроль и штрафы — по-европейски

Новый законопроект Мининфраструктуры предусматривает периодический технический контроль частных автомобилей и прицепов к ним, согласно европейским стандартам, с 2022 года. В частности, после первой регистрации авто техосмотр должен проводиться через 4 года, а дальше — каждые два года.

Напомним, что обязательный техосмотр легковых автомобилей в Украине был отменен в 2011 году из-за тотальной коррупции в этой сфере.

Контроль за своевременным прохождением техосмотра возлагается на Национальную полицию, которая с 1 января 2022 будет штрафовать нарушителей.

Кроме того, ведомство предлагает передать право техосмотров независимым частным компаниям, что по мнению экспертов оставляет лазейки для коррупции.

На коммерческих автомобилях законопроект обязывает устанавливать устройства для ограничения скорости движения. На международных маршрутах — с 1 июля 2019 г., на внутренних — с 1 января 2020 г. Также коммерческий транспорт должен быть оборудован цифровыми тахографами — приборами, которые фиксируют соблюдение нормативов вождения, графика работы и отдыха водителей.

Как будут штрафовать?

Штрафы за эксплуатацию транспортного средства, не прошедшего техосмотр, увеличатся в 5 раз и составят 1700 грн. (при пересчете в евро — почти как в Германии). При повторном нарушении — лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Фото: UBR