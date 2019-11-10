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Новости Одессы и Одесской области

Свой кошелек: кто будет больше платить за коммуналку?

Свой кошелек: кто будет больше платить за коммуналку?

Правительство Украины приняло решение об изменении процента платежа в формуле расчета субсидии. Так, базовая норма оплаты за жилищно-коммунальные услуги была увеличена с 15 до 20 процентов. По мнению ряда экспертов, новые правила сократят количество субсидиантов. Чиновники в ответ утверждают, что новшества как раз защитят наиболее уязвимые слои населения.

При расчете субсидий определяют процент обязательного платежа (то есть сумму, которую субсидиант обязан платить самостоятельно) и собственно размер государственной помощи.

По итогам прошлого отопительного сезона, обязательный платеж зачастую был меньше установленного порога, то есть меньше 15%.

Например, в отопительном сезоне 2018−2019 годов средний размер платежа составлял 9,78% от дохода семьи, хотя в формуле показатель равен 15%. При этом более 40% семей платили до 7% от дохода, а еще 30% семей – 10% от дохода. То есть изменение в формуле с 15% до 20% еще не означает, что процент оплаты составит ровно 20%.

Решение правительства повысить базовый норматив коммунальных расходов домохозяйства направлено на усиление адресности распределения государственной помощи – уверяют в Кабмине. При этом принцип расчета субсидий не меняется и рассчитывается индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно – больший размер субсидии.

По данным чиновников, новшество коснется получателей субсидий с самыми высокими доходами, поскольку размер их субсидии уменьшится. Таких домохозяйств – 150 тысяч. Это менее 4% от общего количества субсидиантов в Украине. Но именно этим людям придется за коммуналку платить больше.

– Если такое домохозяйство при доходе в 5000 гривен платило 20,5%, то оно будет платить 26%. Если у домохозяйства доход 1600 гривен, то в текущем режиме оно платит 6,5%, или 103 гривни, а после изменений станет платить 8,5%, или 138 гривен, – разъяснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Напомним, что согласно предыдущим изменениям, не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста (60 лет и старше), зарегистрированного по другому адресу. Такая норма распространяется только на жителей сельской местности и поселков городского типа.

Следует подчеркнуть, что в текущем отопительном сезоне субсидии уменьшать не будут. Изменения вступают в силу с 1 мая 2020 года.

Фото: cheline.com.ua

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Татьяна Сярова
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