Средний Фонтан: какая угроза нависла над исторической реликвией Одессы?

Берег Среднего Фонтана был известен морякам не только по описаниям лоций. Здесь, в шести верстах от Одессы, у очередного кордона пограничной стражи, шла вдоль северного склона тамошней ложбины третья, а с 1826 года — последняя в истории города таможенная черта Порто-франко. Она словно гигантской подковою охватывала по степи Одессу с её предместьями — Молдаванкой и Мельницами. А завершалась это зона вновь у моря Херсонской таможней на развилке Вознесенского почтового тракта с Николаевской дорогой на Ярмарочной площади Пересыпи.

Ров выполнял и жизненно важную роль карантинного ограждения Одессы. Его охраняли и гвардионы Одесского батальона карантинной стражи для предотвращения занесения в Одессу смертельно-опасной чумной эпидемии.

«Одесская жизнь» рассказывает о забытой истории Среднего Фонтана и об угрозе, нависшей над нашей реликвией сегодня.

Спасительный источник

Оправдывая своё имя «фонтан», что в переводе означает «источник», в Воронцовские времена здесь выходил на поверхность весьма обильный ключ, из которого струилась чистейшая родниковая вода. Также на Среднем Фонтане была устроена на сваях крепкая пристань. Сквозь ее срубы проведены водоносные желоба. Шлюпки, посланные с судов за водою, подвязывали к ним свои питьевые шланги, затем оттягивались несколько поодаль от берега, где и становились на дреки-якоря. Приняв на борт родниковую воду, моряки, под бдительным оком вышеупомянутых служителей Карантина, возвращались на веслах назад, где посредством тех же ватер-шлангов и бункеровали свое судно питьевой водою перед рейсом…

Следует признать, что наиболее уязвимой для контрабанды несомненно была тогда морская граница Одессы. К тому же, по мере истощения лучших залежей ракушечника как в самом городе, так и в его степных предместьях, таких как Усатово и Нерубайское, ломка худшего качеством камня стала производиться и в прибрежных каменоломнях Среднего и, особенно, Малого Фонтанов. – К слову, уточним, во избежание путаницы, – в те времена за этой местностью на картах еще сохранялось название Малого Фонтана.

Фонтан вне закона

Разветвленные ходы штолен здесь нередко выводили прямо к морю. Катакомбы, или «тайны, покрытые мраком подземелья», издавна пользовались недоброй славой, как притоны «темного люда», укромные хранилища для припрятанного в обход одесской таможни товара.

С контрабандой, кроме таможни, боролись пограничная стража и разъезды Дунайских казаков. Однако морские злоумышленники, как правило, оставались неуловимы, а морская граница Одессы – наиболее «прозрачной».

Вот бывало, безлунной ночью проскользнет на веслах тенью к берегу Малого Фонтана на условный огонек «летучей мыши» фелюга. Примет в укромном месте на борт порто-франковский товар, поднимет, как призрак, черные, едва различимые во тьме крылья косых парусов, да и будет такова. Уже скоро не «очищенный пошлиною», то есть без обязательной бандероли таможни, товар «без шума и суеты» разойдется по отдаленным бухтам Черноморья, а затем всплывёт на рынках по всей Степовой Украине.

Немалую прибыль приносил запретный и рискованный промысел падким на наживу контрабандистам. К тому же блуждали по Одессе тёмные слухи, что добычей злодеев, бывал, мол, и пресловутый, «живой товар». Защита женщин от похищений в заграничные притоны стояла острой проблемой перед одесским обществом Воронцовских времён. Ореол мрачных легенд, окружавший катакомбы, не лишённый впрочем, своеобразной одесской романтики, отголосками прошлого долго ещё будоражил память старожилов.

Скрытая угроза

Однако внешняя живописность Средне-Фонтанского взморья для местных гидротехтов была уже в Воронцовские времена почти завершенным «портретом», угрожавшего городу и дремавшего лишь до поры природного бедствия. Титанический труд моря в союзе с солнцем, дождями, ветром и упорством родников беспощадно и неумолимо изо дня в день подтачивали подошву одесского берега. Уже скоро оползни станут истинным бедствием для Одессы…

Ложбина Среднего Фонтана заметно отличалась своим урочищем. В сотне саженей к северу от балки, на возвышенности, виднелись контуры приметной с моря церкви девичьего Воскресенского монастыря. Этот освященный в 1846 году храм — первое детище тогда молодого итальянца, ставшего одесситом, – архитектора Франца Осиповича Моранди. Над морем виднелась скромная часовня – одинокий страж монастырского погоста, обращённого с той поры в Малый Пантеон Одессы.

Святое урочище на Фонтане

Воскресенский храм торжественно освятил 4 августа 1846 года епархиальный архиерей преосвященный Гавриил. Строительство заняло всего два с небольшим года.

Построенная в византийском стиле и украшенная по фасаду ликами апостолов, церковь была рассчитана не менее чем на 500 молящихся. В храм вела беломраморная лестница. Алтарь украшала большая икона Воскресения Господня, иконостас составляли 11 образов, а царские врата – шесть резных ликов пророков. Живописные работы исполнили миланские художники Бертини, маститый Джованни-Батиста и его сын Джузеппе. Как писал Александр Стурдза, оценивший вклад Моранди в создание Святого урочища, именно он привлек к сотрудничеству обоих Бертини, постоянно надзирал за строительством церкви, домом для притча, распланировал местность и посадку деревьев. К слову, храм этот нередко именовали не Воскресенским, а Эдлингским, а бывало и Этлингским. На Фонтанском пантеоне Одессы в разное время нашли последнее пристанище такие именитые одесситы, как: Гагарины-Стурдза, госпожа Кешко, родственница сербского короля; маститый греческий негоциант, деятель Общества «Филики Этерия» Александр Мавро с супругой; одесский цензор Григорий Соколов; известный одесский книгопродавец и основатель частной школы на Среднем Фонтане Григорий Белый. Тут же похоронили и двух артиллеристов, погибших в 1854 году при взятии парохода-фрегата «Тигр»…

Захоронения на этом погосте продолжались и в 1910-е годы.

Тогда же был готов проект величественной церкви, которую духовенство и верующие намеревались воздвигнуть на Среднем Фонтане, как реплику храма Гроба Господня в Святых местах Палестины. Но Первая мировая война в 1914 году остановила благое дело.

Рыночное «сегодня» нашей истории

Ныне о тех временах напоминает имя Кордонного переулка, который повторяет по левому краю Средне-Фонтанской балки направление черты Порто-франко. На территории бывшего в недавнем прошлом здесь санатория «Красные зори» и сейчас покоятся многие из видных в прошлом одесситов. Чудом сохранилась даже усыпальница знаменитого семейства Ралли. В засыпанном подземелье самого храма также лежат останки известных в Одессе времен её Золотого века персон.

Сейчас над этим легендарным уголком заповедной Одессы с его Малым Пантеоном нависла большая угроза. Территория бывшего санатория «Красные Зори» может быть передана «УкрЗдравницей» под жилую застройку. Остаётся открытым вопрос, а захотят ли возможные жильцы жить на кладбище?

Фото: meshok.net,humus.livejournal.com