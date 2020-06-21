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Спросите у доктора: какими осложнениями опасен диабет?

Спросите у доктора: какими осложнениями опасен диабет?

Наши читатели часто задают вопрос о том, какими осложнениями грозит диабет. За ответом «Одесская жизнь» обратилась к врачу-терапевту Виктории Кокошко.

Сахарный диабет требует постоянного контроля уровня глюкозы в крови. Без надлежащего контроля и соблюдения определенного образа жизни, рекомендованного вашим эндокринологом, болезнь может привести к серьезным нарушениям в организме, поражению различных органов и тканей. Особенно страдают сердечно-сосудистая, нервная системы, сосуды почек и глаз.

Среди самых опасных (и распространенных) можно выделить несколько осложнений, вызванных диабетом.

Диабетическая нейропатия – это поражение периферической нервной системы, которое сопровождается мышечной слабостью, отсутствием рефлексов, онемением конечностей, болями в стопах и нижней части ног (в основном в состоянии покоя и ночью). Возможно возникновение синдрома диабетической стопы – патологического изменения периферической нервной системы, артерий и микроциркуляции сосудистого русла, в результате чего в стопе происходят язвенные и некротические процессы.

Диабетическая ретинопатия – изменения в сетчатке глаза, причиной развития которых является повреждение кровеносных сосудов сетчатки, приводящие к ухудшению или даже потере зрения.

Диабетическая нефропатия – это специфическое поражение почек, прогрессирование которого характеризуется развитием хронической почечной недостаточности, часто требующей диализа или трансплантации почки.

Сердечно-сосудистые заболевания – гипертония, инфаркт, инсульт.

Важно! Пациентам с сахарным диабетом необходимо быть очень внимательными к состоянию своего здоровья, ведь предупреждение развития диабетических осложнений и распознавание их на максимально ранней стадии – залог успеха при лечении.

Фото: Freepik 

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