Строительство дорог в 2020 году: какие участки отремонтируют в Одесской области

Под лозунгом «Сшить Украину» в марте 2020 года стартует капитальный ремонт и строительство дорог. Обновить планируют 6,5 тысяч километров дорог: 4 тысячи — государственного значения и 2,5 тысячи – местного. Всего на восстановление украинских дорог привлекут около 113 млрд грн.
Среди главных приоритетов: строительство объездных и скоростных трасс, реконструкция мостов. В первую очередь будут ремонтировать наиболее разрушенные дороги и те, ремонт которых был начат в 2019 году.
Какие дороги будут строить и ремонтировать:
- М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу);
- Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка;
- Строительство южного обхода Днепра;
- Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск);
- Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье,
- Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев;
- Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог);
- Н-03 Житомир – Черновцы.
Что отремонтируют в Одесской области?
Предусмотрен капитальный ремонт трассы Одесса-Киев, в том числе — мост через Хаджибейский лиман.
Капитально отремонтируют два участка трассы Р-33 Винница – Балта – Великая Михайловка.
Также в списке участки на дорогах:
- Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг;
- Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково;
- Т 16-10/Н 33/ Приморское – Желтый Яр – Татарбунары;
- Т- 16-27 КП Серпневое – Тарутино – Арциз – Сарата;
- Т-16-47/Н-33/Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжейка.
Проверки на дорогах
Важное направление работы – обеспечение безопасности на дорогах. В частности, внедрение системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
В 2020 году на дорогах государственного значения планируется установка 250 камер видеонаблюдения. В феврале-марте система будет работать в тестовом режиме. А уже весной водителям начнут поступать первые письма о штрафах.
К тому же, для четкого понимания погодных условий в различных климатических зонах Одесской области планируют установить 15 метеодатчиков. С их помощью будут анализировать погодные условия, что позволит оперативно принимать решения о необходимости обработки противогололедными материалами или расчистки трасс.
Фото: Укравтодор
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!