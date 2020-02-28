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Новости Одессы и Одесской области

Строительство дорог в 2020 году: какие участки отремонтируют в Одесской области

Строительство дорог в 2020 году: какие участки отремонтируют в Одесской области

Под лозунгом «Сшить Украину» в марте 2020 года стартует капитальный ремонт и строительство дорог. Обновить планируют 6,5 тысяч километров дорог: 4 тысячи — государственного значения и 2,5 тысячи – местного. Всего на восстановление украинских дорог привлекут около 113 млрд грн.

Среди главных приоритетов: строительство объездных и скоростных трасс, реконструкция мостов. В первую очередь будут ремонтировать наиболее разрушенные дороги и те, ремонт которых был начат в 2019 году.

Какие дороги будут строить и ремонтировать: 

  1. М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу);
  2. Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка;
  3. Строительство южного обхода Днепра;
  4. Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск);
  5. Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье,
  6. Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев;
  7. Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог);
  8. Н-03 Житомир – Черновцы.

Что отремонтируют в Одесской области?

Предусмотрен капитальный ремонт трассы Одесса-Киев, в том числе — мост через Хаджибейский лиман.

Капитально отремонтируют два участка трассы Р-33 Винница – Балта – Великая Михайловка.

Также в списке участки на дорогах:

  1. Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг;
  2. Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково;
  3. Т 16-10/Н 33/ Приморское – Желтый Яр – Татарбунары;
  4. Т- 16-27 КП Серпневое – Тарутино – Арциз – Сарата;
  5. Т-16-47/Н-33/Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжейка.

Проверки на дорогах

Важное направление работы – обеспечение безопасности на дорогах. В частности, внедрение системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В 2020 году на дорогах государственного значения планируется установка 250 камер видеонаблюдения. В феврале-марте система будет работать в тестовом режиме. А уже весной водителям начнут поступать первые письма о штрафах.

К тому же, для четкого понимания погодных условий в различных климатических зонах Одесской области планируют установить 15 метеодатчиков. С их помощью будут анализировать погодные условия, что позволит оперативно принимать решения о необходимости обработки противогололедными материалами или расчистки трасс.

Фото: Укравтодор

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