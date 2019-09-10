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Новости Одессы и Одесской области

Stylus.ua — микроволновые печи от лучших брендов

Stylus.ua — микроволновые печи от лучших брендов

За повседневными делами многие люди с трудом находят время на то, чтобы перекусить. И тем более речи не заходит о приготовлении полноценного обеда — такое возможно только в выходные и по праздникам.

При этом горячая пища крайне важна для здоровья и хорошего тонуса. Самым разумным приобретением для дома станет функциональная микроволновка — она поможет быстро разогреть покупные полуфабрикаты и остывшую домашнюю пищу.

Микроволновые печи в магазине Stylus.ua — широкий выбор и щедрые скидки

Среди производителей микроволновых печей большим уважением пользуется бренд Gorenje — компания разрабатывает не только СВЧ-печи, но и плиты, холодильники, электрочайники и другую бытовую технику. На странице https://stylus.ua/gorenje-mmo-20-mwii-p255109c826.html можно ознакомиться с моделью Gorenje MMO 20 MWII — и изучить основные характеристики микроволновки.

Среди достоинств СВЧ-печи от известного бренда можно указать:

  • пять режимов мощности вплоть до 800 Вт и настраиваемый таймер — блюдо в микроволновке можно разогреть максимально быстро, самостоятельно определив параметры работы печи;
  • широкий поддон для тарелки внутри СВЧ-печи — диаметр поворотной площадки составляет 24,5 см, поэтому в печь можно поставить даже крупную посуду;
  • эмалированное покрытие и легкость в очистке печи — микроволновку будет легко помыть от налипшего жира и частичек пищи.

Gorenje MMO 20 MWII отличается простым и изящным дизайном и особенно хорошо будет выглядеть в интерьере светлой кухни.

Среди недорогих микроволновок в магазине Stylus.ua можно отметить еще один вариант — печь candy cmw 2070m от одноименного бренда Candy. К преимуществам печи относятся:

  • шесть уровней мощности работы — максимальный показатель составляет 700 Вт;
  • наличие таймера, позволяющего выставлять время непрерывной работы вплоть до получаса;
  • хорошую вместительность — объем устройства составляет 20 литров, а диаметр поддона — 25,5 см.

Обе микроволновые печи подходят как для быстрого разогрева бутербродов и напитков, так и для более серьезной кулинарной обработки. В них можно разогревать котлеты и блинчики, размораживать полуфабрикаты из морозилки, устанавливать по своему желанию мощность работы и скорость разогрева.

Устройства просты в работе, разобраться в настройках легко — поэтому для их использования не понадобится долго изучать инструкцию. Разогреть пищу в новой СВЧ-печи получится практически сразу после приобретения.

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