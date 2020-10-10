Три одесских дома на Приморской: быть ли стройке рядом с аварийными флигелями? (фото)

Проходя или проезжая по обновленному спуску Маринеско, обратите внимание на «торчащее» здание. Его трудно не заметить, это жилой дом по улице Приморской, 57. В конце 90-х его часть обвалилась. В оставшейся живут люди. А следы того «гроха» видны и по сегодняшний день.

И если бы только следы: дом находится в тяжелом состоянии, как и находящиеся рядом его собратья — дома №53 и №55.

Будем строить!

И вот летняя новость: в Одессе построят очередной жилой дом на улице Приморской, 53. Смотрим на карту проверки объектов капитального строительства. Читаем информацию: здесь будет общественно-жилой комплекс (многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом — 1-я очередь строительства и административного здания — 2-я очередь строительства). Генеральный подрядчик — ООО “Гефест”. Заказчик строительства — ООО “БАЕРИШЕ БОР БРАУЕРАЙ”.

И началось… Жители трех домов по улице Приморской, прослышав о предстоящем строительстве, забили тревогу. Их дома — в жутком состоянии. Они просто не выдержат такой стройки. Они стали вызывать в свои дома чиновников, активистов, общественников, показывать трещины, заверять, что с такой стройкой вообще останутся без жилья. Грохнувший кусок того самого дома вспомнили. О ветхости и аварийности оставшихся так называемых “целых” стен рассказывали-показывали.

Ситуация накалялась. Представители генподрядчика заверяли, что не приступят к строительным работам, пока не будут обследованы все три дома. Далее была заказана техническая документация по состоянию соседних домов по Приморской, 53, 55, 57.

Эксперты дали заключение

Глава управления ГАСК (Государственного архитектурно-строительного контроля – ред.) Одесского горсовета на днях опубликовал заключение экспертов по поводу состояния всех трех домов. Основные выводы:

состояние шести флигелей в домах по Приморской, 53, 55 и 57 — неудовлетворительное;

флигель Б пятиэтажного здания восстановлению не подлежит (это тот, который “грохнул” еще в 90-х. — М.К.).

До начала работ эксперты рекомендуют:

выполнить усиление несущих конструкций зданий на Приморской, 53, 55 и 57;

в местах непосредственной близости к существующим домам новое строительство отделить шпунтовыми стенками;

разработать меры, исключающие негативное влияние на дома одесситов, которые находятся рядом и др.

Строить не дадим?

Итак, делаем вывод: строительство таки да, начнется. А об “исключении негативного влияния” на дома живущих там одесситов даже рассуждать не хочется.

Увидела я эти дома. Жители, мягко говоря, обозлены и их можно понять.

Внешний вид старых флигелей ужасающий, а все, что делается в домах, делается только усилиями самих жильцов. По поводу ситуации с предстоящей стройкой они уже выходили на митинг к мэрии, писали в разные инстанции, обращались к депутатам.

Рассматривая “красоты” домов внутри и внешне, слышу несколько мнений. Кто-то рассуждает: “Отселили бы нас отсюда, как обещали, когда еще тот кусок дома завалился”. А вот Сергей из дома №57 уверенно сказал: “Никакой стройки здесь не будет. Не дадим мы ничего здесь строить, не допустим никого! Все вместе не дадим! Иначе бомжами останемся”.

Фото автора, фото документов — Александр Авдеев