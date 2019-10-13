Свой кошелек: как найти подработку на пенсии

Получая минимальную пенсию или даже немного больше, прожить сложно, поэтому большинство пенсионеров совсем не против подработать. Правда, устроиться на работу после 60 лет – задача не из простых, но решить ее, проявив немного терпения, – вполне по силам.

Ищем работу в соцсетях или через знакомых

Проще всего найти работу через интернет. Вакансии можно поискать на специальных сайтах или в социальных сетях – в группах, где предлагают работу. Те, кто не дружит с компьютером, могут просматривать издания по трудоустройству или поискать работу через соседей, бывших коллег, знакомых.

Можно поискать работу по специальности, а можно и сменить род деятельности – в зависимости от того, чем вы хотите заниматься. В любом случае можно существенно подзаработать к пенсии. Многие компании, где ценят опыт и знания, охотно берут на работу пенсионеров в качестве экспертов, платя за это вполне достойные деньги.

Какие специальности самые популярные?

Выбор работ для женщин пенсионного возраста достаточно большой. А вот размер заработка зависит от квалификации. Например, если вы до пенсии работали бухгалтером, то можете давать консультации по составлению отчетности в налоговую или вести учет. За эту работу платят в пределах 8-10 тысяч гривен.

Если у вас педагогическое или медицинское образование, можно подработать няней. При этом не обязательно сидеть с малышом целый день. Сейчас работающие родители часто предлагают забирать ребенка из школы и водить в различные кружки или секции. Оплата зависит от количества отработанного времени. Не менее востребованы педагоги в качестве репетиторов, которым платят, в зависимости от предмета, минимум 120 гривен в час.

Если у вас нет специального образования, можно устроиться продавцом (от 6000 грн.), кладовщиком (от 9000 грн.) или оператором почтового отделения (от 8000 грн.). Оплата труда уборщицы будет, конечно, ниже, но и занятость меньше – за пару часов работы в день работодатели обещают месячную зарплату в размере 2200 гривен.

Подойдет для пенсионеров работа кассира или гардеробщика в театре или кинотеатре. Здесь можно совместить приятное с полезным, а заодно и заработать. Правда, платят здесь меньше минималки – 3000 гривен. Консьерж – тоже одна из востребованных специальностей в ОСМД. На этой должности можно заработать 2000 гривен в месяц, а можно и 5000 гривен, все зависит от объема работы.

Мужчинам-пенсионерам подойдет работа охранника, сторожа или вахтера в детских учреждениях (от 7000 грн.). Вполне справятся они и с работой завхоза (от 6000 грн.) или дворника, зарплата которого зависит от объема работы.

Очень востребованы сейчас рабочие специальности – слесарь-ремонтник или фрезеровщик, им согласны платить больше 10 тысяч гривен. Правда, при этом нужно иметь соответствующую квалификацию.

Необычные профессии тоже приносят доход

Кроме традиционных профессий, пенсионерам предлагают необычные способы заработка. Они хороши тем, что не требуют постоянной занятости. Например, киевским пенсионерам предлагают собирать каштаны и сдавать их в пункты приема вторичного сырья. За килограмм обещают две гривни. Биологам или тем, кто имеет опыт разведения рыб и ухода за аквариумами, можно найти работу аквариумиста (5000 грн.). Весьма достойная зарплата (от 10 тысяч грн.) у переводчиков в брачных агентствах, но при этом, само собой разумеется, нужно отлично знать один или несколько иностранных языков, быть общительным и разносторонним человеком.

Если у вас достаточно обширный круг знакомых, можно предложить свои услуги в качестве смотрителя. Это может заинтересовать тех, кто часто находится в разъездах и не хочет оставлять свою квартиру без присмотра. Кроме того, можно выгуливать домашних питомцев у занятых хозяев. За выгул собаки, к примеру, готовы платить 150 гривен в час.

Востребована в наше время еще одна интересная услуга – занять очередь, например, в поликлинику, газовую службу или за билетами на концерт. Те, кто сам не хочет стоять в очереди, платят за это от 100 до 200 гривен.

Чем зарабатывают пенсионеры в мире?

Британка Дорис Лонг, которой исполнился 101 год, спускается по канату с самых высоких в стране зданий. Заработанные таким образом деньги она отдает больницам и хосписам.

Киевский авиаконструктор на пенсии Эдуард Рудик делает и продает недорогие электромобили. А российский пенсионер Александр Десятков занимается художественной облицовкой домов, используя для этого крышки от пластиковых бутылок.

Фото: ideiforbiz